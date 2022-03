"Guerre en Ukraine EN DIRECT : la Russie est-elle en train de lâcher prise ?"

GUERRE EN UKRAINE EN DIRECT. Face à la forte résistance rencontrée par l'armée russe en Ukraine, la Russie a indiqué, ce vendredi, qu'elle va désormais se concentrer sur l'est du pays pour procéder à la "libération" complète de la région du Donbass.

En direct

17:35 - Les négociations sont "très difficiles" entre l'Ukraine et la Russie Les pourparlers avec Moscou sont "très difficiles", a affirmé, ce vendredi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. "Le processus de négociation est très difficile", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne dans un communiqué, rejetant tout "consensus" avec Moscou à ce stade.

17:17 - L'affaiblissement psychologique des soldats russes en question La guerre en Ukraine se transforme en guerre d'usure, ce sont alors les capacités à tenir sur la durée et à être ravitaillées en matériels militaires qui risquent de faire la différence. Sur Twitter, l’historien militaire, Michel Goya, a jugé "probable" qu’un certain nombre de soldats engagés depuis le début de l’opération "soient au bord de l’effondrement psychique".

16:58 - Le point sur les combats en Ukraine Michel Goya, historien militaire et ancien colonel, a affirmé que toute la zone que la région de Kiev "est devenue un grand espace de multiples petits combats", sur Twitter, ce vendredi. Le front "est beaucoup plus continu" dans le sud, "mais la densité des forces également beaucoup plus faible de part et d’autre". Une "lente progression des forces russes à l’intérieur de Marioupol" est obervé. À l'Est, dans la région du Donbass, "les forces ukrainiennes résistent mais il s’agit là de l’endroit où elles sont le plus en danger".

16:49 - EN IMAGES - Guerre en Ukraine : "La moitié des enfants ukrainiens déplacés" 24 mars 2022. Un drapeau ukrainien devant une école transformée en hôpital de campagne, à Mostyska, dans l'ouest de l'Ukraine. L'agence des Nations Unies pour l'enfance affirme que l'invasion russe a déplacé, en un mois, la moitié des enfants ukrainiens. Consultez notre diaporama sur la Guerre en Ukraine en cliquant sur la photo.

16:38 - Après un mois, la guerre prend une nouvelle tournure en Ukraine Après un mois de combat, l'armée russe semble au point mort. Face à une résistance plus importante que prévu, la guerre se réduit à des affrontements dans des petites villes et à des frappes localisées, selon Michel Goya, officier des Troupes de marine et docteur en Histoire contemporaine. "Plus l’échelle des combats se réduit et plus le temps de la guerre s’allonge", a-t-il affirmé sur Twitter. "La campagne bascule d’un mode séquentiel (une série de victoires locale enchainée jusqu’à la victoire finale) à un mode cumulatif où l’on espère l’émergence d’un effet stratégique par une multitude de petits coups, ce qui prend beaucoup plus de temps", a-t-il ajouté. Point de situation des opérations en Ukraine 25 mars J+29⏬⏩https://t.co/jQ2hmKbs3r pic.twitter.com/U1KIm4PkZj — Michel Goya (@Michel_Goya) March 25, 2022

16:23 - 93 % de la région de Louhansk sous contrôle russe Sergey Rudskoy, chef du principal département opérationnel de l'état-major général des forces armées russes, a déclaré que 93 % de la région de Louhansk et 54 % de l'oblast de Donetsk étaient sous contrôle russe. Les deux territoires sont situés près de la frontière russe, à l'est de l'Ukraine.

16:05 - Un nouveau général russe tué en Ukraine Un général russe aurait été tué, dans le sud de l'Ukraine, selon un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksiï Arestovytch. "Nos troupes (...) ont tué le commandant de la 49e armée du district sud de la Russie, le général Iakov Rezantsev, dans un bombardement de l'aérodrome de Tchornobaïvka", situé dans la région de Kherson, a-t-il indiqué.

15:53 - Le stock des missiles de croisière russe en forte baisse Selon un responsable américain de la défense, les forces russes sont à court de missiles de croisière à lanceur aérien. Face à la diminution de son stock de munitions à guidage de précision, l'armée russe aurait décidé de ralentir l'utilisation de ces engins explosifs. En outre, ces missiles présentent des taux d'échec élevés au lancement variant de "20 % à 60 %", selon le type d'arme utilisé, a ajouté le responsable.

15:38 - Les États-Unis "n'ont pas l'intention d'utiliser des armes chimiques quelles que soient les circonstances" Les États-Unis "n'ont pas l'intention d'utiliser des armes chimiques quelles que soient les circonstances", même si la Russie en emploie en Ukraine, a assuré le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, ce vendredi.

15:21 - La "libération" du Donbass, objectif prioritaire de l'armée russe Les forces armées russes vont désormais se concentrer sur une "libération" complète du Donbass, située dans l’est du pays, à la frontière avec la Russie, rapporte l’agence russe Interfax. Le ministère de la Défense russe a rappelé que cette mission fait partie de leur "opération spéciale", en plus d'envahir l’ensemble de l’Ukraine.

15:09 - Un groupe de sabotage russe arrêté à Kiev Un groupe russe de sabotage et de reconnaissance a été neutralisé à Kiev, selon le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU). Depuis le début de la guerre, le SBU revendique avoir éliminé plus de 20 espions russes et procédé à l'arrestation de plus de 350 d'entre eux. "Des agents russes qui recueillaient des renseignements sur les drones ukrainiens ont été arrêtés, 89 chaînes YouTube de médias et de propagandistes russes ont été bloquées, et des milliers de comptes sur les réseaux sociaux où l'ennemi recevait des informations sur les forces armées ont été bloqués", a indiqué le ministère, dans son point journalier sur la situation dans le pays.

14:57 - Les fosses communes à Marioupol se remplissent Les fosses communes de la ville assiégée de Marioupol, dans le sud du pays, pourraient contenir chacune jusqu'à 200 corps, selon Matilda Bogner, responsable de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine. "Nous avons pu obtenir des informations par satellite sur une des fausses communes et nous estimons qu'elle contient environ 200 personnes", a-t-elle déclaré. Mais "cela ne signifie pas que toutes ces personnes sont des victimes civiles", a-t-elle ajouté. Les forces ukrainiennes ont déclaré qu'ils pensaient que le nombre de morts à Marioupol pourrait dépasser les 3 000. Dans les villes assiégées d'Ukraine, les corps sont souvent abandonnés dans les rues parce qu'il est trop dangereux de les récupérer, et beaucoup d'entre eux finissent ensuite dans des fosses communes.

14:41 - Plus de 1 300 militaires russes sont morts en Ukraine #Bilan. Le Kremlin a reconnu la mort de 1 351 de ses soldats depuis le début de son offensive militaire en Ukraine, il y a un mois, a rapporté l’adjoint au chef de l’état-major des armées, Sergueï Roudskoï, ce vendredi. En outre, 3 825 militaires russes ont été blessés. Depuis le début de son invasion, la Russie a accueilli 419 736 réfugiés venant d'Ukraine, selon Mikhaïl Mizintsev, directeur du Centre national russe de gestion de la défense.

14:28 - Les bombes russes provoquent des incendies autour de Kiev De la fumée est observée à Kiev en raison des incendies provoqués par les bombardements de la Russie, selon le chef adjoint de l'administration militaire de la ville de Kiev, Mykola Povoroznyk. "Il y a de la fumée dans la capitale à cause des incendies générés par les bombardements des occupants dans les banlieues. Fermez les fenêtres, si possible, et ne sortez pas », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Faute de pouvoir s'introduire à Kiev, les Russes s'attaquent à la banlieue de la capitale pour isoler encore un peu plus la ville.

14:12 - Situation chaotique à Trostianets La ville de Trostianets, dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, est le théâtre de batailles féroces avec les forces russes. Sur place, les infrastructures ont fait les frais des bombardements et ont été détruites privant les habitants d'électricité depuis plusieurs jours.

13:54 - La moitié des enfants ukrainiens déplacés depuis le début de l'invasion russe Un enfant ukrainien sur deux a été déplacé depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, le 24 février, selon un communiqué du des Nations unies. 4,3 millions d'enfants ont été déplacés, ce qui représente plus de la moitié des 7,5 millions d'enfants que compte le pays. Ce chiffre comprend plus de 1,8 million d'enfants qui ont traversé la frontière pour se réfugier dans les pays voisins, et 2,5 millions d'enfants qui sont également déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.

13:31 - Une colonne de blindés russe détruite vers Tchernihiv Dans la région de Tchernihiv, au nord de Kiev, les forces ukrainiennes ont détruit une colonne de véhicules blindés russes. "Les forces de résistance travaillent sans relâche pour vaincre l'armée russe. Leurs véhicules blindés se sont avérés moins résistants que prévu. Une autre colonne d'occupants a été tocuhée sur les terres de Tchernihiv", a indiqué le chef de la région, dans un communiqué.

13:16 - La marine russe renforce ses troupes en mer d'Azov Les troupes russes augmentent leurs effectifs en mer d'Azov, au sud de l'Ukraine, a affirmé l'état-major général des forces armées ukrainiennes, ce vendredi. Dans le détroit de Kertch en direction nord, des bateaux lance-missiles ont été observés.

12:42 - Qu'est-ce que les bombes au phosphore ? Sujet de nombreuses discussions ces derniers jours, les bombes au phosphore font débat, l'Ukraine accusant la Russie d'utiliser cette arme, interdite lorsqu'elle vise des civils. En quoi consistent ces bombes ? Explications. Lire l'article Bombe au phosphore : quelle est cette arme que les Russes pourraient utiliser ?

12:38 - La Russie assure ne pas utiliser de bombes au phosphore Accusée d'utiliser des bombes au phosphore contre les civils, la Russie a rejeté les attaques dont elle fait l'objet. Interrogé sur le sujet vendredi 25 mars 2022, Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement russe, a répondu que "la Russie n'a jamais violé les conventions internationales", renvoyant vers le ministère russe de la Défense.

11:40 - Près de 300 personnes auraient été tuées dans le bombardement du théâtre de Marioupol Neuf jours après le bombardement du théâtre de Marioupol qui a ému et indigné le monde entier, la municipalité a livré, ce vendredi 25 mars, un premier bilan provisoire des victimes. Selon les données diffusées, environ 300 personnes auraient été tuées dans l'attaque. Des chiffres qui n'ont pas encore été consolidés. Cependant, il devrait y avoir "probablement plus d'informations d'ici ce soir" selon un conseiller du maire.

11:23 - Quatre morts après l'attaque d'une clinique à Kharkiv Quatre personnes ont été tuées, ce vendredi matin, à Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. Selon la police régionale, la Russie a ouvert le feu sur une clinique de la ville à l'aide de lance-roquettes. Sept autres civils, au moins, ont par ailleurs été blessés.