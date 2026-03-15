Résultat du PS, des Ecologistes et alliés de gauche aux municipales : un premier tour capital et tendu

Le résultat du premier tour des municipales des candidats de gauche va acter un rapport de force pour le 2e tour... Et pour lancer la course à la présidentielle.

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Les élections municipales ne se résument pas à une simple gestion des affaires locales ou au fleurissement des ronds-points. Pour les partis politiques, ce scrutin est aussi - pas seulement bien sûr, mais aussi - un match de préparation avant la grande compétition de 2027. Pour la gauche française, les résultats aux municipales 2026 agiront comme un révélateur du prochain rapport de force entre LFI et les autres formations, plus réformistes. Au cœur de cette bataille, le Parti Socialiste et les Écologistes tentent de consolider un pôle de stabilité, de modération et de compromis face à la stratégie de rupture portée par Jean-Luc Mélenchon.

Le Parti Socialiste déploie une stratégie offensive pour apparaître plus fort, plus mobilisateur que LFI dès le premier tour des municipales, dans le plus de grandes villes possibles. L'objectif politique est à peine caché : reprendre le leadership de la gauche. Fort de ses résultats lors des élections européennes et législatives de 2024, le parti à la rose utilise les municipales comme un nouveau tremplin. L'ambition est inédite avec deux mille têtes de liste désignées sur tout le territoire. Pour Olivier Faure et son entourage, l'objectif est de démontrer qu'une gauche de gouvernement, capable de gérer des grandes villes comme Nantes, Rennes, Montpellier ou Lille, constitue l'alternative la plus crédible pour l'avenir. "Il faut prendre le risque de perdre, on est à un an de la présidentielle", résume un député PS à France Info, qui considère un rapprochement avec LFI comme potentiellement mal vu par l'opinion publique.

En se présentant comme la force centrale capable de rassembler les écologistes et les communistes tout en tenant tête à La France Insoumise, le Parti Socialiste espère imposer son rythme et son candidat pour la suite de l'histoire nationale. "C'est un rassemblement qui donne à voir ce qui doit être fait pour la présidentielle pour avoir une chance de contrer l'extrême droite et l'emporter. Jean-Luc Mélenchon a bien vu la construction de la gauche hors LFI, des alliances sans eux partout dans le pays. Cela montre qu'il y a une alternative à sa candidature qui peut gagner, et ça lui est insupportable", analyse auprès du Monde le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet.

La situation des maires écologistes sortants est cependant l'un des points de fragilité les plus discutés de cette campagne. Il y a 6 ans, une vague verte inédite avait porté des figures écologistes à la tête de métropoles majeures comme Lyon, Bordeaux ou Strasbourg. L'exercice du pouvoir a laissé des traces et ces édiles font face à un double défi : justifier des transformations urbaines parfois clivantes et résister à l'effritement de leur base électorale. Les résultats des sondages démontrent que plusieurs de ces bastions apparaissent aujourd'hui à la peine, percutés par une usure du pouvoir, par les offensives internes de La France Insoumise et la tendance à la droitisation de l'opinion publique, même dans les grandes villes, bien identifiées par de récentes enquêtes de sociologie électorale. Pour pallier ce risque de recul, une alliance quasi systématique avec le Parti Socialiste, le PCF a été scellée dès le premier tour de ces élections municipales 2026, marquant un tournant pragmatique pour Marine Tondelier qui cherche à protéger l'ancrage territorial de sa famille politique.

Des résultats aux municipales qui changeront tout pour 2027

Deux ans après l'union enthousiaste du Nouveau front populaire, le bloc de gauche est mis à rude épreuve par les tensions persistantes entre les ténors du PS, des Ecologistes et de La France Insoumise. Le mouvement de Jean Luc Mélenchon a choisi de présenter des listes autonomes dans de nombreuses communes, refusant souvent le principe de désistement automatique au profit des socialistes. Cette division crée un risque mathématique réel pour les résultats du premier tour des municipales. Dans des villes comme Toulouse ou Marseille, l'absence d'unité dès le premier tour pourrait favoriser une victoire de la droite ou de l'extrême droite. Pour les cadres socialistes, comme Patrick Kanner, une union de 2e tour ne devrait d'ailleurs pas se poser. "Le rapport de force passe par les municipales : l'avenir de telle ou telle ville ne peut être supérieur à l'intérêt de l'élection présidentielle. Ne faisons pas la courte échelle à LFI", plaide-t-il auprès du Monde. Reste que la direction du PS ne ferme pas totalement la porte à des alliances, sous conditions, et localement si le candidat LFI rompt d'une manière ou d'une autre avec les outrances du chef.