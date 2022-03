"Guerre en Ukraine : la Russie renonce à la "dénazification" de l'Ukraine, le troupes Wagner au Donbass... EN DIRECT"

UKRAINE - RUSSIE. Au 34ème jour de la guerre en Ukraine, la Russie fait des concessions et renonce à la "dénazification" et la "démilitarisation" de l'Ukraine alors que les négociations se poursuivent ce mardi en Turquie. Des mercenaires du groupe Wagner sont déployés dans le Donbass.

10:37 - Poutine accusé de "l'enlèvement de civils innoncents" De nouvelles accusations à l'encontre du maître du Kremlin apparaissent tous les jours et la plupart sont proférées par les gouvernements anglosaxons, les Américains étant largement en tête. Ce mardi, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Trass, accuse sur Twitter Vladimir Poutine d'avoir kidnappé des civils innocents : "Poutine continue d'utiliser des tactiques dégoûtantes contre le peuple ukrainien, y compris l'enlèvement de civils innocents".

10:23 - L'immeuble de l'administration de Mykolaïv éventré L'armée russe a lancé une frappe aérienne sur Mykolaïv, le missile a touché les bâtiments de l'administration régionale. Le gouverneur de la région, Vitaly Kim, a indiqué que la majorité des personnes qui se trouvaient sur place sont indemnes, "on cherche huit civils et trois militaires" a-t-il toutefois précisé. La frappe a éventré l'immeuble en son centre. A Russian airstrike took out the local government offices in Mykolayiv, southern Ukraine, this morning as people were coming to work. Vitaly Kim, the region’s iconically defiant governor, says he got lucky and overslept pic.twitter.com/NGbycZ9JyH — max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

10:16 - Quels sont les couloirs humanitaires ? Sur les trois couloirs humanitaires déployés aujourd'hui, un se trouve dans la région de Donetsk et rejoint la ville de Marioupol à Zaporijjia, ce corridor permet aussi l'évacuation de la ville de Berdiansk. Les deux autres couloirs sont organisés dans la région de Zaporijjia : De Melitopol à Zaporijjia

D'Energodar à Zaporijjia

10:05 - "Catastrophe humanitaire", "génocide".. La situation à Marioupol Marioupol est le point le plus chaud de la guerre en Ukraine. Après près d'un mois de siège, la ville portuaire est détruite à 90% et tous les civils encore sur place cherchent à évacuer les lieux mais ils sont encore environ 160 000 personnes sur place sans eau, sans électricité, sans chauffage et privés de toutes communication rappellent les autorités locales. Les occupants russes continuent à bombarder la ville et profitent des attaques pour avancer jusqu'au centre de Marioupol et tentent en parallèle de s'emparer du port. Le gouvernement ukrainien a déjà qualifié la situation de Marioupol de "catastrophe humanitaire" et ce mardi la procureure générale Irina Venediktova évoque un "génocide" : "La Russie détruit cyniquement la ville. Elle bombarde les maternités, les hôpitaux, les endroits où se cachent les gens avec des enfants. La Russie expulse des citoyens contre leur gré. Le bureau du procureur reçoit constamment des informations sur les crimes sexuels à Marioupol. [...] Je suis prudente quant à la qualification de Marioupol comme génocide, mais en tant que citoyenne, je ne peux pas dire le contraire."

09:49 - Trois couloirs humanitaire ouverts "Trois couloirs humanitaires ont été validés pour aujourd'hui". L'un d'entre eux concerne la ville assiégée de Marioupol pour poursuivre l'évacuation de la citée portuaire le plus rapidement possible a indiqué la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram. Hier, aucun couloir vert n'a été aménagé car l'Ukraine craignait des attaques et des "provocations" russes sur les itinéraires des chemins d'évacuation.

09:42 - Plus de 17 000 soldats russes morts et 1 000 systèmes d'artillerie détruits selon l'Ukraine L'actualisation quotidienne du bilan de l'Ukraine sur les pertes russes a été publiée et reprise par Internews Ukraine. Au mardi 29 mars 2022, l'état-major estime que 17 200 soldats russes sont morts durant les combats et près d'un millier de systèmes d'artillerie ont été mis hors d'état de nuire. Some fresh data. pic.twitter.com/H7E1JSBIPF — UkraineWorld (@ukraine_world) March 29, 2022

09:20 - Missile russe envoyé sur Nikipol Les soldats russes ont lancé des missiles près de Nikopol dans l'oblast de Dnipropetrovsk ce mardi matin comme le rapportent plusieurs médias. L'attaque a fait craindre le pire car la cible visée est voisine de la centrale nucléaire de Zaporijjia. ⚡️Russian missiles strike target near Nikopol in Dnipropetrovsk Oblast.



City authorities said there are no casualties.



The city is very close to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, being located just across the river from it. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 29, 2022

09:12 - Le Russie et l'Ukraine ont des "préoccupations légitimes" selon la Turquie La Turquie occupe le rôle de médiateur dans le conflit russo-ukrainien et c'est depuis le palais de Dolmabahçe que les négociateurs vont reprendre les discussions ce mardi. En préambule des pourparlers le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est exprimé affirmant que la Russie comme l'Ukraine ont des "préoccupations légitimes" et il a appelé les deux pays à "mettre un terme à cette tragédie".

09:08 - Kiev parsemée de mines explosives Le Kyiv Independant rapporte que "des centaines de mines non explosées" ont été retirées à Kiev. "Le ministère ukrainien de l'Intérieur appelle les habitants à être prudents et à informer la police s'ils voient un objet ressemblant à une mine ou à un autre explosif", ajoute le média ukrainien.

09:00 - 1 370 missiles russes lancés en Ukraine La Russie aurait tiré 1 370 missiles sur l'Ukraine depuis le 24 février et le début de l'invasion russe selon les informations du Pentagone relayées par ABC News. Vendredi 25 mars, le nombre de fusées envoyées s'élevait à 1 200.

08:54 - Morts, blessés.. Quel est le dernier bilan humain de la guerre en Ukraine ? Bilan Après 34 jours de guerre en Ukraine, le Haut-commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme rapporte que plus d'un millier de civils ont été tués dans les attaques dont 144 enfants selon le Bureau de procureur général d'Ukraine. Ces chiffres ne pourraient être qu'une partie d'un bilan humain encore plus lourd. Du coté des armées, l'Ukraine annonce plus de 17 000 soldats russes morts au combat mais s'abstient de communiquer sur ses propres pertes, la Russie a fait part de son côté de quelques 1300 militaires tombés au combat. Le bilan qu'avance Kiev semble gonflé et les Américains estiment les pertes russes entre 7 000 et 15 000 soldats. Les millions d'Ukrainiens réfugiés sont aussi à compter comme des victimes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il sont 10 millions à avoir quitté leur foyer et plus de 3,8 millions à s'être réfugiés dans un autre pays.

08:46 - Les soldats russes n'ont pas quitté Odessa L'occupant n'est pas encore entré dans Odessa, troisième ville d'Ukraine, mais il reste aux abords et continue à rassembler ses troupes. "L'ennemi ne s'est pas retiré d'Odessa. La reconnaissance aérienne et le regroupement des navires se poursuivent. Des groupes de sabotage tentent d'avancer sur notre territoire", a déclaré le porte-parole de l'administration militaire d'Odessa, Sergey Bratchuk. L'homme rassure et indique qu'"il y a un bon travail de contre-sabotage".

08:34 - La Russie revoit ses exigences et renonce à la "dénazification" de l'Ukraine La "dénazification" et la "démilitarisation" de l'Ukraine figuraient parmi les principales exigences de la Russie au début de la guerre en Ukraine mais Moscou fait marche arrière et renonce à la "dénazification" du pays et la "protection juridique" de la langue russe en Ukraine selon les informations du Financial Times. Autre fait marquant, la Russie ne s'oppose plus à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et aux garanties de sécurité si le pays s'engage à ne pas adhérer à l'Otan. Les concessions du Kremlin seraient liées à la résistance ukrainienne et aux nombreuses pertes russes mais l'Ukraine reste sceptique et craint que les pourparlers en longueur permettent à Vladimir Poutine de reconstituer ses troupes et de préparer un nouvel assaut.

08:22 - Des stocks de carburant en feu à Rivne Un missile russe a frappé une usine où de nombreux barils de carburants étaient stockés et a provoqué un important incendie à Rivne, dans le nord-ouest de l'Ukraine. Les services d'urgence de l'Etat ont rapporté la nouvelle et précisent qu'il n'y a pas de victime et qu'aucun produit pétrolier ne s'est déversé. Les secouristes sont toujours sur place pour maîtriser les flammes.

08:14 - Reprises des pourparlers russo-ukrainiens Les délégations russe et ukrainienne sont arrivées en Turquie hier mais c'est ce mardi que les pourparlers pour trouver une issue à la guerre en Ukraine reprennent. L'obtention d'un cessez-le-feu est toujours la priorité mais les sujets humanitaires devraient aussi être abordés. Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche que "les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat" seront aussi "étudiés en profondeur". Le président ukrainien a fait savoir qu'il soumettra l'accord trouvé aux Ukrainiens par voie de référendum et a accusé son homologue russe de faire "traîner les choses".

08:09 - Les militaires du groupe Wagner mobilisés dans le Donbass Le groupe Wagner, société militaire privée russe, serait présent à l'est de l'Ukraine selon les dernières informations des renseignements britanniques. "Ils devraient déployer plus de 1 000 mercenaires, dont des responsables de l'organisation, pour mener des opérations de combat", a indiqué sur Twitter le ministère de la Défense. C'est surtout dans le Donbass que les militaires sont mobilisés selon Londres, aux endroits stratégiques où la Russie est confrontée aux unités les mieux équipées et entrainées de l'armée ukrainienne. Le redéploiement des forces Wagner serait dû aux "lourdes pertes et d'une invasion largement bloquée" en Ukraine.