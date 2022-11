DIRECT. Elections de midterms 2022 aux Etats-Unis : c'est parti ! Des résultats très attendus

MIDTERMS. Le vote s'est ouvert ce mardi 8 novembre 2022 aux Etats-Unis pour les midterms, les élections de mi-mandat. Les Américains doivent élire une grande partie de leur Parlement national et trancher de nombreux sujets locaux. Les résultats, eux, ne commenceront à être connus qu'au petit matin, mercredi.

Le président Joe Biden (Parti démocrate) apparaît fébrile à l'heure de ces midterms car le président des Etats-Unis devrait, selon les projections, perdre la majorité à la Chambre des représentants. De quoi compliquer la fin de son mandat car il devrait obtenir l'approbation de la Chambre pour faire passer ses lois. Du côté du Sénat, l'incertitude est totale sur le résultat.

Donald Trump , même sans être candidat, pourrait être le grand gagnant de ces midterms si la victoire du Parti républicain à la Chambre des représentants venait à se confirmer. Très impliqué dans la campagne, il pourrait se servir de cet élan pour se lancer dans la course à la présidentielle de 2024.

Les résultats de ces midterms ne commenceront à être connus que mercredi au petit matin (heure française).

de ces midterms ne commenceront à être connus que mercredi au petit matin (heure française). Suivez les dernières informations sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis sur Linternaute. Que disent les sondages sur les midterms de 2022 ? Aux Etats-Unis, ces midterms s'apparentent à un cumul d'élections législatives, sénatoriales, voire régionales ou départementales. Il est ainsi difficile de réaliser des sondages sur les intentions de vote. Cependant, de nombreuses enquêtes sont menées, permettant de prendre le pouls du pays. Malgré de très nombreux scrutins à travers le pays, une question générale permet de mettre en évidence la polarisation de la population : "les électeurs veulent-ils des démocrates ou des républicains au Congrès ?" La courbe ci-dessous, réalisée à partir des derniers sondages recueillis par le site américain Fivethirtyeight, montre ainsi qu'aucune majorité ne se dégage véritablement. Sondages midterms 2022

Les sondages sont particulièrement serrés et le résultat incertain à l'approche de ces midterms. Mais Joe Biden et les démocrates ont l'histoire contre eux. "Le président a perdu la majorité à la Chambre des représentants 36 fois sur 40", lors des midterms, a expliqué à Linternaute Marie-Christine Bonzom, ex-journaliste française pour la BBC et Voice of America. Vendredi 4 novembre, Marin Fortin-Bouthot, chercheur et coordonnateur de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de Montréal (Canada), a confié à Linternaute que "pour la Chambre des représentants, il y a à peu près 85% de chances que les républicains l'emportent." Quant au Sénat, "la course est plus serrée. C'est même extrêmement serré." Ci-dessous, le dernier sondage sur les intentions de vote des Américains pour les midterms, Chambre des représentants et Sénat confondus :

La Chambre des représentants va être entièrement renouvelée le 8 novembre prochain. Les 435 sièges qui forment cette assemblée sont tous remis en jeu. A majorité démocrate, le parti du président Biden, la chambre basse du Parlement pourrait basculer du côté des Républicains. Pour avoir la majorité, tout parti doit avoir, au moins, 218 députés. Selon le site américain 270towin, qui compile les prédictions de six instituts de sondages (Sabato's Crystal Ball, The Cook Political Report, Inside Elections, FiveThirtyEight, Split Ticket), les Républicains pourraient bien reprendre le contrôle de l'institution, qu'ils ont perdu en 2018.

Indications de lecture de la carte : les couleurs foncées (bleu et rouge) correspondent aux victoires quasi-assurées des candidats dans leurs circonscription. Plus la couleur s'éclaircie, plus il existe une incertitude. Les circonscriptions de couleur brune sont celles dans lesquelles l'incertitude est la plus totale. La lecture de la barre permet donc d'avancer que les Républicains semblent en bonne position pour l'emporter.

Du côté du Sénat, c'est un tiers de l'hémicycle qui est renouvelé, soit 35 sièges. Il s'agit, lors de ces élections, du principal enjeu, la chambre haute ayant plus de poids aux Etats-Unis. Mais là, l'équation est plus complexe qu'à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, le Sénat compte 51 élus démocrates et 50 républicains. Lors de ces midterms, 22 des 35 postes soumis au vote des électeurs concernent des sénateurs républicains. Pour être élu, chaque sénateur doit convaincre tout un Etat, et non pas seulement sa circonscription. Les démocrates ayant une cote de popularité légèrement plus élevée, cela pourrait leur être favorable. Pourrait seulement car les jeux sont loin d'être faits, ainsi que l'explique la carte du site américain 270towin, qui compile, là aussi, les prédictions de six instituts de sondages (Sabato's Crystal Ball, The Cook Political Report, Inside Elections, FiveThirtyEight, Split Ticket).

Indications de lecture de la carte : comme pour la carte de la Chambre des représentants, plus la couleur est vive, plus la certitude de victoire est élevée. A noter qu'il ne faut prendre en compte que les chiffres centraux. Les indications "2" (en vert), "34 no 2022 election" et "no 2022 election 29" correspondent aux sièges qui ne sont pas remis en jeu lors de cette élection.

Si, au cours de l'été, la cote de popularité de Joe Biden était remontée, elle s'est, ces dernières semaines, stabilisée voire même amenuisée. Il faut dire que le contexte social aux Etats-Unis est électrique, marqué par une inflation galopante qui inquiète au sein de la société. Or, le président américain ne semble pas en faire son cheval de bataille, lui qui préfère miser sur la garantie du droit à l'avortement, diminué depuis la décision de la Cour suprême cet été (lire plus bas). Le locataire de la Maison blanche n'apparait pas en mesure de renverser le cours de l'histoire qui, lors des élections de mi-mandat, a toujours (ou presque) été défavorable au président en fonction. Le basculement de la Chambre des représentants du côté de l'opposition est quasi-systématique et semble, une nouvelle fois, inéluctable en 2022. Compte-tenu des projections faites par les instituts de sondages, le président américain peut toutefois espérer limiter la casse et conserver la majorité au Sénat,. Il n'empêche qu'il reste un président particulièrement impopulaire et devrait ressortir affaibli de se scrutin en devant se soumettre à une cohabitation.

Donald Trump n'est pas candidat aux élections de mi-mandat. Ni à un poste de député, ni de sénateur, pas moins de gouverneur ou d'élu local. Pourtant, c'est peu dire que le prédécesseur de Joe Biden s'implique dans la campagne des Républicains, lui qui multiplie les apparitions aux côtés des candidats de sa famille politique, à travers tout le pays. Indirectement, le milliardaire joue gros. En s'exposant autant, il semble vouloir déjà prendre le pouls d'une Amérique qu'il envisagerait à nouveau gouverner (le prochain scrutin présidentiel est en 2024). Soutien affiché de plusieurs aspirants à des fonctions électives, dont certains affirment toujours ne pas reconnaître l'élection de Joe Biden en 2020, Donald Trump se risque à ce que ces élections s'apparent à un vote contre sa personne, à travers les candidats. Au risque de voir sa cote de popularité chuter et sa légitimité pour 2024 avec, mais aussi avec l'espoir de sortir ragaillardi de cet appel aux urnes, à travers des victoires des Républicains, en vue de se lancer sur le chemin de le reconquête de la Maison blanche.