"DIRECT. Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon en appelle "à chaque conscience de gauche", résultats des sondages... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. En pleine crise ukrainienne, les candidats à la présidentielle tentent de mener campagne tant bien que mal. Ce dimanche 13 mars, Jean-Luc Mélenchon tente de rassembler à gauche en appelant à "chaque conscience de gauche" des électeurs. les dernières actus de la présidentielle 2022.

11:48 - Valérie Pécresse pourrait être "la surprise du second tour" selon elle Invitée d'Europe & ce dimanche 13 mars au matin, Valérie Pécresse a assuré qu'elle serait "la surprise du deuxième tour". Pourtant, certains sondages la placent désormais à la cinquième place du premier tour de l'élection présidentielle. Mais la candidate des R2publicains prévient : "Il reste quatre semaines de campagne, c'est le destin de la France qui se joue." Elle compte notamment sur un projet très élaboré. "Chaque dépense est financée", a-t-elle ainsi affirmé. 10:42 - Jean-Luc Mélenchon en appelle "à chaque conscience de gauche" Dans une interview accordée au Journal du dimanche publiée ce dimanche 13 mars, Jean-Luc Mélenchon tente de rassembler à gauche : "Je dis à chaque conscience de gauche: chacun est personnellement responsable du résultat." Le candidat de La France insoumise à la présidentielle 2022 estime qu'il est "à la porte du second tour" et a vivement critiqué la position de ses concurrents de gauche : "Leur hostilité veut m'empêcher d'accéder au second tour. Mais qui s'y trouvera alors? Le Pen ou Zemmour. Assument-ils ce choix non dit?" Et d'ajouter à propos de la maire de Paris : "Le PS? À 1,5% (dans les sondages), à quoi sert-il, à part à dire du mal de moi?" 12/03/22 - 18:25 - Emmanuel Macron dévoile les grandes lignes de son programme [FIN DU DIRECT] - Dans un message enregistré et diffusé lors de son meeting de Marseille qui se déroule sans lui, Emmanuel Macron a tenu à s'adresser à ses militants pour leur dévoiler les grandes lignes de son programme : "Il y aura des grandes ambitions pour notre école, notre santé, la prise en charge de la dépendance et donc un vrai projet d’autonomie qui est essentiel pour le grand âge. Des mesures fortes pour l’écologie, l’égalité entre les femmes et les hommes, pour l’inclusion." 12/03/22 - 17:26 - Selon, Jean-Luc Mélenchon, "Ceux qui disent qu’il faut baisser le chauffage de 2 degrés n’ont jamais eu froid" Alors qu'il participe à la marche pour le climat, Jean-Luc Mélenchon est interrogé par BFM TV à propos de la proposition faite par plusieurs personnalités politiques qui consiste à baisser le chauffage de 2 degrés : “Ce serait une énorme erreur! Qui va payer? Les Français ! Ceux qui disent qu’il faut baisser le chauffage de 2 degrés n’ont jamais eu froid de leur vie!” Cette solution est prônée pour qu'à l'avenir on puisse se passer du gaz provenant de Russie, qui représente 20 % du gaz importé. 12/03/22 - 15:22 - Éric Zemmour compte miser sur le nucléaire Nicolas Bay, vice-président de Reconquête!, estime qu'il faut miser sur le nucléaire afin "d'assurer à la France une autosuffisance énergétique, une électricité pas chère et une électricité décarbonée", a-t-il expliqué sur Franceinfo. Et de préciser : "La première mesure écologique, c'est évidemment de renouveler notre parc nucléaire, de construire des réacteurs supplémentaires." 12/03/22 - 14:28 - Nathalie Arthaud estime que l'occident à sa part de responsabilité dans la guerre en Ukraine Interrogée par Franceinfo ce samedi 12 mars, Nathalie Arthaud, candidat à la présidentielle pour Lutte ouvrière, a réagi à la guerre menée par la Russie en Ukraine : "On ne peut que être saisi d'effroi, Poutine a fait le pas vers une guerre qui est fratricide et qui est monstrueuse. Mais il n'est pas le seul responsable: je pense que le camp occidental, l'impérialisme américain derrière l'Otan a une responsabilité écrasante parce qu'il y a une guerre d'influence entre le camp occidental et la bureaucratie russe depuis de longues années." 12/03/22 - 14:27 - Fabien Roussel veut investir sept milliards par an pour une électricité nucléaire Fabien Roussel a réaffirmé sa volonté de miser sur le nucléaire sur Twitter ce samedi 12 mars : "Contrairement à tous les autres candidats de gauche, je souhaite investir dans le nucléaire. Les enjeux sont multiples : avoir une énergie décarbonée, peu chère, indépendante de la météo, et des autres puissances mondiales. La seule manière de sortir du gaz et du pétrole." Pour ce faire, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle compte créer "un pôle public de l’énergie en nationalisant EDF et Engie" et indique qu'il faudra sortir "l’électricité du marché". Par ailleurs, il compte investir "7 milliards par an pour l’électricité nucléaire et renouvelable". 12/03/22 - 13:33 - Les images du jet d'oeuf sur Éric Zemmour Ce matin, nous vous annoncions qu'Éric Zemmour avait été victime d'un jet d'oeuf sur la tête. BFM Tv a diffusé les images de l'incident sur son compte Twitter. Éric Zemmour reçoit un œuf sur la tête à son arrivée à Moissac ce samedi pic.twitter.com/YUUqg6mEgb — BFMTV (@BFMTV) March 12, 2022 12/03/22 - 12:27 - Le maire RN de Moissac apporte son soutien à Éric Zemmour En déplacement dans le Tarn-et-Garonne ce samedi 12 mars, Éric Zemmour a fait halte à Moissac. Son maire, Romain Lopez, lui a apporté son soutien, bien qu'il soit toujours membre de du rassemblement national, comme il l'a rappelé : "Je suis toujours adhérent du RN. Je n'adhèrerais pas à Reconquête! (...) Je me considère aujourd'hui comme un maire divers droite (DVD) et plus RN." Cet après-mid, Éric Zemmour tiendra un meeting à Agen. 12/03/22 - 11:24 - Marine Le Pen critique "l'absence totale de réponse du gouvernement" sur le carburant Ce samedi 12 mars, Marine Le Pen a dénoncé "l'absence totale de réponse du gouvernement", alors que le prix des carburants flambent : "Le niveau des carburants est une véritable angoisse pour les Français qui n'arrivent plus à faire face aux augmentations spectaculaires de ces derniers jours. 2,50 euros, c'est cataclysmique pour le budget des Français." 12/03/22 - 10:20 - Éric Zemmour reçoit un oeuf sur la tête En déplacement à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, Éric Zemmour a essuyé un jet d'oeuf sur la tête à son arrivée ce samedi 12 mars. Le candidat à la présidentielle doit tenir un meeting cet après-midi à Agen. Éric Zemmour a réagi dans la foulée : "On voit de quel côté est la violence, il y a des gens qui ne supportent pas le débat démocratique." 11/03/22 - 23:31 - Candidats évincés de l'émission de TF1 lundi : Marine Le Pen prend position FIN DU DIRECT - Alors que Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont déjà montés au créneau, s'indignant que seuls huit des 12 candidats à la présidentielle 2022 soient conviés par TF1 dans son émission prévue lundi 14 mars en soirée, Marine Le Pen a également pris partie. Sur Twitter, elle a fait part de son indignation, taclant au passage la candidate socialiste Anne Hidalgo. Je déplore que des candidats aient été écartés de l’émission de lundi sur #TF1, alors que Mme Hidalgo (2% dans les sondages) sera présente.



Ils ont obtenu leurs parrainages et ont le droit de défendre leur projet devant les Français de manière démocratique.#FaceALaGuerreTF1 https://t.co/29B4iaWPMB — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 11, 2022 11/03/22 - 22:46 - À Dijon, Nathalie Arthaud estime que la guerre en Ukraine ne profitera qu'aux capitalistes La candidate de Lutte ouvrière (LO) à la présidentielle tenait un meeting ce vendredi soir à Dijon. Comme le rapporte le quotidien régional Le Bien public, Nathalie Arthaud s'est exprimée sur la guerre en Ukraine. Celle qui défend les travailleurs dans la société n'a pas pu couper au sujet du moment. Alors comment faire le lien entre sa cause et l'actualité ? "La guerre, c’est d’abord une grande entreprise commerciale", a-t-elle lâché, affirmant que le conflit ne profitera qu'au camp des capitalistes, rapporte le journal local. 11/03/22 - 22:18 - Yannick Jadot dévoile son affiche de campagne Nous vous en parlions il y a quelques jours, la voilà ! Yannick Jadot a dévoilé ce vendredi soir son affiche de campagne pour laquelle il a fait appel à un célèbre photographe de la scène rap. Mais comme dit le dicton : une image vaut mille mots... La voici donc : Faire face.



Découvrez mon affiche officielle pour l’élection présidentielle. pic.twitter.com/73gfGnqkTm — Yannick Jadot (@yjadot) March 11, 2022 11/03/22 - 21:43 - En meeting à Rennes ce vendredi soir, Anne Hidalgo désigne son adversaire.. "Mon adversaire, c’est l’injustice !" a assuré Anne Hidalgo vendredi 11 mars à Rennes, où elle tenait un meeting. "Dans ce pays miné aujourd’hui par les inégalités dès le plus jeune âge, à l’école, puis dans le début de leur vie professionnelle, et tout au long de leur carrière, mon adversaire, c’est l’injustice !" Celle qui n'a, par ailleurs, pas manqué de tacler Emmanuel Macron, estimant que "quand on se dit 'ni de droite, ni de gauche', c’est que l’on est 'et de droite et de droite' !", a également affirmé qu'elle compte préserver l’âge de départ à la retraite. "Ce sera 62 ans, pas une année de plus !" a-t-elle affirmé. Et de souligner : "Je rétablirai les critères de pénibilité pour que chacune et chacun puisse bénéficier du droit à la retraite." Invitant à "changer de politique", mais aussi à "changer de majorité", Anne Hidalgo a promis que "si les Français [lui] font confiance, dès le mois de mai, [elle bloquera] les prix de l’énergie, [baissera] à 5,5% la TVA qui leur est appliquée, [augmentera] le Smic de 15% et [demandera] aux partenaires sociaux d’ouvrir des négociations salariales dans toutes les branches professionnelles". Tout un programme ! Mon adversaire, c’est l’injustice !#HidalgoRennes pic.twitter.com/KlUMT0LNbJ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 11, 2022 LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

Ils sont officiellement douze candidats en lice pour l'élection présidentielle 2022, la liste officielle a été rendue publique le lundi 7 mars par le Conseil constitutionnelle après la validation des 500 parrainages et de la déclaration de patrimoine. Le 10 avril les électeurs auront le choix de voter pour Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan.

Plusieurs enquêtes sondagières paraissent toutes les semaines sur l'élection présidentielle 2022. Des tendances se dessinent et se confirment pour certaines comme la domination d'Emmanuel Macron en tête des intentions de vote ou les difficultés pour la gauche, fracturée, de hisser ses candidats au-dessus des 10%. Dans le milieu du classement, les rapports de force changent encore entre Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; tous les candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, jusqu'en février plusieurs études donnaient Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour mais la dynamique de la candidate LR est depuis en perte de vitesse.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.