"Résultats de Nicolas Dupont-Aignan aux législatives 2022 : peut-il être élu député une 6ème fois ?"

DUPONT-AIGNAN. Arrivé en tête au premier tour des législatives, Nicolas Dupont-Aignan brigue un sixième mandat de député dans la 8ème circonscription de l'Essonne. Sera-t-il élu face au candidat de la Nupes ?

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 19h20] Quelles ont été les propositions de loi de Nicolas Dupont-Aignan lorsqu'il était député ? Député de la 8e circonscription de l'Essonne depuis 1997, Nicolas Dupont-Aignan a été très actif et a multiplié les propositions de lois pendant le mandat écoulé. En 2017, il a proposé une loi pour appliquer les peines de l'homicide volontaire aux conducteurs responsable d'un accident mortel à cause d'un comportement délibérément contraire au code de la route. En 2018, il propose de faciliter l'expulsion des squatteurs des domiciles de particulier et en 2019 il défend une loi constitutionnelle pour développer une démocratie directe citoyenne et rénover la Ve République. Mais c'est surtout pour son opposition aux mesures sanitaires pendant la pandémie du Covid-19 que le député fait parler de lui. Il a notamment suggéré la création d'une commission d'enquête sur les effets secondaires des vaccins contre le coronavirus. La dernière proposition en date de Nicolas Dupont-Aignan porte sur l'encadrement du développement des éoliennes sur le territoire national.

Les électeurs de l'Essonne découvriront une nouvelle fois le nom de Nicolas Dupont-Aignan dans leurs unes. Et comme en 2017, il ne sera pas affilié au parti du Marine Le Pen. Alors que le président de Debout la France et la leader du Rassemblement national avaient conclu une alliance lors de la présidentielle, le député avait finalement décidé de " rester libre " et de se présenter seul conformément à l'avis qu'avait rendu son parti politique à l'époque. Depuis le destin de Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais été de nouveau lié à celui de Marine Le Pen. En 2022, Nicolas Dupont-Aignan a également refusé de s'allier et de prendre part à l'" union nationale " proposée par Eric Zemmour. Le seul accord auquel il a donné suite est celui que le lie aux Patriotes de Florian Philippot, largement défaits au premier tour des élections législatives. Malgré le refus des alliances, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas été mis en concurrence par un candidat du RN ou un autre de Reconquête ! pour les élections législatives dans sa circonscription de l'Essonne.

Qualifié pour le second tour des législatives, Nicolas Dupont-Aignan sera-t-il élu à l'Assemblée pour la sixième fois ce dimanche 19 juin ? Installé au palais Bourbon depuis 25 ans, le député de la 8ème circonscription de l'Essonne est habitué aux fins heureuses lors des scrutins législatifs. Aussi sa victoire ne serait pas une surprise compte tenu du résultat du premier tour et de l'ancrage local du président de Debout la France!

Non seulement d'être député, Nicolas Dupont-Aignan a été pendant 22 ans le maire de la ville d'Yerres, de 1995 à 2017, mais aussi président de la communauté d'agglomération Val d'Yerres et président de la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine. Une assise qui explique la confiance apparente du souverainiste durant la campagne des législatives. Cette fois, il décrit le combat comme plus difficile que les années précédentes à cause de l'arrivée de la Nupes, coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, et de la petite érosion de son électorat. Le 30 avril, le souverainiste indiquait dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter avoir réalisé dans sa propre ville son pire score à l'élection présidentielle en trois participations. A Yerres, le 10 avril 2022, 10,8% des électeurs ont voté pour Nicolas Dupont-Aignan contre 21,6% pour Jean-Luc Mélenchon et 27,6% pour Emmanuel Macron. Le constat est encore plus dur lorsqu'on se place à l'échelle de la 8e circonscription : il n'a récolté que 6,4% des suffrages exprimés, tombant en 5ème position. Le sortant a toutefois encore des raisons d'espérer puisque le candidat d'Ensemble! a été battu au premier tour des législatives.

Quel résultat pour Nicolas Dupont-Aignan aux législatives ?

Candidat dans la 8ème circonscription de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan est arrivé en tête lors du premier tour des élections législatives avec 33,34% des voix selon les résultats du ministère de l'Intérieur. Mais l'avance du souverainiste n'est que de trois points sur la candidate de la Nupes arrivée en deuxième position avec 30;50% des suffrages, Emilie Chazette-Guillet. C'est contre elle que le député sortant livre le duel du second tour ce soir. Dans la circonscription, le candidat de la majorité présidentielle Ensemble a été battu d'entrée malgré un score de 23%.

Nicolas Dupont-Aignan allié à Florian Philippot aux législatives

S'il a pris ses distances avec certaines figures de l'extrême droite, le souverainiste ne concourt pas seul à ces législatives. Nicolas Dupont-Aignan a conclu un accord de parti avec Les Patriotes de Florian Philippot, et le mouvement Génération Frexit. Ensemble, ils avancent sous la bannière de l'"Union pour la France" pour ces élections législatives en espérant faire concurrence au Rassemblement national, sans succès puisque le parti de Marine Le Pen est arrivé troisième dans les résultats du premier tour et pour obtenir plusieurs dizaines de sièges quand l'Union pour la France n'est quasiment plus en course à part dans la 8ème circonscriptions de l'Essonne, celle de Nicolas Dupont-Aignan.