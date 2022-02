"DIRECT. Guerre en Ukraine : "violents combats" à Kiev, où avancent les Russes ?"

GUERRE UKRAINE. La bataille de Kiev fait rage ce samedi, deux jours après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La capitale semble encerclée mais les Ukrainiens disent résister. On fait le point sur les combats et la situation en cours.

Sommaire Guerre Ukraine - Russie direct

Guerre Ukraine - Russie

Ukraine - Russie : carte de la guerre

Guerre en Ukraine : Tchernobyl L'essentiel Ce samedi, deux jours après le début de l'offensive russe sur l'Ukraine, l'armée ukrainienne fait part de "violents combats". La bataille de Kiev est lancée, la capitale est assaillie par les troupes de Vladimir Poutine qui avancent vers le centre de la capitale. La défense ukrainienne s'organise pour défier l'armée russe dans ce qui ressemble de plus en plus à une étape décisive : celle du contrôle de la capitale ukrainienne.

Dans le reste du pays, les bombardements et combats se poursuivent également, notamment à l'est, à Karkhiv, deuxième ville du pays mais aussi à Marioupol au sud, un port qui donne sur la mer d'Azov et proche de la Crimée déjà annexée en 2014.

Volodymyr Zelensky se dit toujours à Kiev et multiplie les messages sur ses réseaux sociaux. Après avoir décrété la mobilisation générale, le président ukrainien a délivré un nouveau message samedi matin sur son compte Twitter : " Nous sommes ici. Nous nous battons. Gloire à l’Ukraine". Il aurait refusé une proposition d'exfiltration venant des Américains.

A l'origine, principalement, de l'attaque de la Russie en Ukraine : la volonté de cette dernière d'intégrer l'Otan, ce que n'accepte pas Vladimir Poutine. Il a à nouveau redit son opposition à cette volonté, condition sine qua none pour un apaisement des tensions.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:55 - L'Elysée annonce la tenue d'un conseil de défense à 17 heures ce samedi L'Elysée annonce la tenue d'un nouveau conseil de défense consacré à "la situation en Ukraine". Ce conseil de défense, présidé par Emmanuel Macron, doit se tenir à 17 heures ce samedi. 09:49 - Le président ukrainien salue l'envoi d'armes après une discussion avec Emmanuel Macron Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a annoncé ce samedi matin avoir eu une nouvelle discussion avec Emmanuel Macron. "Une nouvelle journée sur le front diplomatique a commencé par une conversation avec Emmanuel Macron. Les armes et équipements de nos partenaires nous parviennent. La coalition anti-guerre fonctionne !", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les images marquantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voir les photos Les premières photos de la guerre en Ukraine 09:47 - Zelensky avec son gouvernement vendredi soir à Kiev Avant de publier un nouveau message samedi matin sur sa page Facebook, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà publié une vidéo vendredi soir, appelant à la défense de Kiev avant une nuit de combats. "Le chef du gouvernement est là. Le chef de cabinet est là. Le Premier ministre Shmyhal est là. Le conseiller Pololiak est là. Le président est là. Nous sommes tous là. Nos soldats sont là. Nos citoyens sont là. Nous sommes tous là pour défendre notre indépendance, notre pays, et rien ne pourra changer ça. Gloire aux hommes et aux femmes qui nous défendent. Gloire à l’Ukraine", a-t-il scandé, entouré par plusieurs membres du gouvernement. 09:35 - Plusieurs véhicules russes détruits à Kiev selon l'armée ukrainienne Les informations parviennent au compte-gouttes sur la situation à Kiev. Sur son compte Facebook, l'armée de terre ukrainienne a affirmé avoir détruit cette nuit une colonne composée de cinq véhicules militaires russes dont un char sur l'avenue de la Victoire, sans que cela soit possible de vérifier cette information. C'est sur cette avenue de l'ouest de Kiev et menant au centre-ville que semblent s'être concentrés les combats les plus violents des dernières heures dans la capitale ukrainienne. 09:24 - Des images des traces des combats avenue de la Victoire à Kiev L'armée ukrainienne affirmait ce samedi matin avoir repoussé plusieurs attaques nocturnes sur l'avenue de la Victoire. Des traces de combat ont été constatées ce matin par plusieurs observateurs et journalistes, dont Patrick Saint-Paul, envoyé spécial du Figaro à Kiev. Plusieurs véhicules calcinés gisent sur la chaussée de cette artère importante de l'ouest de Kiev, à 10 kilomètres à peine de la place Maïdan, épicentre des révolutions orange et de 2013. 09:11 - "Des frappes avec des armes de haute précision de longue portée" selon les Russes Igor Konashenkov, porte-parole du ministère de la Défense russe, a évoqué l'évolution de la situation sur le front en Ukraine, lors d'une intervention télévisée ce samedi matin. "Pendant la nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des sites d'infrastructure militaire ukrainienne avec des armes de haute précision de longue portée en utilisant des missiles de croisière navals et aériens", a-t-il notamment déclaré. 09:02 - Le point sur la situation à 9h Ce samedi 26 février 2022, la guerre se poursuit en Ukraine avec des combats signalés dans plusieurs grandes villes du pays. De nouveaux tirs de missiles ont été signalés dans la nuit, notamment à Kiev. Voici ce qu'il faut retenir des dernières heures : A Kiev, l'armée russe avance et tente de prendre en étau la capitale ukrainienne. L'armée ukrainienne dit avoir repoussé plusieurs attaques sur ses positions sur l'avenue de la Victoire, un des principaux axes de Kiev. Au sud-ouest de Kiev, les combats font aussi rage à Vassylkiv, localité à seulement 30 kilomètres du centre de la capitale. Les Ukrainiens affirment que les Russes tentent "de faire débarquer des parachutistes" à cet endroit.

137 morts et 316 blessés, c'est le dernier bilan côté ukrainien selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky affirme se trouver toujours à Kiev. Après avoir annoncé une nuit difficile, il a publié une nouvelle vidéo ce samedi matin : "Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", a-t-il assuré dans ce court message vidéo publié sur son compte Facebook où l'on observe en fond les bâtiments gouvernementaux du centre de Kiev.

Dans le reste de l'Ukraine, les combats font aussi rage à Kharkiv à l'est, 2e ville d'Ukraine mais aussi à Marioupol. Vendredi, plusieurs messages annonçaient la chute de Kherson au sud. Ce samedi, les forces russes affirment avoir pris le contrôle de Melitopol, un point névralgique pour encercler la ville portuaire de Marioupol. 08:42 - Un immeuble d'habitation touché par un missile à Kiev Plusieurs images parviennent ce matin de Kiev où un immeuble d'habitation a visiblement été touché par un missile. Le ministre des affaires étrangères Dmytro Kuleba a notamment publié une photo de cet immeuble après l'explosion, photo accompagnée d'un message appelant à isoler la Russie et à stopper "les criminels de guerre". Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022 Moment of the strike on a building in Kyiv pic.twitter.com/5T32QiDNlt — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 26, 2022 08:34 - Huit navires ukrainiens détruits Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, affirme que huit navires militaires ukrainiens ont été détruits ces dernières heures. Affaiblie et réduite depuis la guerre de Crimée en 2014, la marine ukrainienne affichait un net déficit en nombre et en armes par rapport à l'importante marine russe présente en mer Noire. 08:34 - Macron : "cette guerre durera" Présent au Salon de l'Agriculture ce samedi matin, Emmanuel Macron a été interrogé sur l'évolution de la guerre en Ukraine. Le président de la République a dévoilé que le gouvernement préparait un "plan de résilience" pour contrer les effets économiques de la crise. "La guerre est revenue en Europe", a poursuivi Emmanuel Macron. "Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c’est que cette guerre durera et ne sera pas sans conséquences pour le monde agricole", a-t-il notamment confié. 08:27 - Melitopol est tombé, affirment les Russes L'armée russe a pris le contrôle de la ville de Melitopol au sud de l'Ukraine, selon Igor Konashenkov, porte-parole du ministre russe de la défense cité par l'agence de presse Interfax. Melitopol est un point névralgique important pour prendre le contrôle du territoire côtier sur la mer d'Azov. Cette prise d'un point routier central depuis la Crimée pourrait permettre aux Russes d'accroître la pression sur le port de Marioupol à l'est, ville déjà visée par l'armée russe. 08:24 - Un deuxième avion militaire russe s'est écrasé, selon les Américains Un avion militaire russe, un Ilyushin Il-76, aurait été abattu près de la ville de Bila Tserkva, à 85 kilomètres au sud de Kiev, selon des officiels américains relayés par AP. Il s'agit d'un avion de transport militaire. Vendredi, un premier avion s'était écrasé près de Kiev, sans que l'origine du crash ne soit confirmée. 08:19 - Le message de Zelensky aux Américains qui proposent de l'exfiltrer Selon l'agence de presse américaine Associated Press, le gouvernement américain aurait proposé une exfiltration au président ukrainien Volodymyr Zelensky alors que les combats se rapprochent du centre de Kiev. Selon AP, l'ancien acteur aurait refusé cette proposition. "C’est ici qu’est le combat. J’ai besoin de munitions, pas d’un taxi", aurait-il répondu selon un haut responsable du renseignement américain "ayant une connaissance directe de la conversation". Ce dernier a décrit Zelensky comme "optimiste". 08:16 - Des combats au nord-est de Kiev La nuit a été marquée par de "lourds combats" selon les forces armées ukrainiennes. Au début de la nuit, celles-ci ont affirmé que l'armée russe attaquaient une centrale électrique présente dans le quartier de Troieshchyna, au nord-est de la capitale. La ville de Kiev est peu à peu prise en étau. 08:13 - Le dernier message de Volodymyr Zelensky aux Ukrainiens Adepte des réseaux sociaux où il a publié de nombreux messages ces derniers jours, Volodymyr Zelensky a adressé un nouveau message vidéo ce samedi matin, message posté sur son compte Facebook. Le président ukrainien, qui pose devant les bâtiments gouvernementaux du centre de Kiev, assure être toujours présent et visiblement combatif. "Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", assure-t-il notamment. Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022 LIRE PLUS

En savoir plus

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev. Et à cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans l’est de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a été déclarée dans tout le pays. En effet, bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Encore plus à l’ouest, près de la Pologne, Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk sont ciblés. Le sud de l’Ukraine est également le terrain de combats, sur les bords de la mer Noire, notamment du côté d’Odesa, près de la Moldavie et de la Transnistrie, territoire pro-russe autoproclamé, Mykolaiv et Marioupol. Dans l’est du pays, Dnipro est ciblé, mais aussi Kharkiv, en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass.

[A LA UNE 18H]

Les forces ukrainiennes combattent des militaires russes dans la capitale Kiev, au deuxième jour de l'invasion déclenchée par Vladimir Poutine. Les Européens ont annoncé de nouvelles sanctions #AFP 1/5 pic.twitter.com/XuKW7sS2iU — Agence France-Presse (@afpfr) February 25, 2022

Jeudi 24 février 2022, les Russes ont pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Une prise symbolique, mais pas que. Bien connu depuis l’accident nucléaire qui l’a touché en 1986, le site a vu les forces armées russes et ukrainiennes s’affronter, avant qu’un conseiller de la présidence, Mikhaïlo Podoliak, ne prenne la parole dans l’après-midi : "Après des combats acharnés, nous avons perdu le contrôle du site de Tchernobyl." Poursuivant, le conseiller s’est montré particulièrement inquiet : "Il est impossible de dire si la centrale est en sécurité", expliquant que l’état des installations de la centrale mais aussi celui de la chape étanche isolant le réacteur accidenté et le dépôt pour le combustible nucléaire « est inconnu ». En ce sens, l’agence internationale de l’énergie a exprimé, dans un communiqué, son inquiétude et a appelé "à un maximum de retenue pour éviter toute action qui mettrait les sites nucléaires du pays en danger". En outre, Mikhaïlo Podoliak estime que c’est certainement l’une "des menaces les plus graves pour l’Europe". En effet, le conseiller ukrainien craint que les Russes utilise le site nucléaire de Tchernobyl à des fins provocatrices.

Vendredi 25 février, les autorités ukrainiennes ont fait part de leur inquiétude. Des données de radiation préoccupantes auraient été relevées par le système automatisé de contrôle de la centrale de Tchernobyl. Ainsi, le Parlement ukrainien a fait état d'une hausse des "rayons gamma" sur le site, sans pour autant préciser le niveau. Des informations réfutées par la Russie : "Un accord a été trouvé avec un bataillon de la force de sécurité de l'énergie atomique d'Ukraine en vue d'une sécurisation en commun des blocs énergétiques et du sarcophage", explique Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.