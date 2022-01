"DIRECT. Présidentielle 2022 : un sondage envoie (presque) Pécresse à l'Elysée"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Les résultats d'un nouveau sondage met en évidence que la candidate LR Valérie est en mesure de s'imposer dans cette élection présidentielle. Suivez la campagne en direct.

10:42 - Nouveau sondage : Valérie Pécresse en mesure de battre Emmanuel Macron ? L'hypothèse n'avait été évoquée qu'une seule fois, au lendemain de l'investiture de Valérie Pécresse par Les Républicains. La première candidate du parti de droite serait en mesure de battre Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Mais depuis la parution de cette éventualité début décembre, jamais aucun institut de sondage n'était arrivé à une telle issue. Or, mercredi 12 janvier 2022, les résultats de l'enquête, réalisée par Elabe pour BFM TV et L'Express, sur les intentions de vote à l'élection présidentielle, donnent la présidente de la région Île-de-France en mesure de concurrencer sérieusement le chef de l'Etat. Crédité de 22,5 ou 23% (selon si Christiane Taubira se présent ou non), le président sortant non déclaré à sa succession se hisserait sans encombre au second tour. Pour l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une autre paire de manches qui l'attend : donnée à égalité avec Marine Le Pen (17%) dans une équation où l'ex-garde des Sceaux n'est pas candidate, elle serait doublée par la représentante du RN (16,5% à 16%) si la ministre de la Justice de François Hollande se présentait. Autant dire que le match est très serré entre LR et le RN. Mais seule Valérie Pécresse pourrait rivaliser avec Emmanuel Macron. Selon les intentions de vote recueillies du 10 au 11 janvier auprès de 1356 personnes inscrites sur les listes électorales, 50% des bulletins porteraient le nom du président de la République et autant pour la patronne de la plus grosse région de France. Le match s'annonce d'autant plus serré que dans cette configuration, 34% des personnes interrogées n'expriment pas d'intention de vote. Marine Le Pen, elle, ne recueillerait que 45,5% des voix. Si l'absence ou la présence (à 4%) Christiane Taubira semble décisive pour savoir qui à droite sera au second tour, elle ne bouscule en rien les (bas) équilibres de la gauche : Jean-Luc Mélenchon est affiché à 9,5 ou 10% et Yannick Jadot à 6 ou 7%. C'est Anne Hidalgo qui pâtirait le plus d'une candidature supplémentaire, chutant de 3,5 à 2,5%.

11/01/22 - 23:24 - Christian Jacob a saisi l'Arcom Ce mardi, le président des Républicains, Christian Jacob, a saisi l'Arcom (ex-CSA) et la commission des comptes de campagne. Il dénonce les "nombreux déplacements et interventions médiatiques répétées du président de la République dans cette période pré-électorale, alors qu'il ne fait aucun doute que celui-ci sera candidat à sa propre succession" et, notamment, le dernier en date à Nice ce lundi 10 janvier. Et de préciser : "Je souhaiterais connaître les modalités des contrôles opérés pour s'assurer que l'utilisation des moyens publics est bien conforme à la réglementation." Christian Jacob veut "avoir confirmation que les dépenses correspondantes à cette activité politique seront bien prises en compte dans le calcul des plafonds de financement autorisés".

11/01/22 - 22:38 - Guillaume Peltier veut contruire un "grand mouvement populaire de droite" Sur le plateau de LCI, ce mardi 11 janvier, Guillaume Peltier a expliqué au micro de Ruth Elkrief les raisons qui l'ont poussé à rallier Éric Zemmour et son parti Reconquête : "La grande promesse d'Eric Zemmour est d'unir nos forces pour construire un grand mouvement populaire de droite. Son originalité dans cette campagne est qu'il tend la main à tout le monde." Et de préciser : "Je recherche depuis 20 ans celui qui va enfin pouvoir rassembler les droites."

11/01/22 - 21:24 - Gaspard Koening dénonce un système "horriblement complexe" Invité de BFM TV, Gaspard Koening, fraîchement candidat à la présidentielle de 2022, a souhaité dénoncé un système : "Dans le système horriblement complexe, suradministré, surcontrôlé dans lequel nous sommes, et bien ce sont les initiés, les grosses entreprises, les gros contribuables qui peuvent se faufiler dans les mailles du droit et ce sont ceux qui n'ont déjà rien, qui sont démunis, qui se trouvent totalement mis à la rue par ce système." Pour ce faire, il compte sur "la réduction du nombre des normes par 100, mais aussi le revenu universel, qui est une immense simplification du droit social et fiscal, et qui est bien plus protecteur que la bureaucratie sociale paternaliste actuelle".

11/01/22 - 18:29 - Un "comité de liaison Covid" créé pour l'organisation de la présidentielle Mardi en fin de matinée, Jean Castex a réuni "les candidats déclarés à l'élection présidentielle", sans dévoiler les noms, ainsi que les partis politiques représentés au Parlement "pour un échange sur le déroulement de la campagne présidentielle dans le contexte épidémique tendu que nous connaissons". Il en est ressorti qu'un comité de liaison Covid va être mis en place, sous la responsabilité de Jean-Denis Combrexelle, membre du Conseil d'Etat, alors que se profile un troisième appel aux urnes en plein Covid-19, après les municipales en 2020 et les scrutins simultanés des départementales et régionales en 2021. "Il se réunira avec une périodicité fixe et évoquera les sujets relatifs à la situation sanitaire et son impact éventuel sur la campagne électorale. Il permettra la remontée des difficultés des candidats ou de leurs équipes et assurera une réactivité de l’administration pour répondre aux éventuelles questions qui se poseraient" indique Matignon dans un communiqué, et précise : "ce comité de liaison aura vocation à se réunir le temps que la crise sanitaire perdurera".

11/01/22 - 16:14 - Kärcher refuse que la marque "soit exploitée sur la scène politique française" Nicolas Sarkozy voulait "nettoyer la racaille" d'un quartier de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) avec en 2005, Valérie Pécresse veut "le sortir de la cave" 17 ans plus tard. Mais sa place est dans les rayons des magasins de jardinage clame son propriétaire. L'objet en question ? Le Kärcher. Ce nettoyeur haute pression bien connu du grand public l'est autant pour ses facultés à nettoyer que pour son emploi régulier dans les formulations des politiques de droite. Mais l'entreprise allemande, du nom de son fondateur Alfred Kärcher, est une nouvelle fois montée au créneau. Dans un communiqué diffusé mardi 11 janvier 2022, la marque "réagit aux propos déplacés et réitérés de Madame Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, qui a utilisé à plusieurs reprises la marque Kärcher de manière inappropriée", demandant ainsi "aux personnalités politiques et aux médias de cesser immédiatement tout usage de sa marque dans la sphère politique". L'utilisation du terme Kärcher dans de telles circonstances "porte atteinte à sa marque et aux valeurs de l'entreprise", fustige la société. Et rappelle : "le groupe Kärcher se bat, depuis des années, pour que sa marque ne soit pas exploitée sur la scène politique française, où elle n'a pas sa place, et s'oppose à ce qu'elle soit associée à tout parti ou courant politique". Le message sera-t-il entendu alors qu'en 2016, un courrier similaire avait déjà été adressé aux prétendants à l'Elysée ? Un communiqué de Karcher (pas content) ⤵️ pic.twitter.com/1rQHq8eQCa — Bertille Bayart (@BertilleBayart) January 11, 2022

11/01/22 - 15:52 - "Abrutis", "menteurs".. Mélenchon condamné après ses propos contre des journalistes "Pourrissez-les partout où vous pouvez […] les journalistes de Franceinfo sont des menteurs, des tricheurs" : l'appel lancé par Jean-Luc Mélenchon dans une vidéo postée sur Facebook le 19 octobre 2018 n'avait pas été du goût des syndicats de journalistes de Radio France. Une invective lancée par le leader LFI à la suite de la parution d'une enquête sur les comptes de campagne de l'Insoumis en 2017, évoquant de possibles surfacturations. Mardi 11 janvier 2022, Jean-Luc Mélenchon a finalement été condamné à une amende de 500 euros avec sursis et devra verser 3 000 euros de dommages et intérêts à Radio France. L'avocat de Jean-Luc Mélenchon a toutefois annoncé son intention de faire appel de la décision.

11/01/22 - 14:51 - Nouveau sondage : Macron fait cavalier seul, Le Pen double Pécresse d'une courte tête, Taubira devant Jadot C'est un paysage politique français figé que présente Cluster 17 avec la publication de sa dernière enquête d'opinion sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Mardi, les résultats dévoilés dans Marianne font état d'un Emmanuel Macron largement en tête (23%), d'une incertitude sur son adversaire au second tour (Le Pen à 15%, Pécresse à 14%), d'une baisse de régime d'Eric Zemmour (13,5%) et de légers changements à gauche. En effet, selon cet institut, Jean-Luc Mélenchon grimperait à 12,5% des suffrages, quand Christiane Taubira (5,5%) devancerait Yannick Jadot (4,5%). Anne Hidalgo serait au même niveau que Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan (2%). Si le second tour n'a pas été testé, il s'agit là du seul institut réalisant des estimations de vote aussi hautes pour Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira, mais aussi le seul à avoir des résultats aussi bas pour Yannick Jadot et Anne Hidalgo. L'enquête, réalisée auprès de 2192 personnes du 4 au 8 janvier, n'a pas soumis la question du second tour.

11/01/22 - 14:29 - Arnaud Montebourg en passe de se rallier à Christiane Taubira ? L'union de la gauche va-t-elle se faire... à deux ? Mardi, l'entourage d'Arnaud Montebourg a confirmé "des contacts réguliers" avec Christiane Taubira. L'électron libre de la gauche à la présidentielle, qui avait tenté, en vain, de convaincre les autres candidats de gauche de mener une candidature unique en avril prochain, serait en passe de se retirer la course à l'Elysée pour se ranger derrière l'ancienne garde des Sceaux. "C’est sa piste privilégiée", a confié un proche de l'ex-ministre du Redressement productif au Parisien, lundi. Auprès de l'AFP, Willy Bourgeois, proche d'Arnaud Montebourg, a détaillé, mardi, les motivations de celui qui a mené une campagne-TER : "Il est vrai que c'est plus facile avec elle qu'avec d'autres, ils sont dans la même logique de candidature d'union et de projet commun. Ils se sont rencontrés". Le camp de Christiane Taubira affirme également échanger avec celui d'Arnaud Montebourg, évoquant "de vraies discussions". Pour autant, une telle alliance ne renverserait pas le jeu à gauche, la prétendante à l'Elysée étant donnée autour de 4% des suffrages et son possible allié à 1%.

11/01/22 - 11:33 - Réunion entre Jean Castex et des candidats pour l'organisation de la présidentielle Ce mardi à 11 heures, une réunion était programmée entre Jean Castex et une partie des candidats déclarés à l'élection présidentielle, ainsi que les chefs des grands partis, pour échanger sur les modalités d'organisation de la prochaine élection présidentielle. Le Premier ministre s'est entretenu avec les divers participants, dont la liste n'a pas été dévoilée, par visio-conférence. Selon Le Monde, Olivier Véran et Gérald Darmanin étaient également conviés. En 2021 déjà, les grandes organisations politiques avaient été réunies en prévision des élections départementales et régionales.

11/01/22 - 11:11 - Quels postes de fonctionnaires seraient supprimés par Valérie Pécresse ? C'est le marronnier de la droite et l'une des propositions les plus fortes de Valérie Pécresse : supprimer 200 000 postes de fonctionnaires en France, remplacés par 50 000 nouvelles arrivées. Bruno Retailleau, chargé de préparer les 100 premiers jours d'un éventuel mandat, a redit, mardi matin sur LCI, la volonté de la présidente de la région Île-de-France de faire des coupes dans les effectifs. Qui serait concerné ? Là, en revanche, le patron des sénateurs LR est resté évasif. "Tout le monde doit faire des efforts", répond-t-il, avant de répondre, péniblement, que "ce sera au terme d'un processus de débureaucratisation", évoquant malgré tout envisager des coupes dans les agences de l'Etat (type CNSA, Anru, Anses..) qui "ont augmenté leurs effectifs de plus de 240 000 emplois" selon ses dires, pointant également des "doublons" de fonctionnaires notamment sur les "aides aux PME". En revanche, le secteur de la santé sera sanctuarisé a prévenu Bruno Retailleau. "Valérie Pécresse s'est engagée à recruter 25 000 personnes en plus pour le personnel soignant", indique-t-il, ajoutant voulant "réorienter les postes de cadres administratifs au chevet des malades". L'ex-député assure qu'avec "5,5 millions d'emplois publics en France, beaucoup imaginent en France que le problème vient d'un manque de moyen : c'est de la pure démagogie". Et conclut : "On ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens".

11/01/22 - 10:30 - Les règles sur les parrainages ne changeront pas d'ici le scrutin annonce Darmanin "On ne change pas les règles du jeu à quelques jours du match". La position de Gérald Darmanin est claire. Invité sur RTL mardi matin, le ministre de l'Intérieur a balayé toute idée de modification de la législation concernant les parrainages accordés par les élus aux prétendants à l'élection présidentielle. Alors que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Eric Zemmour se plaignent tour à tour des difficultés à récolter des signatures, du fait, selon leurs dires, de la publication des noms des élus qui les ont parrainés, le locataire de la place Beauvau s'est montré intransigeant : "C'est le marronnier de l'hiver. 40 000 personnes peuvent donner leur signature, c'est à la portée de n'importe quel candidat qui a de la conviction". Pour le ministre, les sorties répétées sur le sujet sont une "façon de faire parler de soi ou de montrer un peu de persécution".

11/01/22 - 10:13 - Gaspard Koenig candidat à l'élection présidentielle Un nom de plus vient s'ajouter à la longue liste des candidats déclarés à l'élection présidentielle. Mardi 11 janvier 2022, le philosophe Gaspard Koenig a annoncé vouloir se présenter au scrutin du mois d'avril. "Les gens souffrent de problèmes de paperasse, de problèmes administratifs, mais souvent ce sont des choses tragiques, dramatiques, de vivre leur vie, de faire leur métier. On est pris dans cette prison bureaucratique", a-t-il développé en préambule de son annonce, faites sur le plateau des "Quatre vérités" de France 2. L'essayiste de 40 ans a ainsi lancé son parti, nommé "Simple", qui ne fonctionnera qu'avec les dons. Et bien qu'il assure que "président de la République, ça ne me fait pas rêver, je pense que je n'ai pas réponse à tout, que je ne suis pas un sauveur", Gaspard Koenig se dit "confiant" dans la quête des 500 parrainages, même s'il "faut se dépêcher".

10/01/22 - 21:47 - Éric Ciotti dénonce un déplacement électoral du président de la République à Nice Invité sur LCI ce lundi soir, Éric Ciotti a fustigé le déplacement d'Emmanuel Macron à Nice aujourd'hui : "Pour moi c'est un déplacement de campagne électoral. Il est venu faire de la politique. Il a fait un discours de programme." Par ailleurs, il s'est étonné que le président de la République soit "venu déposer la première pierre d'un hôtel de police dont les équipes d'architecture ne sont pas encore choisi".