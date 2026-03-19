Résultat de l'élection municipale 2026 Orléans : Serge Grouard en tête

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orléans oppose Serge Grouard et Baptiste Chapuis. Suivez le 2e tour en direct.

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10:11 - Des militants antifascistes préparent une action avant le second tour À Orléans, un jour avant le second tour des élections municipales de 2026, des collectifs antifascistes appellent à un rassemblement le 21 mars. Cette manifestation vise à s'opposer au fascisme, aux violences policières et au capitalisme, en unissant diverses organisations locales comme Orléans riposte antifasciste et le NPA. Le départ se fera à 15h30 depuis la place d'Arc. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 09:48 - La liste fusion "L’Union de la Gauche et des Écologistes" officialisée pour le second tour À Orléans, Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand se préparent pour le deuxième tour des élections municipales de 2026 en annonçant l'union de leurs listes, Ose et Rassembler Orléans. Ils visent à contrer le maire sortant, Serge Grouard, largement en tête avec 40,56 % des voix. La France Insoumise, disqualifiée, ne participera pas à cette union. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 04:11 - Serge Grouard en tête Lors des élections municipales à Orléans, Serge Grouard a dominé dans tous les quartiers, obtenant 40,56% des suffrages. Son évolution électorale s'explique par un changement sociologique et un impératif de sécurité qui lui a permis de séduire des électeurs de secteurs traditionnellement à gauche. Les résultats montrent que la tendance politique dans la ville est en mutation. Lire sur larep.fr

17/03/26 - 02:11 - Des négociations pour les municipales à Orléans À Orléans, les élections municipales se préparent avec un accord entre les listes de gauche menées par Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand, visant à soutenir un candidat commun pour le second tour. Toutefois, la France insoumise de Valentin Pelé et le centre de Caroline Janvier ne fusionneront pas avec eux. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de renforcement des alliances à gauche pour mieux affronter le scrutin des municipales en 2026. Lire sur larep.fr

16/03/26 - 19:59 - L'union de la gauche à Orléans pour l'élection À Orléans, un accord politique a été établi entre Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand pour le deuxième tour des élections municipales, afin de contrer le maire sortant Serge Grouard. Les deux candidats de gauche, unis pour proposer une alternative, souhaitent capitaliser sur l'abstention élevée du premier tour. Ils estiment avoir une véritable chance de remporter l'élection en rassemblant les électeurs mécontents de la gestion actuelle. Lire sur larep.fr

16/03/26 - 07:01 - Serge Grouard en tête des votes, plusieurs listes au second tour Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Orléans, la liste conduite par Serge GROUARD (ICI C'EST ORLEANS) a obtenu 40.56% des voix, dominant le scrutin. Plusieurs autres listes étaient également en lice, dont celle de Baptiste CHAPUIS, qui a rassemblé 16.23% des suffrages. Près de la moitié des électeurs d'Orleans (49.28 %) sont allés votés ce dimanche 15 mars. Lire sur larep.fr

15/03/26 - 22:21 - Les résultats se précisent à Orléans Le Ministère de l'Intérieur précise ses résultats pour le premier tour des Municipales à Orléans. Avec 68,94% des inscrits, les scores sont les suivants : Serge Grouard 39,43%, Baptiste Chapuis 16,66%, Jean-Philippe Grand 13,49%, Valentin Pelé 8,87%, Caroline Janvier 8,02%, Tiffanie Rabault 7,38%, Grégory Meyer 2,98%, Isabelle Lamarque 2,22%, Farida Magoud 0,94%.

15/03/26 - 19:54 - Le RN marque des points à Orléans Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Orléans en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 12,58% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,80% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,44% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop limité, à Orléans comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 17,97% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 21,30% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions d'Orléans. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,66% lors du vote définitif.

15/03/26 - 18:59 - Orléans : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A mi-chemin des municipales, Orléans foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 116 344 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 8 836 entreprises, Orléans offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,46% des résidents sont des enfants, et 23,83% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 18 548 résidents étrangers, soit 15,94% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,68%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 788 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Orléans, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.