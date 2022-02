"DIRECT. Conflit Ukraine - Russie : une déclaration de guerre ? L'armée russe avance en Ukraine"

UKRAINE. Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk aux mains des séparatistes prorusses et ordonne à son armée de marcher sur l'est de l'Ukraine pour y "maintenir la paix". L'Onu et l'UE promettent des "sanctions ciblées".

Sommaire Ukraine - Russie direct

Ukraine - Russie : pourquoi des tensions ?

Ukraine - Russie : vers la guerre ?

Ukraine - Russie : carte du conflit

Ukraine - Russie : comprendre le conflit L'essentiel L'armée russe avance dans la région du Donbass sur ordre de Vladimir Poutine. Le chef d'Etat russe a ordonné à ses soldats d'assumer les fonctions de maintien de l'ordre dans les régions séparatistes du Donetsk et de Lougansk. L'Otan et les gouvernements occidentaux y voient le début d'une invasion.

Les diplomates russes promettent que l'armée n'a pas pour ordre de marcher jusqu'à Kiev. "Nous restons ouverts à la diplomatie. [...] Pour autant, nous n'avons pas l'intention de permettre un bain de sang dans le Donbass" ont-ils déclaré hier soir lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son discours fleuve diffusé lundi 21 février Vladimir Poutine a jeté "toute la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang [...] sur la conscience du régime en territoire ukrainien".

L'Otan et les chefs d'Etat occidentaux ont tout à tour dénoncé la décision de la Russie décrite comme une violation de la souveraineté de l'Ukraine, des accords de Minsk et du droit international.

Emmanuel Macron, Joe Biden et Olaf Scholz se sont entretenus à l'issue du Conseil de sécurité des Nations Unies, organisé en urgence hier soir, et ont promis que la reconnaissance des territoires séparatistes par la Russie "ne restera pas sans réponse". La présidence française a d'ailleurs demandé des "sanctions européennes ciblées" à l'encontre de Moscou.

Les 27 Etats membres de l'Union européenne se réunissent à 9h ce mardi 22 février à Bruxelles pour discuter des sanctions à appliquer et de la riposte à adopter contre la décision et les actions russes.

Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, territoires de l'Ukraine aux mains des pro-russes, dans la soirée du lundi 21 février. Sa décision est intervenue quelques heures après avoir déclaré ne voir "aucune perspective" de paix pour mettre fin au conflit qui l'oppose à son voisin ukrainien.

Dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, les tensions sont vives entre l'Ukraine et les Russie, de nombreuses attaques ayant été recensées ces derniers jours, chaque camp accusant l'autre d'en être à l'initiative.

A l'origine, principalement, de la menace d'une attaque de la Russie en Ukraine : la volonté de cette dernière d'intégrer l'Otan, ce que n'accepte pas Vladimir Poutine.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:45 - Alexander Zezyulin promet qu'une marche militaire sur Kiev n'est pas prévue Invité de Franceinfo ce matin, le numéro deux de l'ambassade russe en France, Alexander Zezyulin, a assuré qu'une avancée militaire jusqu'à Kiev n'était pas prévue par Moscou. Le diplomate assure que la volonté de la Russie est de "protéger les personnes en danger en Ukraine" et aucunement de remettre en question "la légitimité de l'Etat ukrainien". Son discours reprend pourtant de nombreux éléments de l'allocution de Vladimir Poutine notamment la mise en garde de l'Ukraine : "Si le régime de Kiev fait le choix de l'escalade militaire, toute la responsabilité du bain de sang reposera sur ses épaules". Comme son collègue au Conseil de sécurité, Alexander Zezyulin garantit l'ouverture de la Russie "au dialogue et à la diplomatie : nous l'avons dit à plusieurs reprises et nous le répétons maintenant". 08:31 - Des blindés russes vus en Ukraines Après les déclarations et les ordres de Vladimir Poutine à l'armée, plusieurs blindés et chars russes ainsi que des pièces d'artillerie lourdes tractées par des camions ont été acheminés dans l'est de l'Ukraine. Interview - David Teurtrie, chercheur à l'Inalco Risque nucléaire ? invasion imminente ? Les tensions entre la Russie et l'Ukraine décryptées INTERVIEW. Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure depuis plusieurs mois, la tension est montée d'un cran ces derniers jours. Si Moscou affirme retirer des troupes postées à la frontière, les Etats-Unis assurent du contraire. Les coups de bluff et de pression se multiplient. Jusqu'où ? Eclairage avec le chercheur David Teurtrie. 08:24 - Poutine tient l'Ukraine pour responsable de "la poursuite de l'effusion de sang" La reconnaissance de l'indépendance du Donetsk et de Lougansk offre à Vladimir Poutine le prétexte qu'il attendait pour faire entrer son armée dans le territoire ukrainien. Après ces annonces, les Nations Unies et l'Union européenne craignent une escalade militaire mais lors du Conseil de sécurité de l'ONU organisé dans la soirée du lundi 21 février, le diplomate russe a fait savoir au nom de la Russie : "Nous restons ouverts à la diplomatie, pour une solution diplomatique. Pour autant, nous n'avons pas l'intention de permettre un bain de sang dans le Donbass". Une autre allusion à une "effusion de sang" - donc à une guerre ? - a été faite par Vladimir Poutine dans son allocution télévisée de lundi soir. Le chef d'Etat russe fait porter "toute la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang [...] sur la conscience du régime en territoire ukrainien". 08:13 - Vladimir Poutine ordonne aux soldats russes de "maintenir le paix" dans l'est ukrainien Vladimir Poutine a ordonné à l'armée russe d'avancer des les régions séparatistes du Donetsk et de Lougansk, fraichement reconnues par Moscou, pour y "maintenir la paix". Les manoeuvres militaires sont précisées dans les décrets de reconnaissance de l'indépendance des deux territoires signés par le chef d'Etat hier soir, mais aucune information ne figure sur l'ampleur du déploiement et du calendrier des opérations. 21/02/22 - 20:53 - Boris Johnson dénonce la décision de Vladimir Poutine Quelques minutes après l'annonce Vladimir Poutine reconnaissant les régions séparatistes pro-russes en Ukraine, Boris Johnson a dénoncé une "violation flagrante de la souveraineté de l'Ukraine".

En savoir plus

Le 12 juillet 2021, Vladimir Poutine publie un long texte sur le site du Kremlin dans lequel il revient sur l’histoire qui lie la Russie et l’Ukraine depuis des siècles. Dans ses écrits, le président russe rappelle que "les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu’un seul peuple" au regard de l’histoire entre les deux nations. Pour lui, l’indépendance prise par le pays voisin en 1991 "est notre grand malheur et notre grande tragédie commune". Un sentiment renforcé avec la volonté réitérée, en août 2021, du président ukrainien Volodymyr Zelenski d’intégrer l’Otan, et donc de s’éloigner un peu plus de la Russie. "Je ne peux pas admettre qu’on ne propose pas un plan d’action pour l’adhésion à l’Otan à l’Ukraine. Plus on attend, plus des pays hésitent sur cette question, et plus ça confirme l’influence de la Russie sur des Etats au niveau économique, politique, comme sur le plan des relations personnelles", déclare-t-il à plusieurs médias, dont Libération.

Au cours de l’automne, la Russie déploie environ 100 000 hommes à plusieurs endroits de sa frontière avec l’Ukraine. Une première menace ? Le 17 décembre 2021, la Russie rend publics deux propositions de traités qu’elle souhaitait signer avec l’Otan. Une rencontre entre des dirigeants russes, américains et des représentants de l’organisation est organisée. Vladimir Poutine exige plusieurs choses de ses interlocuteurs. La principale : un engagement à ne plus élargir l’Otan et n'entamer aucun nouveau processus d’adhésion, surtout avec l’Ukraine. Par ailleurs, le président russe veut que les Etats-Unis s’engagent à ne plus établir des bases et activités militaires en Ukraine, mais aussi dans divers états d’Europe orientale, du Caucase du sud et d’Asie centrale, soit des anciens territoires de l’URSS. Des exigences que la Russie souhaite faire appliquer car elle estime être menacée par l’Occident et craindre pour sa sécurité. En disposant, dans le même temps, ses forces militaires pour encercler l’Ukraine, Vladimir Poutine pose alors un ultimatum à peine déguisé.

Or, le 26 janvier 2022, les Etats-Unis adressent leur réponse, refusant de s’engager à ne pas élargir l’Otan et à fermer définitivement la porte à une adhésion de l’Ukraine. En revanche, les Américains ouvrent la voie pour des discussions pour évoquer la présence de missiles stratégiques et armes nucléaires en Europe et proposé "la possibilité de mesures de transparence réciproques en ce qui concerne nos positions militaires ainsi que de mesures pour améliorer la confiance en ce qui concerne les exercices militaires et les manœuvres en Europe". Devant le principal refus, des hommes supplémentaires sont déployés par Vladimir Poutine près de l’Ukraine jusqu’à la mi-février, brandissant la menace d’une invasion de l’Ukraine, même si le Kremlin a toujours refusé cette affirmation. Depuis, d'importantes tractations diplomatiques impliquant les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Ukraine et la Russie sont menées. Mais sur le terrain, de nombreux bombardements, imputés par chaque camp à l'autre, renforcer la crainte d'une action militaire.

Le 14 février, Boris Johnson a dit craindre une invasion de la Russie "dans les 48 heures à venir", après un week-end au cours duquel le climat s’est enfiévré en raison, notamment, des appels lancés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas, recommandant à leurs citoyens établis en Ukraine à quitter le pays. La Russie avait, à ce moment-là selon les Etats-Unis, "bien plus de 100 000" soldats postés à la frontière. Si les échanges téléphoniques entre les dirigeants français et américains avec leurs homologues russes et ukrainiens se sont multipliés pour tenter d’apaiser la situation, un exercice militaire a été organisé en mer par la Russie, tandis que les Etats-Unis ont envoyé 3000 soldats en Pologne, pays frontalier avec l’Ukraine… mais aussi l’oblast de Kaliningrad, cette exclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, tous deux membres de l’Union européenne.

Après un week-end de fortes tensions, Boris Johnson a appelé Vladimir Poutine, lundi, à reculer du "précipice". De son côté, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, a exhorté ses voisins à la désescalade : "les activités militaires de la Russie à la frontière ukrainienne ne sont pas compréhensibles. Il n'y a pas de motifs raisonnables pour un tel déploiement militaire. Et nous demandons à la Russie de saisir les offres de dialogue existantes." Pour sa part, la Russie a répondu, via une conversation entre Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, diffusée à la télévision, "qu’il y a toujours des chances" pour trouver un point d’entente avec l’Occident. "Il me semble que nos possibilités sont loin d'être épuisées […] A ce stade, je suggérerais de les poursuivre et de les étoffer", a indiqué Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères. "La priorité est d'éviter une guerre, nous devons parvenir à une solution diplomatique", a déclaré de son côté Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui s’est lui aussi invité à la table des négociations.

Mais depuis, c'est la guerre des chiffres et des provocations. Car alors que la Russie a annoncé à plusieurs reprises, depuis le mardi 15 février, retirer des unités militaires postées à la frontière, le nombre d'hommes déployés par Vladimir Poutine serait, a contrario, en hausse selon les Etats-Unis et l'Ukraine. Entre 149 (selon l'Ukraine) et jusqu'à 190 000 militaires (selon les Etats-Unis) seraient postés le long de la frontière. Dans le même temps, les bombardements s'intensifient dans le Donbass. Pour les Occidentaux, il s'agit pour la Russie de créer "un prétexte" à une intervention, alors que cette dernière a dénoncé "des faits très dangereux, la principale cible de cette attaque [étant] des civils."

C'est à l'est de l'Ukraine que les tensions se concentrent, dans les oblasts (l'équivalent des régions en France) de Donestk et Lougansk (en rouge sur la carte). Si ces territoires appartiennent à l'Ukraine, la situation y est complexe depuis 2014. Historiquement, ce sont des territoires dans lesquels la langue russe est imprégnée. Lors de la crise ukrainienne, qui a abouti au renversement du pouvoir en place (Viktor Ianoukovytch était un président proche de la Russie), des séparatistes pro-russes tentent de prendre le contrôle de ces deux régions, avec l'aide de la Russie. Ils autoproclament alors la République populaire de Donetsk et celle de Lougansk. Dans le même temps, la Crimée, territoire ukrainien, est annexée par la Russie. Des actions en représailles de l'élection du nouveau président Petro Porochenko, qui souhaitait se rapprocher de l'Occident. La République populaire de Donetsk et celle de Lougansk forment, avec d'autres territoires russes, le bassin houiller du Donbass, territoire où, depuis 2014, les tensions ne sont jamais véritablement retombées mais se sont surtout exacerbées ces derniers temps, concentrant la majorité des attaques.

Où sont positionnés les militaires de la Russie à la frontière avec l'Ukraine ?

Selon une carte réalisée par l’AFP, en date du 13 février 2022, des militaires russes sont postés à plusieurs points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, longue de 1576km. Les forces déployées par Vladimir Poutine le sont à divers points stratégiques. Au sud-ouest de la Russie : d’abord en Crimée, mais aussi près du Donbass, cette région d’Ukraine tenue par des séparatistes pro-russes. La Russie a également positionné des soldats à mi-chemin, à une centaine de kilomètres à l’ouest de la deuxième ville de l’Ukraine, Kharkiv, également ex-capitale de l’Ukraine entre 1917 et 1934. Des forces militaires sont également présentes au nord de la frontière russo-ukrainienne, à proximité de la frontière avec le Bélarus. Il s’agit de l’un des points frontaliers le plus proche de Kiev, la capitale de l’Ukraine, située à un peu moins de 300 kilomètres. Par ailleurs, quelques bases arrières sont constituées, plus en retrait de la frontière : dans une région forestière à l’est du Bélarus, à Voronej, ainsi qu’à Volgograd. La frontière russo-ukrainienne est donc bien encerclée par les hommes de Vladimir Poutine.

Russia bolsters military deployment on the borders with Ukraine. #AFPgraphics map showing Russian troop deployments on the borders with Ukraine and military bases and installations pic.twitter.com/XnGM7OfKe9 — AFP News Agency (@AFP) February 15, 2022

Quelle est l'origine du conflit entre la Russie et l'Ukraine ?

La Russie et l’Ukraine ont un lien particulier. L’Ukraine était en effet l’une des entités constituant l’URSS, jusqu’à la dissolution de cette dernière en 1991 et la proclamation de l’indépendance ukrainienne. Cependant, l’Ukraine conserve des liens avec la Russie. En 2013, alors qu’un président pro-russe est en poste (Viktor Ianoukovytch), une révolution éclate dans le pays et chasse le chef de l’État. En répression Vladimir Poutine annexe la Crimée, un territoire ukrainien. Dans le pays, pro et anti-russes s’affrontent. Des séparatistes ukrainiens favorables au pays voisin prennent alors le contrôle de la région du Dombass avec le soutien de la Russie.

Si, depuis quelques années, le drapeau blanc était agité, Vladimir Poutine a soudainement déployé des dizaines de milliers d’hommes à divers points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, à l’automne 2021. Une inquiétante manœuvre expliquée, notamment, par la volonté politique de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, d’intégrer l’OTAN. Ce qui, pour Vladimir Poutine, est "inacceptable". Le patron du Kremlin juge en effet que « la Russie a été dépouillée » avec l’indépendance de l’Ukraine. De là à vouloir mettre la main sur le pays ? Ces derniers temps, les diplomates internationaux veulent calmer les ardeurs d’un Vladimir Poutine qui certifie toutefois n’avoir aucune intention d’invasion.