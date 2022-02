"DIRECT. Présidentielle 2022 : Éric Zemmour en déplacement en Normandie... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Ce samedi 19 février 2022, Éric Zemmour est en déplacement en Normandie pour tenir un meeting. Il est accompagné de son nouveau ralliement, l'eurodéputé Nicolas Bay. Suivez toutes les dernières infos dans ce live.

13:58 - Selon Éric Zemmour, "nous avons un devoir de puissance" "Je suis venu vous parler de la puissance française." Dès le début de sa prise de parole, Éric Zemmour a planté le décor de sa prise de parole devant plusieurs centaines de personnes réunies pour l'écouter à Pontorson, dans la Manche. Ainsi, le candidat d'extrême droite l'assure : "Nous avons un devoir de puissance. Nous le devons à notre histoire, nous le devons aux Français, à nos enfants, à nos petits-enfants." Pour lui, il faut que la France demeure "indépendante", c'est une "question d'honneur, de survie". C'est pourquoi Éric Zemmour souhaite augmenter le budget de la défense afin que l'armée de terre soit dotée de 100 000 hommes à l'horizon 2027. 12:55 - Selon Nicolas Bay, Éric Zemmour est un "rassembleur" En déplacement en Normandie ce samedi 19 février 2022, Éric Zemmour a tenu un meeting à Pontorson, dans la Manche. pour l'introduire, le dernier rallié de l'équipe de campagne du candidat d'extrême droite, Nicolas Bay, a loué ses qualités de "rassembleur". L'ancien eurodéputé du Rassemblement national a également évoqué la théorie raciste du "grand remplacement". 18/02/22 - 23:53 - Yannick Jadot répond à Ségolène Royal après son appel à voter Jean-Luc Mélenchon [Fin du direct] Lors d'une réunion à Tours (Indre-et-Loire), Yannick Jadot (EELV) a attaqué Ségolène Royal, vendredi 18 février, qui a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon (LFI) à l'élection présidentielle. "Il y a dix jours, paraît-il, Ségolène Royal voulait rejoindre Valérie Pécresse, il y a un an elle voulait rejoindre Emmanuel Macron. Maintenant, elle rejoint Jean-Luc Mélenchon. Au fond, avec Jean-Luc, ils ont été dans le même parti politique, je leur souhaite une belle réconciliation", a déclaré le candidat écologiste. 18/02/22 - 23:01 - Encore une quarantaine de parrainages à obtenir pour Marine Le Pen "Les parrainages nous ne les avons pas". Marine Le Pen (RN) s'est dite "inquiète" concernant les signatures d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. "Au moment où je vous parle il doit nous en manquer entre 40 et 50, ce qui est énorme. Il reste 8 jours ouvrables en gros avant le 4 mars (date limite de dépôt des parrainages). Je suis très inquiète, j'espère que le dénouement sera heureux et je ne peux pas imaginer qu'il ne le soit pas. Imaginez le scandale démocratique majeur si une candidate donnée au second tour était exclue de cette course à la présidentielle, je n'ose pas imaginer l'image que la France donnerait à l'international", a-t-elle affirmé au Dauphiné Libéré, ce vendredi. 18/02/22 - 22:03 - "Cette campagne est la plus brutale à laquelle j'ai participé", affirme Marine Le Pen Lors d'une interview accordée au Dauphiné Libéré, ce vendredi, la candidate du Rassemblement national a estimé qu"'objectivement, cette campagne est la plus brutale à laquelle j'ai participé". "Elle est brutale et désordonnée, pleine de buzz, de polémiques inutiles et j'espère que toute cette poussière va retomber pour qu'on puisse aborder des sujets de fond", a-t-elle affirmé. 18/02/22 - 21:34 - Valérie Pécresse contre-attaque après sa semaine difficile "Je suis la cible de toutes les attaques depuis janvier", a déclaré la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle lors de son meeting dans les Alpes-Maritimes. Alors qu'elle dégringole dans les derniers sondages, Valérie Pécresse a déploré "le bal des hypocrites" et "le jeu malsain de La République en marche pour faire monter les extrêmes" et "garantir la réélection de Macron". 18/02/22 - 21:09 - Christiane Taubira réfute un possible ralliement à la candidature de Yannick Jadot "Si j'ai négocié ? Je n'ai rien négocié, je ne négocie pas et je ne négocierai jamais", a affirmé Christiane Taubira après qu'une rencontre avec l'équipe de campagne du candidat EELV, Yannick Jadot est fuité dans la presse. Selon Le Monde, la discussion a tourné court sur un éventuel désistement de Yannick Jadot en faveur de Christiane Taubira. Mais l'ancienne garde des Sceaux se verrait confier la présidence d’une assemblée constituante en cas de ralliement à la candidature de Yannick Jadot. 18/02/22 - 20:15 - 76 % des Français estime que la campagne présidentielle est de "mauvaise qualité" Selon un baromètre Opinion Way-Kéa Partners pour Les Echos et Radio Classique, publié ce vendredi, 76 % des Français estime que la campagne présidentielle est de "mauvaise qualité". Pour 80 % d'entre eux, elle aurait plus d'intérêt si les candidats formulaient des propositions plus proches de leurs préoccupations. 63 % des électeurs veulent également voir l'agressivité entre les candidats baisser. La déclaration de candidature d'Emmanuel Macron ne changerait l'intérêt de la campagne pour 39 % des électeurs. 18/02/22 - 19:16 - Fabien Roussel ne cherche "à voler des voix à personne à gauche", selon son directeur de campagne Sur LCI, Ian Brossat, le directeur de campagne de Fabien Roussel (PCF) a assuré que le candidat du Parti communiste français ne cherche "à voler des voix à personne à gauche". "Nous voulons nous adresser prioritairement aux ouvriers, aux salariés, aux petits retraités qui se sont détournés de la gauche ces dernières années pour se tourner vers l'extrême droite, vers l'abstention", a-t-il indiqué, ce vendredi. Selon le sondage Rolling IFOP - Fiducial 2022 pour Paris Match, LCI et Sud Radio, publié ce vendredi, Fabien Roussel (4 %) devancerait Anne Hidalgo (2 %) et Christiane Taubira (2,5 %) à gauche lors du premier tour de l'élection présidentielle. 18/02/22 - 18:25 - Quels sont les temps de passage à la télévision des candidats ? Selon els derniers relevés de l'Arcom, Valérie Pécresse est la personnalité à passer le plus à la télévision (du 1er janvier au 13 février). Ainsi, elle a eu un temps d'antenne de 112 heures et 13 minutes. A l'autre bout de la chaîne, Jean Lassalle n'a eu que 1h19 de temps de parole. 18/02/22 - 17:57 - Valérie Pécresse a "un projet de Nouvelle France pour construire la France de l’après-Covid" En déplacement dans les Alpes Maritimes, Valérie Pécresse a souhaité rappeler qu'elle a avant tout un projet pour la France ce vendredi : "Je trace ma route, j’ai un projet de Nouvelle France pour construire la France de l’après-Covid." Et de préciser : "Aujourd’hui, on tourne la page, je veux que mon projet se fasse connaître, je ne veux pas qu’on le déforme, qu’il se réduise à une seule de ses parties, c’est un vrai projet d’alternance à Emmanuel Macron." Selon elle, le président de la République souhaite "un face-à-face avec les extrêmes, car il sait que voter Zemmour ou Le Pen c’est voter pour lui, car c’est lui qui gagnerait à la fin". Une explication qui justifierait l'attention que lui porte l'exécutif : "C’est pour ça que je fais l’objet de tant d’attaques." 18/02/22 - 17:12 - Éric Zemmour donné au second tour dans un dernier sondage C'est une petite sensation. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, dans le sondage Rolling IFOP - Fiducial 2022 pour Paris Match, LCI et Sud Radio, Éric Zemmour est donné qualifié au second tour de l'élection présidentielle avec 16,5 % des suffrages. Il n'aurait qu'une avance de 0,5 points sur Marine le Pen. Valérie Pécresse quant à elle serait quatrième avec 15 % des intentions de vote. A noter, c'est le seul institut de sondage à positionner le candidat d'extrême droite à une telle place. Toutefois, il faut garder en tête que ces trois candidats se tiennent dans un mouchoir de poche et sont dans la marge d'erreur que l'institut de sondage estime entre 1,4 et 3 points. 18/02/22 - 16:02 - Florian Philippot ne sera pas candidat Florian Philippot ne sera finalement pas candidat à la présidentielle de 2022. Le président du parti des Patriotes n'avait reçu qu'un seul parrainage sur les 500 nécessaires pour se présenter. 18/02/22 - 15:36 - Nouveau meeting au Cannet pour Valérie Pécresse Valérie Pécresse tente de se remettre en selle ce vendredi 18 février au Cannet dans les Alpes-Maritimes après sa performance critiqué du 13 février. Pour éviter les mêmes erreurs qui ont fait dégringoler la candidate derrière Marine Le Pen et Eric Zemmour dans le dernier sondage, le format du meeting change. Contrairement à la réunion organisée au Zénith de Paris, ce nouveau-rendez-vous de la candidate est à taille humaine avec entre 1000 et 2500 personnes attendues dont de nombreux élus locaux, une façon pour la droite de "faire bloc" et de redonner confiance à sa candidate. Une autre bonne nouvelle pour la candidate : elle n'aura pas à se lancer dans un long discours. Valérie Pécresse devrait certes prononcer quelques mots mais le meeting pourrait rapidement tourner à un échange entre la candidate et les militants. 18/02/22 - 15:11 - Yannick Jadot veut renationaliser EDF Dans un entretien à l'Agence France presse rapporté par Le Monde, Yannick Jadot a tenu à remettre en cause les investissements de l'État pour remettre à niveau les réacteurs nucléaires : "EDF est dans une situation extrêmement préoccupante, son obsession nucléaire l’amène à être en difficulté sur son endettement. Les dernières décisions de l’Etat sur le plafonnement des prix de l’électricité la mettent encore plus en difficulté." Le candidat écologiste à la présidentielle de 2022 entend renationaliser EDF : "On voit bien qu’EDF n’arrive même pas à maintenir ces réacteurs, y compris les plus récents, faute de capacités d’investissement et de maintenance. Donc pour les écologistes, il vaut mieux renationaliser aujourd’hui EDF." LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.