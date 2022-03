"DIRECT. Guerre en Ukraine : des "destructions massives" dans un aéroport, Kiev sous les bombardements"

GUERRE UKRAINE. Kiev a été frappé par trois explosions en ce 20ème jour de guerre. Les Russes poursuivent leurs assauts et à Dnipro, les autorité locales déplorent des "destructions massives" à l'aéroport. En parallèle des attaques, les pourparlers doivent reprendre aujourd'hui.

10:35 - 36 heures de couvre-feu à Kiev La situation se tend à Kiev au point où le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitshcko, a annoncé un nouveau couvre-feu d'une durée inédite de 36 heures à compter de ce soir. 10:28 - "Destruction massive" de l'aéroport de Dnipro Les autorités ukrainiennes annoncent que l'aéroport de Dnipro a été bombardé et évoquent des "destructions massives" rapporte l'AFP. Un podcast pour mieux comprendre Poutine "De Vladimir à Poutine", podcast avec Christian Roudaut, journaliste, écrivain, documentariste et conférencier, ancien correspondant à Londres pour Radio France et auteur en 2021 du livre "A la table des Tyrans" (Flammarion). 10:24 - Des missiles russes abattus à Tchernihiv A Tchernihiv, les forces armées ukrainiennes ont abattu une colonne ennemie où était stockée une batterie de Multiple Launch Rocket System (MLRS) selon un commandant ukrainien. "Notre artillerie ont rapidement perturbé leurs plans. Maintenant, il y aura un parterre de fleurs à cet endroit. Croyez en vos défenseurs !", a-t-il scandé. 10:07 - La situation en Ukraine à 10 heures Point de situation en Ukraine : Trois obus russes ont explosé à Kiev très tôt dans la matinée du mardi 15 mars 2022, 20ème jour de la guerre en Ukraine. Les frappes ont fait deux morts selon le bilan provisoire.

À Kharkiv aussi plusieurs tirs russes ont été lancés sur les bâtiments civils. Des incendies se sont déclenchés et propagés dans la deuxième ville d'Ukraine. En 24 heures, 65 bombardements ont frappé la deuxième ville d'Ukraine selon l'administration régionale.

A Marioupol, une partie des civils ont pu être évacués avant le blocage du convoi humanitaire par les Russes.

A l'est, la région de Louhansk située dans le Donbass est le lieu de violents affrontements t les dernières frappes ont touché un pensionnat pour personnes malvoyantes, un hôpital municipal et trois écoles.

La situation se dégrade à l'ouest, région jusqu'à présent épargnée par les combats. Hier, neuf personnes ont notamment perdu la vie dans une nouvelle frappe contre un tour de télévision dans la région de Rivne, située entre Lviv et Kiev. Bilan de la guerre en Ukraine : Le Haut-Commissaire aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a livré un nouveau bilan du nombre dé réfugiés en provenance d'Ukraine. Ainsi, 2 698 280 réfugiés sont à déploré, soit 100 733 de plus en 24 heures. Les jours se suivent et se ressemblent donc. C'est le plus gros mouvement de population en Europe depuis al fin de la Seconde guerre mondiale.

L'état-major ukrainien a réactualisé le bilan des pertes russes et annonce un total de plus de 13 500 soldats russes morts au combat. Ce nombre pourrait être extrêmement gonflé par l'Ukraine pour tenter de dissuader l'ennemi de poursuivre les efforts et remonter le moral des troupes ukrainiennes. Plus de 1 200 blindés, 670 véhicules, 95, hélicoptères, 81 avions et 3 navires russes ont aussi été abattu si l'on en croit le bilan funeste.

Selon l'Agence France-Presse, 2 100 civils ont été tués à Marioupol depuis le début de la guerre. Marioupol est une ville du sud du pays assiégée depuis plusieurs jours. Les autorités locales alertent sur la situation humanitaire catastrophique qui touche la commune.

La Russie n'a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés. Dernières infos majeures : Une journaliste de la première chaîne russe a interrompu le JT hier soir en s'affichant sur le plateau avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. On vous ment, ici". Moscou a interdit de parler de "guerre" pour qualifier la situation en Ukraine, la journaliste a immédiatement été arrêtée par les forces du Kremlin.

Vladimir Poutine aurait appelé la Chine à l'aider économiquement et militairement pour mener la guerre en Ukraine selon les informations du New-York Times. On ne connait pas le nature précise du soutien demandé, mais selon le Financial Times, le département d'État américain informerait les diplomates européens et asiatiques que Pékin a réagi positivement à la demande.

La quatrième séance de pourparlers entre les délégations ukrainienne et russe doit reprendre ce mardi 15 mars 2022,. Hier les négociations se sont avérées "difficiles" selon Mykhailo Podoliyak, conseiller du président ukrainien. Pourtant, dimanche, Moscou faisait mention de "progrès significatifs".

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes 400 combattants syriens ont rejoints les troupes russes pour mener la guerre en Ukraine. Ils seraient postés à Rostov en Russie et à Gomel en Biélorussie. L'armée craint que la Biélorussie n'entre pleinement dans le conflit en soutien de Moscou.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Volodymyr Zelensky a renouvelé son appel à l'OTAN pour la création d'une "zone d'exclusion aérienne" au-dessus de l'Ukraine. 09:56 - 97 enfants morts depuis le début de la guerre en Ukraine Le bureau de procureur général revient sur le nombre d'enfants victimes de la guerre en Ukraine et annonce ce lundi 15 mars que 97 enfants sont morts depuis le début de l'invasion russe et plus de 100 autres sont blessés. Le bureau estime qu'au moins 5 enfants sont tués chaque jour lors des affrontements entre Russes et Ukrainiens. Les écoles font partie des cibles civiles largement touchées par les frappes ennemies et plus de 400 établissements scolaires ont été bombardés dont 59 détruits selon les informations de Nouvelle Voie de l'Ukraine. 09:45 - 13 500 soldats russes morts au combat selon l'Ukraine Au 20ème jour de la guerre en Ukraine, le gouvernement de Kiev publie son bilan actualisé sur les pertes humaines et matérielles de l'ennemi. Ce 15 mars, l'état-major général des forces ukrainiennes dit avoir éliminé plus de 13 500 soldats russes, le chiffre parait extrêmement gonflé comme à chaque bilan publié depuis le début de l'invasion. Côté équipement, 1 279 blindés de combats, 670 véhicules et 60 réservoirs de carburants ont été détruits selon l'Ukraine, en plus de 81 avions, de 95 hélicoptères, de 3 navires et de 9 drones. 09:35 - La Russie prévoit une peine de 15 ans de prison pour ceux qui osent parler de guerre en Ukraine Pour son intervention dans le journal télévisé et son discours contre la guerre en Ukraine, la journaliste Marina Ovsyannikova risque gros. Selon la nouvelle loi adoptée en urgence par les deux Chambres du Parlement russe le 4 mars, les auteurs et diffuseurs d'"informations mensongères sur l’armée" encourent jusqu'à 15 ans de prison, quant à ceux qui appellent "à imposer des sanctions à la Russie" la réponse judicaire peut aller jusqu'à trois ans de prison. 09:21 - 9 couloirs humanitaire ouverts En date du 15 mars, la vice-première ministre et ministre de la réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine, Iryna Vereshchuk, a déclaré que "neuf couloirs humanitaires ont été convenus". Elle a dressé la liste des voies d'évacuation et précise que dans la région de Donetsk, les civils seront évacués de Marioupol vers Zaporijjia en passant par Berdiansk et dans l'autre sens des vivres, des tonnes d'eau et des médicaments seront acheminés. Les autres couloirs sont déployés dans la région de Kiev pour mener vers la ville de Brovary, dans la région de Kharkiv vers Oskol et depuis Soumy jusqu'à la ville de Poltava. A l'ouest, les corridors verts sont moins nombreux mais la ministre assure au nom du gouvernement : "Nous sommes conscients de l'énorme problème à Ivankiv et travaillons sur cette route. J'espère sincèrement que nous serons en mesure d'ouvrir un tel couloir humanitaire". 09:12 - 65 bombardements en une journée sur Kharkiv A Kharkiv les bombardement ne datent pas de cette nuit, selon le chef de l'administration régionale, Oleg Sinegubov, la ville et sa région ont été frappées par des attaques russes toute la journée du 14 mars. "Les Forces armées ukrainiennes occupent toutes les positions de défense à Kharkiv. L'ennemi russe n'a aucune chance de prendre la ville ! Mais les bombardements aériens continuent", déclare-t-il sur son Telegram. L'autorité a enregistré 65 bombardement sur la seule journée de lundi. 09:04 - Une station de métro frappée à Kiev A Kiev, une des frappes de missiles russes lancées tôt dans la matinée a touché la station de métro de Lukianivska dans le centre-ville. Pour rappel les stations de métro sont depuis le premier jour de la guerre en Ukraine des lieux "sûrs" dans lesquels les habitants courent se protéger contre les attaques aériennes. 08:53 - La journaliste Marina Ovsyannikova en examen par la commission d'enquête russe Selon le journaliste de Financial Times, la journaliste de la première chaîne russe Marina Ovsyannikova et détenue pour sa manifestation contre la guerre lors du journal télévisé et fait l'objet d'un "examen préalable à l'enquête" par la commission d'enquête de la Fédération de Russie. Le journal précise qu'il s'agit de "l'unité des crimes majeurs", cela semble indiquer que la jeune femme encourt une lourde peine. 08:49 - Des établissements de santé bombardés lors de la guerre en Ukraine Les bombardements touchent toutes les zones de guerre, à Louhansk les dernières frappes russes ont détruit un pensionnat pour malvoyants, un hôpital municipal et trois écoles à Rubizhne d'après les informations de Sergei Gaidai, chef de l'administration civilo-militaire régionale délivrées à la Nouvelle Voie de l'Ukraine. Quatre personnes sont décédées selon les données préliminaires. 08:42 - 19 morts dans l'attaque de la tour de télévision Le bilan de l'attaque de la tour de télévision survenue hier à Antopil dans la région de Rivne est revu à la hausse ce mardi avec 19 morts contre 9 jusqu'à présent. Le nombre de personnes blessées reste inchangé selon les informations du chef de l'administration militaire régionale. 08:34 - Les images de l'interruption du JT russe Le passage furtif mais bien visible de la journaliste dénonçant la guerre en Ukraine sur la plateau du journal télévisé le plus regardé de Russie est repris sur les réseaux sociaux. L'extrait vidéo prouve la censure du média public russe avec le lancement d'un reportage mais malgré cette tentative le message de la journaliste et militante a eu le temps de traverser les écrans. Elle s'appelle Marina Ovsiannikova, elle a deux enfants, elle travaille pour cette chaîne de télévision et elle a été aussitôt arrêtée. Formidable courage https://t.co/gbbp3xgPus — Sylvie Kauffmann (@SylvieKauffmann) March 14, 2022 08:26 - Reprise des pourparlers dans la journée Le quatrième round des pourparlers entre les délégations russe et ukrainienne doivent reprendre ce mardi 15 mars après avoir été mis en suspend hier pour des raisons techniques. Mykhailo Podoliak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a confié la difficulté des négociations mais est resté plein d'espoir. L'Ukraine demande un cessez-le-feu et le retrait des troupes russe du territoire. 08:20 - Une journaliste russe dénonce la guerre en Ukraine dans le JT Hier soir, la journaliste russe Marina Ovsiannikova a pris tous les risques en apparaissant dans le journal télévisé de la première chaîne russe avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. On vous ment, ici". La femme a bravé l'interdiction du Kremlin de qualifier l'opération militaire en Ukraine de "guerre" et a aussitôt été arrêtée. Plutôt dans la journée, la journaliste s'est exprimée en vidéo pour expliquer qu'ayant un père ukrainien et une mère russe, elle ne pouvait "pas voir comme ennemis les deux pays de ses parents". Et d'ajouter : "Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime, et l’agresseur, c’est la Russie. La responsabilité de ce crime pèse sur la conscience d’un homme et d’un seul: Vladimir Poutineé. 08:00 - Kharkiv sous les flammes après des frappes russes La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, a aussi été prise pour cible par les attaques russes dans la nuit de lundi à mardi. Le média Nouvelle Voie de l'Ukraine rapporte que les obus ont été tirés vers 23h30 et ont touché des salles de marché et des immeubles résidentiels dans le quartier Kholodnogorsky. Des incendies se sont déclenchés et propagés sur une vaste zone après les attaques. Les unités pyrotechniques du service d'urgence d'Etat ont multiplié les voyages pour venir à bout des feux et retirer les munitions non explosées. 07:53 - Trois explosions et deux morts à Kiev Trois explosions ont retenti à Kiev tôt dans la matinée. Les frappes russes ont touché deux immeubles résidentiels, un autre bâtiment de plusieurs étages et une maison privée dans trois quartiers de la capitale de l'Ukraine. Les services d'urgence de l'Etat sont mobilisés sur place, l'on sait déjà que les attaques ont fait deux morts et envoyé une personne à l'hôpital. 35 civils ont été secourus et l'opération de sauvetage se poursuit dans les décombres.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.

La guerre en Ukraine gagne en ampleur depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes le 24 février 2022. Le conflit qui oppose le Kremlin au gouvernement de Kiev présente des risques importants et fait craindre l'éclatement d'une guerre internationale et potentiellement nucléaire. Les conséquences du conflit ne se limitent pas aux frontières de l'Ukraine ou de la Russie et peut toucher plus largement l'Europe. Retrouvez toutes les actualités liées à la guerre en Ukraine.