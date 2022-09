Election de Midterms 2022 aux Etats-Unis : Biden affaibli ? Des sondages serrés

MIDTERMS. A un peu plus d'un mois des élections de mi-mandat, le président des Etats-Unis, Joe Biden, pourrait perdre le contrôle d'une des deux chambres du Parlement. Mais son regain de popularité pourrait lui sauver la mise. Les sondages sont très serrés.

Les courbes sont encore loin de se croiser. Mais leur dynamique s'est inversée. Et c'est loin d'être anecdotique. Aux Etats-Unis, un peu plus d'un mois des élections de mi-mandat (pour renouveler le Parlement), appelées midterms, le président américain Joe Biden connaît un nouveau souffle. Fortement décrié depuis son installation à la Maison blanche en janvier 2021, y compris au sein même de sa famille politique, le parti démocrate, "Sleepy Joe" (Joe l'endormi) comme l'appelait Donald Trump, connaît un regain de popularité continu depuis fin juillet, ce qui ne lui était jamais arrivé sur une aussi longue période depuis sa prise de fonction. S'il serait bien trop exagéré de dire qu'il fait l'unanimité dans son pays (tout juste 43% des Américains approuvent son action), Joe Biden a enregistré plusieurs victoires législatives ces dernières semaines, rebattant les cartes d'un scrutin qu'il semblait promis à perdre (lire plus bas).

Dans le même temps, ses adversaires du parti républicain perdent du terrain. Principal accroc : la décision de la Cour suprême (à majorité républicaine), fin juin, de laisser libre cours aux états sur la légalité ou non de l'avortement sur leur territoire. Une décision qui n'a pas manqué de révolter une partie de l'opinion américaine. Ce à quoi il faut ajouter les diverses affaires dont fait l'objet Donald Trump, leader de cœur de ce courant politique et très actif dans la campagne. Des documents classés top secrets auraient été retrouvés à son domicile lors d'une perquisition du FBI début août, dans un contexte judiciaire déjà complexe pour le millionnaire, au cœur de l'enquête sur l'assaut du Capitole (le Parlement américain) en janvier 2021 par ses partisans refusant de reconnaître la défaite de leur champion et l'intronisation de Joe Biden. Désormais, l'ancien président des Etats-Unis est soupçonné de fraude fiscale.

Quelle tournure politique vont donc prendre les Etats-Unis au début du mois de novembre ? Entre un Président en place qui semble en passe de sauver les meubles et une opposition promise à la victoire qui semble bousculée, le pays s'avance vers un scrutin particulièrement indécis avec un dernier mois de campagne qui s'annonce très intense, prémices d'une course présidentielle en 2024 qui sera particulièrement disputée.

Les midterms, c'est quoi ?

Aux Etats-Unis, les Américains sont appelés aux urnes bien plus souvent que les Français. Ainsi, tous les deux ans, les électeurs doivent élire les 435 députés qui siègent à la Chambre des représentants. En 2022, les Américains vont voter pour ce qui est appelé les midterms, autrement dit, les élections de mi-mandat. Tout juste 24 mois après avoir décidé de la composition de la chambre basse du Congrès (le Parlement, qui comprend la Chambre des représentants et le Sénat) dans la foulée de l'élection de Joe Biden, ils doivent à nouveau se prononcer pour élire celles et ceux qui représenteront le district de leur état pour les deux prochaines années.

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de ces midterms, les Américains doivent également renouveler un tiers du Sénat, comme il est de coutume tous les deux ans, soit lors de l'élection présidentielle, soit lors des midterms. En 2022, ce sont 35 sénateurs qui remettent en jeu leur siège.

Les midterms des Etats-Unis auront lieu au mois de novembre. Contrairement aux élections législatives en France et à la différence de la quasi-totalité des scrutins que nous connaissons, elles auront lieu à une seule date… et en pleine semaine ! Ainsi, les électeurs américains se rendront aux urnes le mardi 8 novembre 2022 pour élire leurs nouveaux députés ainsi qu'une partie de leurs sénateurs.

Avec 435 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, c'est, a minima, le double de candidats que comptent les Etats-Unis pour cette élection, avec au moins un représentant des démocrates et un des républicains. Ce à quoi il faut ajouter plusieurs dizaines de candidatures indépendantes. Ce sont donc autour d'un millier de personnes qui aspirent à devenir député. Du côté du Sénat, 35 sièges sont à pourvoir. Ce sont donc au moins 70 candidatures qui seront déposées, mais le chiffre final devrait être autour d'une centaine.

Aux Etats-Unis, le Parlement s'organise comme en France, avec deux chambres d'élus : d'un côté, la Chambre des représentants (nombre de sièges proportionnel à la population de chaque Etat) ; de l'autre, le Sénat (un représentant par Etat). Un Parlement (appelé Congrès aux Etats-Unis) qui dirige le pays aux côtés du président de cet état fédéral.

Depuis 2020, ce dernier est Joe Biden. Le pensionnaire de la Maison Blanche (l'Elysée américain) a été élu avec l'étiquette démocrate et est également majoritaire, d'une très courte tête, à la Chambre des représentants (220 députés contre 210 républicains), dirigée par Nancy Pelosi, et au Sénat, dirigé par Kamala Harris (50 sénateurs démocrates, plus Kamala Harris, et 50 républicains).

Aux Etats-Unis, le découpage politique est bien plus simple qu'en France. Seuls deux grands partis s'affrontent principalement à chaque élection : le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate est plutôt apparenté à la gauche, mais aussi au centre. C'est la formation de Joe Biden, le président, mais aussi celle qui détient le pouvoir à la Chambre des représentants (Assemblée nationale) et au Sénat. Dans l'histoire, les ex-présidents Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton et Obama ont tous été élus avec cette étiquette.

Le parti démocrate fait face au parti républicain, classé à droite, de tendance conservatrice. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush père et fils ainsi que Trump ont été les présidents des Etats-Unis républicains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le parti républicain n'est à la tête d'aucune institution politique du pouvoir.

Quels sont les résultats des sondages sur les midterms de 2022 ?

Les sondages sur les midterms de 2022 sont serrés. En effet, démocrates et républicains ne sont séparés que de quelques points dans les intentions de vote. Selon le site américain de référence RealClear Politics, qui compile l'ensemble des sondages, la moyenne actuelle des votes (au 26 septembre) serait de 45,3% pour les démocrates contre 45% pour les républicains, sur l'ensemble du Congrès (Chambre des représentants et Sénat mélangés). Autant dire que les jeux sont loin d'être faits.

Les sondages sont donc particulièrement serrés et le résultat incertain à plus d'un mois du véritable jour des midterms. Mais Joe Biden et les démocrates ont l'histoire contre eux. "Le président a perdu la majorité à la Chambre des représentants 36 fois sur 40", lors des midterms, a expliqué à Linternaute Marie-Christine Bonzom, ex-journaliste française pour la BBC et Voice of America. Compte-tenu de la faible popularité actuelle du président américain, les spécialistes s'accordent à dire que la Chambre des représentants pourrait passer à majorité républicaine. Pour le Sénat, l'incertitude est cependant totale et cela ne devrait se jouer qu'à un ou deux sièges.