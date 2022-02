"DIRECT. Présidentielle 2022 : Christiane Taubira et Éric Zemmour en meeting, dernier sondage... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Christiane Taubira va tenter de redonner un nouvel élan à sa campagne présidentielle avec un meeting à Créteil (Val-de-Marne), ce samedi. De son côté Éric Zemmour, se déplace à Saulieu (Côte-d'Or) sur le thème de la ruralité. Selon un dernier sondage, Valérie Pécresse (15,5%) accèderait au second tour en compagnie d'Emmanuel Macron (24%).

Dernières actus

Recevoir nos alertes live !

14:21 - Éric Zemmour en déplacement en Côte-d'Or sur le thème de la ruralité Éric Zemmour organise un meeting à Saulieu, en Côte-d'Or, ce samedi. Près de 4 000 personnes sont attendues pour entendre le candidat d'extrême droite aborder la question de la ruralité. Une manifestation est prévue contre la venue du candidat de "Reconquête". 13:49 - Nathalie Arthaud dispose de 400 parrainages pour la présidentielle Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) a confirmé samedi qu’elle disposait déjà de 400 parrainages républicains pour sa candidature à l'élection présidentielle. "Ces règles, on les a toujours dénoncées mais on est de ceux qui savent que pour défendre une politique, il faut se battre. C’est un gros effort militant. On se bagarre et j’aimerais saluer les maires des petites communes pour leur esprit démocratique attaché au pluralisme", a-t-elle indiqué sur franceinfo.

13:10 - Christiane Taubira en meeting à Créteil pour se relancer Christiane Taubira va tenter de redonner un nouvel élan à sa campagne présidentielle avec un meeting à Créteil, dans le Val-de-Marne, ce samedi. La gagnante de la Primaire populaire plafonne dans les sondages avec 5% d'intentions de vote selon une enquête menée par l'Ipsos pour Le Monde publiée vendredi 11 février.

11/02/22 - 23:15 - Marine Le Pen à propos du départ des instances du RN de Stéphane Ravier : "Grand bien lui fasse !" En plein déplacement à Toulon dans la journée, Marine Le Pen a réagi au départ de Stéphane Ravier des instances de son parti : "Ça ne nous fera pas un gros changement. Si Stéphane souhaite concentrer son énergie exclusivement sur la ville de Marseille, grand bien lui fasse !" 11/02/22 - 22:10 - "J’entreprendrai le grand chantier de l’arrêt de l’immigration en France", promet Marine Le Pen Lors de son meeting politique à Vallauris ce vendredi soir, Marine Le Pen a développé son ambition par rapport à l'émigration. Pour elle, "l’immigration formule “tout compris”, dans deux mois c’est fini ! L’immigration quoi qu’il en coûte, dans deux mois c’est fini ! La France terre d’immigration, ce sera fini !" La candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle a fait un constat : "Aujourd’hui rien n’est plus simple pour pousser la porte de la maison France : 2 000 euros à des passeurs, la complicité d’ONG subventionnées, un visa de faux touriste, une minorité usurpée, un mariage arrangé, un regroupement familial dévoyé…Avec une ou plusieurs de ces options vous vous trouvez en France nourri, logé, soigné, chauffé, quand tant de nos compatriotes ne s’en sortent plus." Pour y remédier, Marine Le Pen promet : "Dans deux mois, j’entreprendrai le grand chantier de l’arrêt de l’immigration en France." 11/02/22 - 19:46 - Emmanuel Macron à propos de sa candidature : "il faut être responsable et le faire au bon moment" Dans une interview accordée à Ouest France, Emmanuel Macron a répondu aux interrogations concernant sa candidature : "Il faut être responsable et le faire au bon moment." Et de préciser : "La campagne officielle démarre au début du mois de mars. Nous sommes, aujourd’hui, dans une phase de précampagne. Il est tout à fait légitime, et même souhaitable, que tous les candidats, avec le plus grand pluralisme, puissent se présenter aux Françaises et aux Français, développer leurs projets…" Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir le président de la République se déclarer... 11/02/22 - 18:24 - Marine Le Pen souhaite augmenter le budget des Armées à hauteur de 55 milliards d'euros En déplacement à Toulon où elle a présenté son programme pour la Défense, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen, a indiqué vouloir augmenter le budget du ministère des Armées et le porter à 55 milliards d’euros par an à compter de 2027, "hors pensions, hors opérations extérieures et missions intérieures". Pour rappel, le budget sera de 40,9 milliards d’euros (+ 4,3 %) en 2022. Elle a également réaffirmé son souhait de retirer la France du commandant militaire intégré de l’Otan, devenue "une organisation belliciste, dont les élargissements successifs visent moins la protection des pays européens que l'encerclement dangereux de la Russie, de la Géorgie à l’Ukraine". 11/02/22 - 17:53 - Le directeur de campagne de Jadot aurait proposé 150 000 euros pour arrêter la Primaire populaire Selon une information dévoilée par Mediapart, ce vendredi, l'eurodéputé Mounir Satouri, directeur de campagne de Yannick Jadot (EELV) pour l'élection présidentielle, aurait évoqué la possibilité de dédommager à hauteur de 150 000 euros les organisateurs de la Primaire populaire pour arrêter le processus et les intégrer à l’équipe du candidat écologiste. Une possibilité rejetée par l'organisation du scrutin qui a vu Christiane Taubira l'emporter devant le candidat écologiste. 11/02/22 - 17:30 - 31% des électeurs de Marine Le Pen en 2017 souhaitent voter pour Éric Zemmour en 2022 Selon une enquête Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde, publiée ce vendredi, parmi les Français qui ont voté pour Marine Le Pen (RN) au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017, qui sont certains d’aller voter au 1er tour de l’élection présidentielle de 2022 et qui ont exprimé une intention de vote, 31% ont l’intention de voter pour Éric Zemmour. C'est le pourcentage de transfert de voix le plus important enregistré par l'enquête suivie par les électeurs de François Fillon (LR) en 2017 (27%) qui se dirigeraient vers Emmanuel Macron en 2022. Les Français qui ont voté Benoît Hamon (PS) lors de la dernière élection présidentielle seraient une minorité à s'engager en faveur d'Anne Hidalgo (16%). Yannick Jadot (EELV) et Christiane Taubira profiteraient de ce report des voix avec 22% chacun. 11/02/22 - 17:15 - Le pourcentage d'intérêt à l'élection présidentielle en baisse de 10 points comparé à 2017 71 % des personnes interrogées se disent "intéressées" par l'élection présidentielle, contre 81 % en février 2017, ont indiqué l’enquête Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde, publiée ce vendredi. Parmi les tranches d'âges possédant le plus d'intérêt pour la présidentielle, on retrouve en tête les 70 ans et plus avec 82 % suivis par les 60-69 ans avec 79 %. Les jeunes adultes (25-34 ans) auraient un niveau d'intérêt inférieur avec 62%. Concernant les catégories socioprofessionnelles, les retraités seraient 81 % à être "interessés" par l'élection présidentielle contre seulement 61% pour les employés. 11/02/22 - 16:59 - Nouveau ralliement pour Éric Zemmour en provenance du Rassemblement national Le conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Christophe Boudot, a annoncé, ce vendredi, son départ du Rassemblement national pour le parti "Reconquête" d'Éric Zemmour. Dans un communiqué, il a expliqué son départ du parti en évoquant "une divergence profonde de stratégie" avec une partie de l'entourage de Marine Le Pen. L'ancien membre du RN a expliqué avoir parrainé Éric Zemmour en vue de l'élection présidentielle. "Son projet incarne les idées nationales que je défends depuis toujours. C'est une chance historique de faire triompher les idées nationales", a-t-il ajouté. 11/02/22 - 16:37 - La maire LR de Calais, récent soutien à Emmanuel Macron, espère ne pas être exclue des Républicains "Je ne veux pas entrer dans un débat contre Valérie Pécresse". Lors d'une conférence de presse, ce vendredi, Natacha Bouchart, maire LR de Calais s'est exprimée sur son annonce dans les colonnes du Figaro concernant son soutien à Emmanuel Macron. "Le gouvernement a soutenu en permanence la stabilité et le fait qu'on puisse empêcher un maximum de flux de pouvoir s'installer à Calais, cet accompagnement permanent je l'ai apprécié et je ne souhaite pas qu'il y ait de rupture dans les mandats à venir, a indiqué Natacha Bouchart. Toutes les mesures prises pendant le covid ont été efficaces. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas à Calais." La maire de Calais espère pourtant ne pas être exclue de son parti, "ces cinq dernières années je ne me suis pas retrouvée dans mon parti mais je ne l'ai pas quitté. Je sais que des militants vont être tristes ou vont m'en vouloir. Mais depuis 2017, j'ai toujours accompagné mon parti, je ne m'en suis pas éloignée. Ce sont eux qui se sont éloignés", a-t-elle ajouté. 11/02/22 - 16:16 - Selon Philippe Poutou, l'un des débats du 1er tour de la présidentielle aura lieu le 23 mars prochain Le candidat du NPA a dévoilé la date du débat du premier tour de la présidentielle sur BFMTV. "Est-ce qu'il y aura un grand débat ? On a reçu une information de BFM selon laquelle la date serait le 23 mars", a indiqué Philippe Poutou, ce vendredi, sur RMC. "On sait déjà qu'on ne va pas vers un grand débat avec tout le monde. Il n'y a pas que Macron qui ne veut pas débattre. Beaucoup ne souhaitent pas se retrouver devant des candidats comme nous, avec une liberté de parole, qui ne sont pas du même milieu social. Il y a quelque chose qui les déstabilise. C'est toujours plus facile de discuter entre eux, entre riches, entre collègues. Arriver à discuter avec des gens d'un autre monde, c'est plus compliqué", a-t-il indiqué. 11/02/22 - 15:53 - Anne Hidalgo bloquerait des parrainages de Christianne Taubira Selon le journal Libération, ce vendredi, Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle 2022, aurait appelé Jean-Michel Baylet, ancien président du Parti Radical de Gauche pour lui demander de bloquer les parrainages de Chrstiane Taubira, récente vainqueure de la Primaire populaire. L'union à gauche semble loin. Selon une enquête menée par l'Ipsos pour Le Monde sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, ce vendredi, Christiane Taubira (5%) et Anne Hidalgo (2,5%) sont loin d'accéder au second tour. 11/02/22 - 15:28 - Valérie Pécresse propose un "prix de la trahison politique de l'année" après plusieurs défections à droite Valérie Pécresse (LR) a reçu le prix de la "personnalité politique de l'année 2021" par le jury du Prix du Trombinoscope, jeudi 10 février. Après une semaine marquée par la défection d'Éric Woerth et de Natacha Bouchart, la candidate des Républicains à l'élection présidentielle a fait allusion à ces récents départs du parti. "Grâce à vous, cette journée se termine mieux qu'elle a commencé. Il peut y avoir un prix supplémentaire que vous pouvez créer: le prix de la trahison politique de l'année. Il y aura peut-être beaucoup de candidats", a-t-elle déclaré au moment de recevoir son prix. LIRE PLUS

En savoir plus

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.