Ce document est obligatoire pour voter aux municipales, beaucoup d'électeurs l'oublient

Glisser ce document dans le sac avant de se diriger vers les bureaux de vote est indispensable. C'est le seul qui permet de voter pour les élections municipales 2026.

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Ce dimanche 15 mars puis ce dimanche 22 mars 2026, des millions d'électeurs s'apprêtent à glisser leur bulletin dans l'urne pour choisir leur futur maire. Mais avant de partir, encore faut-il savoir où aller. Le nom et l'adresse de votre bureau de vote sont normalement inscrits sur votre carte électorale, que vous avez reçu chez vous. Si vous ne l'avez pas reçue ou que vous avez un doute, un simple coup de fil à votre mairie ou une visite sur le site officiel service-public.fr vous permettra de confirmer l'adresse de votre bureau de vote en quelques clics.

Les bureaux ouvrent généralement leurs portes de 8h à 18h, voire 20h selon les communes et les arrêtés préfectoraux. Une fois l'adresse en poche, pensez à vérifier que vous avez tous les documents nécessaires pour voter. Contrairement à une idée reçue, la carte électorale n'est pas requise. Celle-ci n'est pas obligatoire pour voter. Elle facilite le travail des assesseurs, certes, mais elle ne sert qu'à attester de votre inscription sur les listes.

Ce qui est indispensable, c'est la pièce d'identité avec photographie. Sans elle, impossible de prouver qui vous êtes et de glisser votre bulletin dans l'urne. Heureusement, la liste des documents acceptés est assez large pour ne pas vous bloquer. Votre carte d'identité reste bien sûr la valeur sûre, même si elle est périmée (depuis moins de cinq ans). C'est la même règle pour le passeport. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre sous la main, votre permis de conduire ou même votre carte Vitale (si elle a votre photo) feront parfaitement l'affaire pour vous laisser entrer dans l'isoloir.

Au-delà de ces grands classiques, d'autres justificatifs plus surprenants peuvent aussi vous sauver la mise. Vous pouvez par exemple présenter :

Une carte d'identité de parlementaire ou d'élu local avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ou le représentant de l'État

Une carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Une carte d'invalidité avec photographie ou carte de mobilité inclusion avec photographie

Une carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie

Une carte d'identité avec photographie ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires

Un récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

Un permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Celui délivré par l'Office national de la biodiversité n'est pas valable.

Contrairement à la carte d'identité et au passeport, tous ces documents doivent être en cours de validité. Si vous êtes un citoyen européen résidant en France, vous pouvez bien sûr présenter votre titre de séjour, le passeport ou la carte d'identité de votre pays d'origine (tous en cours de validité) pour justifier votre identité. Votre permis de conduire (en cour de validité) ainsi que la carte vitale (avec photo) sont aussi des documents valides. Vous pouvez aussi présenter toutes les cartes citées plus haut, à l'exception de la carte d'identité parlementaire.

A noter que les habitants des petites communes de moins de 1 000 habitants ne sont pas obligés de présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter. Ils peuvent seulement prendre leur carte électorale. Cependant, le président du bureau de vote conserve le droit de demander de prouver l'identité par n'importe quel moyen en cas de doute ! Ce qui rend la pièce d'identité incontournable pour être certain de pouvoir voter !

Mieux vaut donc ne pas oublier de glisser une pièce d'identité dans votre portefeuille avant de vous diriger vers votre bureau de vote. D'autant plus que le document original est indispensable. Les photocopies, les photos sur smartphone ou les versions numériques ne sont pas acceptées par les bureaux de vote.