"DIRECT. Guerre en Ukraine : Marioupol rejette l'ultimatum de la Russie, six morts dans un bombardement à Kiev"

GUERRE UKRAINE. Au 26ème jour de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Marioupol ne capitule pas et refuse l'ultimatum de Moscou qui lui demande de "déposer les armes". A Kiev, le bombardement d'un centre commercial a fait au moins six morts. Les dernières infos.

Cartes de la guerre en Ukraine L'essentiel La guerre en Ukraine fait toujours rage ce lundi 21 mars 2022, plus de trois semaines après le début de l'invasion entamée par la Russie fin février. Suivez les dernières informations en direct dans notre live.

La situation sur le terrain est toujours critique. Marioupol, assiégé depuis plus de deux semaines; refuse de capituler ce lundi. La vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a indiqué aux médias "il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes. Nous en avons déjà informé la partie russe". Moscou exigeait une réponse ce lundi matin.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un centre commercial a été bombardé à Kiev. L'attaque a fait au moins six morts selon le dernier bilan.

Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir utilisé des missiles hypersoniques contre l'Ukraine. Les tirs ont permis de détruire une réserve de carburant ukrainienne : "Une importante réserve de carburant a été détruite par des missiles de croisière Kalibr tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal depuis l'espace aérien de la Crimée", écrit-il dans un communiqué.

Le bilan humain de cette guerre en Ukraine est déjà lourd. L'ONU a estimé dimanche 20 mars qu'au moins 902 civils ont été tués depuis le début du conflit. Parmi eux, 115 sont des enfants. 140 enfants auraient également été blessés. Un décompte très incomplet concède l'organisation. 3,3 millions d'Ukrainiens auraient quitté le pays, 6,7 millions ont été contraints de se déplacer à l'intérieur du territoire national.

07:50 - 6 morts dans le centre commercial bombardé à Kiev A Kiev, un centre commercial a été bombardé par un tir d'obus russe dans la soirée du dimanche 20 mars. Les secouristes sont toujours sur place ce matin pour retrouver les victimes selon l'AFP le bilan s'alourdit et s'élève à six morts. La frappe d'une puissance inouïe a formé un cratère et éventré le complexe commercial "Retroville". 07:42 - Marioupol refuse de capituler face à la Russie "Il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes." Cette nuit, la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a rejeté l'ultimatum posé par la Russie elle assure que l'Ukraine "ne quittera pas la ville". La ministre ajoute que la demande de Moscou est "une manipulation délibérée et une véritable prise d'otage". La Russie exigeait que la ville du sud-est de l'Ukraine "dépose les armes" pour protéger les habitants et les infrastructures de Marioupol.

Depuis le début du conflit, les cartes jouent un rôle déterminant dans la compréhension de l'opération militaire russe et dans le suivi en direct de la situation en Ukraine. Plusieurs agences de presse, mais aussi des instituts spécialisés et des médias français, ukrainiens et internationaux, proposent des cartes et graphiques mis à jour quotidiennement. Certaines de ces cartes proposent un suivi des derniers événements en temps réel, d'autres se focalisent sur les événements majeurs des dernières 24 heures.