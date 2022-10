Elections de Midterms 2022 aux Etats-Unis : la criminalité, sujet majeur d'un scrutin incertain

MIDTERMS. Alors que les Américains sont appelés à voter pour les élections de mi-mandat (midterms) début novembre, le sujet de la criminalité, en hausse aux Etats-Unis, est l'un des sujets majeurs d'une campagne au résultat incertain.

[Mise à jour le 7 octobre à 17h45] Dans un mois, les Américains vont peut-être, une nouvelle fois, donner une nouvelle tournure politique aux Etats-Unis. Deux ans après l'élection de Joe Biden comme Président, des élections de mi-mandat, appelées midterms, sont convoquées pour reconstituer, dans son intégralité, la Chambre des représentants (435 députés) et d'un tiers du Sénat (35 sénateurs). Alors que le Parti démocrate (gauche) détient tous les pouvoirs avec Joe Biden à la Maison blanche, ainsi que la majorité dans les deux chambres parlementaires, la donne pourrait changer le 8 novembre prochain. Le président américain est très loin de faire l'unanimité et le pays pourrait, une nouvelle fois, basculer dans une cohabitation.

La criminalité et les armes à feu, sujets de préoccupation avant ces midterms

Si les Etats-Unis sont dans la tourmente financière avec une inflation grandissante et que l'économie est le sujet prioritaire des électeurs pour le scrutin à venir, leur choix se fera également selon les opinions et propositions des candidats sur la politique des armes à feu. Sujet récurrent outre-Atlantique, il devrait être décisif début novembre. Selon une enquête réalisée par Morning Consult pour Politico, les positions des prétendants à une fonction élective sur cette thématique auront "un rôle majeur" aux yeux de deux tiers de votants.

D'autant qu'à un mois du vote, le FBI a publié son rapport annuel sur la criminalité, dévoilant un nombre de meurtres au plus haut depuis 25 ans. En 2021, 22 900 personnes auraient été tuées (22 000 en 2020). Mais une donnée à prendre avec beaucoup de pincettes, le département du Renseignement intérieur américain n'ayant pu collecter des données que dans 60% des services de police du pays. Ceux de New-York (ville), Los Angeles, Californie, New-York (Etat), l'Illinois, Pennsylvanie et de Floride sont notamment absents du rapport, soit les deux plus grandes villes et cinq des six Etats les plus peuplés du pays. Le FBI a donc procédé à une estimation.

Il n'empêche que la criminalité est un sujet central de cette campagne que les candidats ont pris à bras le corps. Entre démocrates et républicains, c'est une bataille de publicités pour s'accuser l'un et l'autre du phénomène, entre une sous-dotation de la police reprochée aux démocrates et une libéralisation des armes à feu reprochées aux républicains. Des attaques mutuelles sur une thématique prépondérante dans le débat, même si ces élections devraient, comme souvent, s'apparenter à un scrutin sur la vision de la société.

Deux vision de la société qui s'affrontent

Car les sujets prioritaires ne sont pas les mêmes pour les partisans du Parti démocrate (gauche) et ceux du Parti républicain (droite), même si la situation économique reste la préoccupation numéro 1 des électeurs (77% des Américains), qu'importe leur bord. C'est ce qu'explique une enquête d'opinion de Morning Consult, publiée le 4 octobre. Mais elle met surtout en avant des priorités diverses selon le camp politique. Chez les démocrates, les sujets les plus importants sont, au-delà de l'économie (71%), la politique sur les armes à feu (70%) et le droit à l'avortement (70%). Côté républicains, priorité est donnée à l'économie (84%), l'immigration (66%) et l'éducation (50%).

Alors, qui des démocrates (le parti de Biden) ou des républicains (celui de Trump, même s'il n'est pas candidat) l'emportera ? Alors que la campagne de ces midterms entre désormais dans sa dernière ligne droite, la bataille pour la direction des deux chambres parlementaires va s'intensifier. Fragilisé, Joe Biden n'est pas certain de garder le contrôle du Parlement. Mais les républicains sont bousculés devant les déboires judiciaires de Donald Trump et la décision de la Cour suprême (à majorité républicaine) de laisser libre court aux Etats d'autoriser ou interdire l'avortement. Pour l'heure, les sondages sont très serrés (lire plus bas) et l'issue de ce scrutin est plus incertaine que jamais.

Les midterms, c'est quoi ?

Aux Etats-Unis, les Américains sont appelés aux urnes bien plus souvent que les Français. Ainsi, tous les deux ans, les électeurs doivent élire les 435 députés qui siègent à la Chambre des représentants. En 2022, les Américains vont voter pour ce qui est appelé les midterms, autrement dit, les élections de mi-mandat. Tout juste 24 mois après avoir décidé de la composition de la chambre basse du Congrès (le Parlement, qui comprend la Chambre des représentants et le Sénat) dans la foulée de l'élection de Joe Biden, ils doivent à nouveau se prononcer pour élire celles et ceux qui représenteront le district de leur état pour les deux prochaines années.

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de ces midterms, les Américains doivent également renouveler un tiers du Sénat, comme il est de coutume tous les deux ans, soit lors de l'élection présidentielle, soit lors des midterms. En 2022, ce sont 35 sénateurs qui remettent en jeu leur siège.

Nos actualités sur les élections de mi-mandat :

Les midterms des Etats-Unis auront lieu au mois de novembre. Contrairement aux élections législatives en France et à la différence de la quasi-totalité des scrutins que nous connaissons, elles auront lieu à une seule date… et en pleine semaine ! Ainsi, les électeurs américains se rendront aux urnes le mardi 8 novembre 2022 pour élire leurs nouveaux députés ainsi qu'une partie de leurs sénateurs.

Avec 435 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, c'est, a minima, le double de candidats que comptent les Etats-Unis pour cette élection, avec au moins un représentant des démocrates et un des républicains. Ce à quoi il faut ajouter plusieurs dizaines de candidatures indépendantes. Ce sont donc autour d'un millier de personnes qui aspirent à devenir député. Du côté du Sénat, 35 sièges sont à pourvoir. Ce sont donc au moins 70 candidatures qui seront déposées, mais le chiffre final devrait être autour d'une centaine.

Aux Etats-Unis, le Parlement s'organise comme en France, avec deux chambres d'élus : d'un côté, la Chambre des représentants (nombre de sièges proportionnel à la population de chaque Etat) ; de l'autre, le Sénat (un représentant par Etat). Un Parlement (appelé Congrès aux Etats-Unis) qui dirige le pays aux côtés du président de cet état fédéral.

Depuis 2020, ce dernier est Joe Biden. Le pensionnaire de la Maison Blanche (l'Elysée américain) a été élu avec l'étiquette démocrate et est également majoritaire, d'une très courte tête, à la Chambre des représentants (220 députés contre 210 républicains), dirigée par Nancy Pelosi, et au Sénat, dirigé par Kamala Harris (50 sénateurs démocrates, plus Kamala Harris, et 50 républicains).

Aux Etats-Unis, le découpage politique est bien plus simple qu'en France. Seuls deux grands partis s'affrontent principalement à chaque élection : le parti démocrate et le parti républicain. Le parti démocrate est plutôt apparenté à la gauche, mais aussi au centre. C'est la formation de Joe Biden, le président, mais aussi celle qui détient le pouvoir à la Chambre des représentants (Assemblée nationale) et au Sénat. Dans l'histoire, les ex-présidents Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton et Obama ont tous été élus avec cette étiquette.

Le parti démocrate fait face au parti républicain, classé à droite, de tendance conservatrice. Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush père et fils ainsi que Trump ont été les présidents des Etats-Unis républicains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le parti républicain n'est à la tête d'aucune institution politique du pouvoir.

Quels sont les résultats des sondages sur les midterms de 2022 ?

Les sondages sur les midterms de 2022 sont serrés. En effet, démocrates et républicains ne sont séparés que de quelques points dans les intentions de vote. Selon le site américain de référence RealClear Politics, qui compile l'ensemble des sondages, la moyenne actuelle des votes (au 7 octobre) serait de 46% pour les républicains contre 45,3% pour les démocrates, sur l'ensemble du Congrès (Chambre des représentants et Sénat mélangés). Autant dire que les jeux sont loin d'être faits.

Les sondages sont donc particulièrement serrés et le résultat incertain à plus d'un mois du véritable jour des midterms. Mais Joe Biden et les démocrates ont l'histoire contre eux. "Le président a perdu la majorité à la Chambre des représentants 36 fois sur 40", lors des midterms, a expliqué à Linternaute Marie-Christine Bonzom, ex-journaliste française pour la BBC et Voice of America. Compte-tenu de la faible popularité actuelle du président américain, les spécialistes s'accordent à dire que la Chambre des représentants pourrait passer à majorité républicaine. Pour le Sénat, l'incertitude est cependant totale et cela ne devrait se jouer qu'à un ou deux sièges.