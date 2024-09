Présidentielle américaine 2024 : des sondages serrés entre Harris et Trump, vers un résultat incertain

L'élection américaine est très incertaine : Kamala Harris recueille un peu plus d'intentions de vote que Donald Trump à l'échelle nationale, mais cette présidentielle 2024 va se jouer dans une poignée de "Swing States".

L'élection présidentielle américaine sera très serrée, les résultats s'annoncent tellement incertains qu'un expert de la sociologie électorale américaine comparait début septembre dans Politico cette présidentielle 2024 entre Kamala Harris et Donald Trump à un "combat au couteau dans une cabine téléphonique". Des termes violents, qui rendent bien compte du caractère brutal et impétueux de cette campagne.

Selon les tout derniers sondages, la vice-présidente Kamala Harris recueille autour de 48% des intentions de vote contre 47% pour son adversaire, le républicain Donald Trump à l'échelle nationale. Attention, aux Etats-Unis, le mode de scrutin ne donne pas les pleins pouvoirs au vote populaire. Il est nécessaire de recueillir l'aval de la majorité des 538 grands électeurs, répartis dans les 50 Etats du pays. De manière général, celui qui remporte l'élection dans un Etat remporte tous les sièges de grands électeurs liés à ce territoire. Voilà pourquoi, le candidat qui obtient le plus de voix n'est pas forcément élu comme président des Etats-Unis.

Quels sont les résultats des sondages entre Donald Trump et Kamala Harris ?

Depuis le retrait de Joe Biden, la nouvelle candidate démocrate bénéficie d'une popularité inédite auprès des démocrates. Les sondages montrent qu'elle recueille davantage d'intentions de vote que n'en obtenait Joe Biden. Le graphique ci-dessous compile les plus grands sondages nationaux, en intentions de vote, effectués sur les élections américaines.

L'élection américaine se joue en réalité Etat par Etat, chacun d'entre eux donnant aux candidats un lot de voix par l'intermédiaire des grands électeurs à l'issue du vote. C'est donc les sondages identifiés à cette échelle qui sont pertinents pour avoir une vision sur les résultats probables de cette élection présidentielle américaine.

La victoire de Kamala Harris, un résultat de plus en plus probable

Les sondages varient facilement d'un jour sur l'autre, mais la tendance et la dynamique sont en faveur de la candidate démocrate. Voici ce que les sondages donnent dans chaque Etat à ce stade. Voici la carte des projections des votes démocrates et républicains, actualisée quotidiennement sur Linternaute.com :

Les Etats-Unis sont un pays très divisé politiquement, avec des Etats qui votent traditionnellement très majoritairement pour les démocrates, comme la Californie ou le Maryland ; et d'autres qui votent traditionnellement pour les républicains, comme le Montana ou les Etats du Midwest.

Mais dans une dizaines d'Etats, l'équilibre des forces est plus nuancé, les électeurs peuvent faire pencher leur territoire soit pour l'un soit pour l'autre des candidats. Ces "Swing States" sont les plus ciblés par les candidats à la présidentielle, car celui qui remporte l'élection dans les principaux remportent généralement l'élection. Pour l'heure, dans les 7 plus importants, Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude. Voici la liste des sondages dans les plus importants Swing States, selon la compilation de 270towin, le 10 septembre 2024 :

Pennsylvanie (19 grands électeurs sur 270) : Harris 48% - Trump 47%

Arizona (11 grands électeurs sur 270) : Harris 46% - Trump 48%

Michigan (15 grands électeurs sur 270) : Harris 47% - Trump 45%

Caroline du Nord (16 grands électeurs sur 270) : Harris 48% - Trump 48%

Floride (30 grands électeurs sur 270) : Harris 44% - Trump 49%

Géorgie (16 grands électeurs sur 270) : Harris 47% - Trump 47%

Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes le 5 novembre pour voter à l'élection présidentielle 2024 et choisir qui sera à la Maison Blanche pour les 4 prochaines années. Pourtant les Américains n'éliront pas directement le président des Etats-Unis, à la place ils désigneront 538 grands électeurs répartis en fonction du nombre de représentants que compte chaque Etat au Congrès. Ce sont ces électeurs, également dotés d'une couleur politique – entre bleu pour les démocrates et rouge pour les républicains – qui éliront ensuite le Président et son vice-président le 17 décembre. L'investiture officielle du chef de l'Etat aura lieu le 20 janvier 2025.

Trump, un candidat éligible à la présidentielle malgré les procès ?

Le camp républicain sera représenté par Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024. Le millionnaire a découragé ou eu raison de la dizaine de candidats à s'être lancés dans la course avant ou durant les primaires. Il faut dire que l'ancien locataire de la Maison Blanche jouit d'une impressionnante popularité auprès des électeurs conservateurs. Et ses soutiens ne sont jamais affaiblis par ses déboires judiciaires, ni même ses condamnations. Donal Trump a déjà été condamné à deux reprises depuis janvier 2024 pour diffamation et fraude financière.

Le candidat à l'élection présidentielle a également été condamné en avril, au pénal, pour la falsification des comptes de campagne visant à dissimuler un pot-de-vin versé à l'actrice pornographique Stormy Daniels, courant août, un autre procès l'attend pour la fraude aux grands électeurs en Géorgie lors de la campagne de 2020. Le jugement le plus attendu, sur l'implication de Donald Trump dans l'assaut du Capitol en janvier 2021, devait débuter le 4 mars, mais a été reporté à une date ultérieure.

Ce dernier procès est le seul qui représente un véritable risque pour la candidature de Donald Trump. Aux Etats-Unis, aucune condamnation ou peine de prison ne représente un caractère d'inéligibilité aux Etats-Unis, seul le fait d'avoir "pris part à une insurrection ou à une rébellion" contre le pays et ses institutions empêchent à un individu d'être élu aux hautes fonctions de l'Etat. Les chefs d'accusation de "complot contre l'Etat" et "d'appel à l'insurrection" étant retenus dans le procès sur l'affaire du Capitole, le procès pourrait reconnaître l'inéligibilité de Donald Trump. Mais dans les faits les chances que cela arrive sont (très) minces.

L'éligibilité de Donald Trump a été menacée pour les primaires de trois Etats – le Colorado, le Maine et l'Illinois –, mais ces jugements ont été cassés par la Cour Suprême des Etats-Unis le 4 mars. Un choix soutenu par les juges conservateurs comme progressistes qui estiment que des décisions d'Etats fédérés ne peuvent pas influer une élection fédérale commune à tous les Etats américains.

Kamala Harris, la candidate surprise au résultat surprise ?

Kamala Harris peut-elle battre Donald Trump ? L'équipe du milliardaire américain avait comme principal argument de campagne l'âge et les défaillances des santé de Joe Biden. Il va falloir ressortir des cartons les éléments de langage contre Kamala Harris : son bilan en Californie où Kamala Harris a été procureure, position jugée trop laxiste sur l'immigration, personnalité trop légère...

Kamala Harris est déterminée à battre un adversaire qu'elle connaît bien. Son parcours personnel impressionne et la vice-présidente sait le rappeler. "Je suis la preuve empirique de la promesse de l'Amérique", explique-t-elle régulièrement, elle l'Afro-américaine issue d'un milieu universitaire devenue la première femme à être élue procureure de San Francisco, avant de devenir procureure générale de Californie de 2011 à 2017. Son énergie mais aussi sa jeunesse pourraient finir de séduire le camp démocrate. A 59 ans, la candidature de Kamala Harris renverrait aux oubliettes le duel annoncé entre les deux seniors Biden-Trump, tous deux âgés de plus de 80 ans.

Qui sont les autres candidats à l'élection présidentielle américaine 2024 ?

En dehors des candidats des deux grands partis américains, un homme s'est lancé dans la course à la présidentielle, sûr de ses chances. Robert Francis Kennedy Jr, neveu de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, se présente en tant que candidat indépendant. S'il avait d'abord envisagé de participer aux primaires du parti démocrate, avant finalement de renoncer à cette possibilité en octobre 2023, l'héritier de la célèbre dynastie américaine a finalement mis un terme à sa campagne pour soutenir officiellement Donald Trump. En cas de nouvelle victoire à l'élection présidentielle, Donald Trump s'est d'ailleurs dit prêt à proposer au futur ex-candidat un poste au sein de son administration.

Trois autres candidats sont dans la course et recueille quelques miettes dans les intentions de vote - ce qui explique que le total entre Donald Trump et Kamala Harris est inférieur à 100 : Cornel West, candidat du People's Party, une formation politique indépendante ; Chase Olivier, le candidat du parti libertarien ; Randall Terry, candidat du parti de la Constitution et Jill Stein, candidate du parti écologiste. Tous ces candidats n'ont aucune chance d'être élus, compte tenu de la faiblesse de leurs soutiens et de leurs finacements. Mais surtout, la vie politique américaine est entièrement structurée autour de deux principaux partis, les démocrates et les républicains, qui offre un cadre assurant à la fois la prédominance de deux voix clairement opposées et l'assurance d'une alternance sur le long terme.

Comment fonctionnent les élections américaines ?

Le système électoral américain est complexe. Il repose sur un système indirect où les citoyens élisent non pas directement leur président, mais des grands électeurs qui se réunissent ensuite pour choisir le chef de l'État. Ce "collège électoral" compte 538 membres, correspondant au nombre total de sénateurs et de représentants au Congrès, ainsi qu'à trois électeurs pour le district de Columbia. Chaque État dispose d'un certain nombre de grands électeurs, attribués selon la taille de sa population.

Lors des élections présidentielles, qui ont lieu tous les quatre ans, les citoyens votent au début du mois de novembre. Le candidat qui remporte la majorité des voix dans un État, selon la règle du "winner-takes-all" (le gagnant prend tout), obtient tous les grands électeurs de cet État, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui répartissent leurs électeurs de manière proportionnelle. Le candidat ayant recueilli au moins 270 grands électeurs remporte l'élection.