"DIRECT. Guerre en Ukraine : bombardements russes, Kiev assailli"

GUERRE UKRAINE. L'Ukraine est attaquée de toute part ce jeudi 24 février 2022 après l'envoi, dans le pays, de l'armée russe par Vladimir Poutine. De nombreuses villes ont été bombardées, dont Kiev, dans laquelle plusieurs explosions ont retenti. Les abords de la capitale font l'objet de combats. Les dernières infos en direct.

Sommaire Guerre Ukraine - Russie direct

Guerre Ukraine - Russie

Ukraine - Russie : carte de la guerre

Ukraine - Russie : pourquoi des tensions ?

Ukraine - Russie : comprendre la guerre L'essentiel La Russie a donc déclaré la guerre à l'Ukraine ce jeudi 24 février 2022. Lors d'une prise de parole à la télévision, vers 4 heures du matin, Vladimir Poutine a lancé ue "opération militaire spéciale" dans le pays voisin pour "arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine."

Depuis, ls grandes villes d'Ukraine sont la cible de nombreux bombardements, parmi lesquelles Kiev, Odessa, Kharkiv, Marioupol ou encore Dnipro et de nombreuses communes, plus petites. Plusieurs aéroports ont fait l'objet d'attaques et d'intenses combats ont lieu près de Kiev, la capitale. Les forces russes auraient déjà percé la région alentour. "Pas de panique, nous allons vaincre", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi à la mi-journée, dénonçant un "acte de guerre" auquel "nous répondrons sans faiblesse, avec sang froid", assurant l'Ukraine de son soutien. "Nous appuierons l’Ukraine sans hésiter", a-t-il confié avant d'annoncer la lecture d'un message signé de sa main devant le Parlement vendredi 25 février 2022.

A l'origine, principalement, de la menace d'une attaque de la Russie en Ukraine : la volonté de cette dernière d'intégrer l'Otan, ce que n'accepte pas Vladimir Poutine. Il a à nouveau redit son opposition à cette volonté, condition sine qua none pour un apaisement des tensions.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

En direct

16:14 - Kharkiv, principale cible des occupants russes Selon l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Andriy Zagorodniuk, la ville de Kharkiv est la principale cible des militaires russes. Plusieurs groupes armés russes s'avancent vers Kiev et les premiers assauts sont déjà survenus dans la capitale de l'Ukraine. Le contrôle de Kiev pourrait être l'objectif de l'opération russe ? 16:06 - Les troupes russes pénètrent dans la zone de la centrale nucléaire de Tchernobyl Anton Gerashchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur de l'Ukraine a indiqué que les troupes russes entrées par la frontière avec la Biélorussie ont pénétré la zone de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il précise sur Telegram que "la Garde nationale, qui surveille le stockage des déchets radioactifs dangereux, résiste". Il s'agit d'une prise stratégique mais surtout dangereuse selon Gerashchenko car "si à la suite de frappes d'artillerie ennemies, l'installation de stockage de déchets nucléaires est détruite, la poussière radioactive peut recouvrir le territoire de l'Ukraine, de la Biélorussie et de l'UE !" Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos Les premières images de la guerre en Ukraine 15:56 - Le routes bouchées pour sortir de Kiev Plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons sont visibles depuis ce matin sur les routes pour sortir de Kiev. De nombreux civils cherchent à quitter la capitale qui commence à être prise d'assaut par de nombreux groupes armés russes. 15:47 - Un département du renseignement militaire ukrainien touché par un missile Plusieurs avions ont été vus dans le ciel de Kiev ce jeudi, des MI-8 selon les précisions d'un journaliste de BuzzFeed. A ce même journaliste, la première vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emine Dzheppar, indique qu'un missile russe a touché un bâtiment dans lequel se trouvait un département du renseignement militaire du pays. Plusieurs victimes ont été comptées et les recherches se poursuivent. 15:39 - L'aéroport d'Antonov sous le contrôle des forces russes Les forces aéroportés russes ont pris l'aéroport d'Antonov à tout juste 15 miles à l'extérieur de Kiev, la capitale ukrainienne. A cette heure, ils contrôlent entièrement les accès à l'aéroport. 15:28 - Les défenses ukrainiennes tiennent à Pishchevyk Le combat fait rage autour de la colonie de Pishchevyk, dans le Donbass. Le titre de presse ukrainien HB rapporte que les forces d'occupation russes munies de 16 chars ont essayé de percer les défenses ukrainiennes. Un communiqué de la Joint Forces Operation précise que "les troupes alliées ont utilisé des missiles anti-aériens NLAW. Trois chars ennemis ont été détruits". 15:14 - Un obus frappe un hôpital : 4 morts Un obus a été lâché sur l'hôpital de Vuhledar, petite commune au sud de Donetsk. Selon un bilan fourni par le ministère de l'Intérieur, quatre personnes sont mortes et dix ont été blessées. 15:02 - Emmanuel Macron ne s'exprimera pas devant le Parlement français Contrairement à ce qui a été initialement annoncé, Emmanuel Macron ne prendra pas la parole devant les députés et sénateurs réunis en Congrès en Versailles. Comme le prévoit l'article 18 de la Constitution, il transmettra finalement un message au président du Sénat, Gérard Larcher, et à celui de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui le liront à 14h30 devant leur hémicycle respectif. 14:58 - La Russie a détruit 74 infrastructures militaires ukrainienne, assure l'armée de Poutine L'armée de Vladimir Poutine a détruit 74 infrastructures militaires en Ukraine, parmi lesquelles 11 aérodromes, trois postes de commandements, ainsi qu'une base navale, a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Dééfense, Igor Konashenkov, cité par Interfax, agence de presse russe. Il précise par ailleurs qu'un hélicoptère de combat et quatre drones ukrainiens ont été abattus. 14:52 - Des missiles lancés en Ukraine depuis la Biélorussie Selon l'armée ukrainienne, quatre missiles balistiques ont été tirés depuis la Biélorussie "en direction du sud-ouest", soit l'Ukraine. C'est en Biélorussie, pays ami, que la Russie a en partie mené des exercices militaires ces derniers jours. Elle a également pénétré en Ukraine via les frontières de la Biélorussie avec l'Ukraine. 14:38 - Un avion militaire ukrainien s'écrase près de Kiev : 5 morts Un avion militaire ukrainien s'est écrasé au sud de Kiev, à la mi-journée ce jeudi, à la suite d'un incendie. 14 personnes étaient à bord. Au moins cinq d'entre elles sont décédées, annoncent les autorités. 14:31 - Le sirènes d'alerte retentissent à nouveau à Kiev Comme en début de journée, les sirènes d'alerte retentissent à Kiev. Des hélicoptères russes survolent la capitale et ses alentours. Deux ont été abattus par l'armée ukrainienne. 13:44 - Un drapeau ukrainien présent derrière Emmanuel Macron durant son allocution Aux côtés des traditionnels drapeaux français et européens, l'Elysée avait soigneusement glissé le drapeau ukrainien dans le dos d'Emmanuel Macron lors de son allocution à la mi-journée ce jeudi. Un choix fort qui témoigne de l'importance du soutien affiché par le président de la République. "Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l’Ukraine. Je veux saluer le courage du président, des autorités et du peuple ukrainien", a notamment déclaré Emmanuel Macron. 13:37 - Un discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement vendredi Emmanuel Macron a également annoncé lors de son allocution aux Français ce jeudi midi qu'il allait prendre la parole vendredi devant le Parlement. 13:36 - Des sanctions militaires et économiques selon Emmanuel Macron "A cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang froid. Nous prendrons des décisions rapidement. Les sanctions portées seront à la hauteur de l’agression, sur le plan militaire autant qu’économique", a notamment assuré Emmanuel Macron. LIRE PLUS

En savoir plus

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev. Et à cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

C'est à l'est de l'Ukraine que les tensions se concentrent, dans les oblasts (l'équivalent des régions en France) de Donestk et Lougansk (en rouge sur la carte). Si ces territoires appartiennent à l'Ukraine, la situation y est complexe depuis 2014. Historiquement, ce sont des territoires dans lesquels la langue et la culture russe sont imprégnées. Lors de la crise ukrainienne, qui a abouti au renversement du pouvoir en place (Viktor Ianoukovytch était un président proche de la Russie), des séparatistes pro-russes ont pris le contrôle d'une partie de ces deux régions, avec l'aide de la Russie..

Sur environ un tiers de chacun de ces territoires, ils autoproclament alors la République populaire de Donetsk et celle de Lougansk. Il s'agit donc d'une sous-division de l'oblast de Donetsk et de Lougansk. La ligne de démarcation rouge sur la carte de l'OCSE marque la limite entre, à l'est, les séparatistes pro-russes et, à l'ouest, les territoires dirigés par le gouvernement ukrainien. A l'est, les RPD et la RPL sont séparées par leur frontière historique, en gris. La République populaire de Donetsk et celle de Lougansk forment, avec d'autres territoires russes, le bassin houiller du Donbass, territoire où, depuis 2014, les tensions ne sont jamais véritablement retombées mais se sont surtout exacerbées ces derniers temps, concentrant la majorité des attaques.

Carte issue du rapport quotidien de l'OSCE sur la mission de surveillance de l'Ukraine (page 12)

Le 12 juillet 2021, Vladimir Poutine publie un long texte sur le site du Kremlin dans lequel il revient sur l’histoire qui lie la Russie et l’Ukraine depuis des siècles. Dans ses écrits, le président russe rappelle que "les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu’un seul peuple" au regard de l’histoire entre les deux nations. Pour lui, l’indépendance prise par le pays voisin en 1991 "est notre grand malheur et notre grande tragédie commune". Un sentiment renforcé avec la volonté réitérée, en août 2021, du président ukrainien Volodymyr Zelenski d’intégrer l’Otan, et donc de s’éloigner un peu plus de la Russie. "Je ne peux pas admettre qu’on ne propose pas un plan d’action pour l’adhésion à l’Otan à l’Ukraine. Plus on attend, plus des pays hésitent sur cette question, et plus ça confirme l’influence de la Russie sur des Etats au niveau économique, politique, comme sur le plan des relations personnelles", déclare-t-il à plusieurs médias, dont Libération.

Au cours de l’automne, la Russie déploie environ 100 000 hommes à plusieurs endroits de sa frontière avec l’Ukraine. Une première menace ? Le 17 décembre 2021, la Russie rend publics deux propositions de traités qu’elle souhaitait signer avec l’Otan. Une rencontre entre des dirigeants russes, américains et des représentants de l’organisation est organisée. Vladimir Poutine exige plusieurs choses de ses interlocuteurs. La principale : un engagement à ne plus élargir l’Otan et n'entamer aucun nouveau processus d’adhésion, surtout avec l’Ukraine. Par ailleurs, le président russe veut que les Etats-Unis s’engagent à ne plus établir des bases et activités militaires en Ukraine, mais aussi dans divers états d’Europe orientale, du Caucase du sud et d’Asie centrale, soit des anciens territoires de l’URSS. Des exigences que la Russie souhaite faire appliquer car elle estime être menacée par l’Occident et craindre pour sa sécurité. En disposant, dans le même temps, ses forces militaires pour encercler l’Ukraine, Vladimir Poutine pose alors un ultimatum à peine déguisé.

Or, le 26 janvier 2022, les Etats-Unis adressent leur réponse, refusant de s’engager à ne pas élargir l’Otan et à fermer définitivement la porte à une adhésion de l’Ukraine. En revanche, les Américains ouvrent la voie pour des discussions pour évoquer la présence de missiles stratégiques et armes nucléaires en Europe et proposé "la possibilité de mesures de transparence réciproques en ce qui concerne nos positions militaires ainsi que de mesures pour améliorer la confiance en ce qui concerne les exercices militaires et les manœuvres en Europe". Devant le principal refus, des hommes supplémentaires sont déployés par Vladimir Poutine près de l’Ukraine jusqu’à la mi-février, brandissant la menace d’une invasion de l’Ukraine, même si le Kremlin a toujours refusé cette affirmation. D'importantes tractations diplomatiques impliquant les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Ukraine et la Russie ont été menées. Mais sur le terrain, de nombreux bombardements, imputés par chaque camp à l'autre, renforcer la crainte d'une action militaire. L'annonce, le 21 février, par Vladimir Poutine, de la reconnaissance des territoires séparatistes pro-russes en Ukraine a ouvert la voie à une intervention militaire de la Russie chez son voisin.

Quelle est l'origine de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ?

La Russie et l’Ukraine ont un lien particulier. L’Ukraine était en effet l’une des entités constituant l’URSS, jusqu’à la dissolution de cette dernière en 1991 et la proclamation de l’indépendance ukrainienne. Cependant, l’Ukraine conserve des liens avec la Russie. En 2013, alors qu’un président pro-russe est en poste (Viktor Ianoukovytch), une révolution éclate dans le pays et chasse le chef de l’État. En répression Vladimir Poutine annexe la Crimée, un territoire ukrainien. Dans le pays, pro et anti-russes s’affrontent. Des séparatistes ukrainiens favorables au pays voisin prennent alors le contrôle de la région du Dombass avec le soutien de la Russie.

Si, depuis quelques années, le drapeau blanc était agité, Vladimir Poutine a soudainement déployé des dizaines de milliers d’hommes à divers points de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, à l’automne 2021. Une inquiétante manœuvre expliquée, notamment, par la volonté politique de Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, d’intégrer l’OTAN. Ce qui, pour Vladimir Poutine, est "inacceptable". Le patron du Kremlin juge en effet que « la Russie a été dépouillée » avec l’indépendance de l’Ukraine. De là à vouloir mettre la main sur le pays ? Ces derniers temps, les diplomates internationaux veulent calmer les ardeurs d’un Vladimir Poutine qui certifie toutefois n’avoir aucune intention d’invasion.