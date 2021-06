Élection présidentielle 2022 : les dates officielles dévoilées, toutes les infos

Chronique de campagne du 22 juin 2021. Le service politique de France Info a annoncé ce mardi 22 juin une information de taille concernant la prochaine élection présidentielle de 2022 : ses dates. Le premier tour se tiendra le dimanche 10 avril 2022, le deuxième tour devant avoir lieu le dimanche 24 avril 2022. Cette information doit encore être confirmée et officialisée mais France Info annonce qu'elle le sera dès la semaine prochaine en Conseil des ministres. Les dates du 10 et du 24 avril se sont imposées logiquement en raison de multiples contraintes et de la date de fin de mandat d'Emmanuel Macron, fixée au 13 mai 2022. L'autre date possible tombait le 1er mai 2022 pour le 2e tour. Or, la tenue de la Fête du Travail et ses nombreux défilés syndicaux mobilisent un important dispositif policier, rappelle France Info. Difficile dès lors d'organiser en même temps un 2e tour d'élection présidentielle...

Chronique de campagne du 16 juin 2021. Harris Interactive publie ce mercredi 16 juin un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022. Premier enseignement : dans l'hypothèse d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le premier obtiendrait 53% des suffrages, la seconde 47%. Le sondeur précise que "la marge d’erreur des résultats d’ensemble s’établit à plus ou moins 4,5 points". Harris Interactive ne teste pas d'alternative à ce duel Macron-Le Pen au second tour de la présidentielle, puisque aucun scénario actuel ne permet d'envisager, à ce stade, une autre candidature en mesure de se qualifier pour le second tour.

Lundi, Arnaud Montebourg avait fait publier une tribune dans le journal Le Monde , titrée : "Il faut unir le bloc populaire pour briser la tenaille entre les blocs bourgeois et réactionnaire", dans laquelle il insiste su un point : "Au second tour de l’élection présidentielle de 2017, 4 millions de citoyens ont voté blanc ou nul et 12,1 millions se sont abstenus dans le choix entre En marche ! et le FN, considérant que l’incendie totalitaire ne se combat pas avec le briquet du néolibéralisme qui a servi à l’allumer. Ces électeurs sont majoritairement issus des classes moyennes et populaires. Cette force existe donc, mais l’inconnue pour 2022 est de savoir s’il est possible de réunifier cette force populaire et républicaine sur un programme politique interventionniste, régulationniste, républicain et laïc, dans et en dehors des partis".

Chronique de campagne du 10 juin 2021 . L'ancien ministre de l'Economie de François Hollande va-t-il se lancer dans la course à l'Elysée ? Depuis des mois, il laisse entendre qu'il pensait être une personnalité capable de rassembler la gauche. Hier, un article du Parisien indiquait qu'il renonçait, faut de moyens financiers. Mais que nenni, ce matin, Arnaud Montebourg s'est fait une place sur la matinale de France Inter pour corriger les dires du journal régional. "En l'état, je ne suis pas candidat, mais ça peut changer. [...] Je ne suis pas candidat parce que je ne suis pas candidat à la multiplication des candidatures. Il y en a déjà beaucoup trop. En revanche, je suis disposé à travailler à une candidature unique de la gauche et je suis disponible pour cette perspective", a-t-il tenu à préciser.

Les propos de Jean-Luc Mélenchon ont suscité de nombreuses réactions. Ils laissent entendre que de tels faits sont organisés par des forces politiques. La Licra a estimé que "cette manière d'expliquer le passé et de prédire l'avenir a un nom : le complotisme". Et d'ajouter : "C'est un fond de commerce détestable qui repose sur un mode de pensée simpliste et opportuniste, que tout citoyen responsable doit dénoncer". Latifa Ibn Ziaten, mère du militaire assassiné en 2012 par Mohamed Merah a aussi réagi : "Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inadmissibles et ne devraient même pas être tenus. Le respect, c'est un minimum pour l'honneur de mon fils, des autres victimes et des familles endeuillées". La secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement Sarah El Haïry, a qualifié le candidat LFI à la présidentielle d'"irresponsable politique qui salit ceux qui sont tombés face aux terroristes". "Après s’être attaqué à nos forces de l’ordre, Jean-Luc Mélenchon dérive vers les pires théories complotistes. Par ses propos, il vient salir la mémoire des Français victimes de la barbarie islamiste. C'est indigne, honteux, minable", a quant à lui ajouté Christian Estrosi, le maire de Nice, ville touchée par un attentat en 2016.

Chronique de campagne du 7 juin 2021 . Le leader de la France Insoumise, invité de l'émission Questions Politiques sur France Inter dimanche, estime manifestement que des faits surviennent en fin de campagne dans l'intérêt de certains candidats. Le chef de file des Insoumis a déclaré qu'il ne serait pas étonnant que l'on assiste à un "grave incident ou un meurtre" une semaine avant le scrutin. "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Cela a été Merah en 2012. Cela a été l’attentat la dernière semaine sur les Champs-Elysées. Avant, on avait eu Papy Voise dont plus personne n’a jamais entendu parler après. Tout ça, c’est écrit d’avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Nous aurons l’événement gravissime qui va une fois de plus, permettre de montrer du doigt les musulmans et d’inventer une guerre civile. Voilà, c’est bateau tout ça", a-t-il lancé.

Les macronistes visent très clairement, dans ces régionales dans les Hauts-de-France, à obtenir plus de 10% des suffrages au premier tour. S'ils y parviennent, LREM sera en mesure de se maintenir au second tour et d'instaurer un rapport de force à Xavier Bertrand, avec comme première velléité de le contraindre à une alliance pour battre le Rassemblement national. "S’il doit son élection à Macron, bon courage après pour se présenter ensuite face à lui !", prévient déjà un conseiller d'Emmanuel Macron auprès du Monde. Xavier Bertrand a déjà fait savoir qu'il écartait tout projet d'accord, mais LREM dispose d'une autre carte : le parti de la majorité pourrait se retirer et soutenir la droite pour faire barrage au Rassemblement national, un geste qui permettrait à Xavier Bertrand de rester président de région. Mais aussi de faire valoir que sa réélection n'est pas étrangère au choix de LREM...

Chronique de campagne du 2 juin 2021. Le chef de l'Etat mesure la menace que représente la candidature de Xavier Bertrand pour l'élection présidentielle 2022. Dans Le Monde, des proches d'Emmanuel Macron font part de certains décryptages partagés à l'Elysée sur celui qui, pour le sommet de l'Etat, a "tué le match" avec ses concurrents de LR. Le président a donc l'oeil rivé sur Marine Le Pen, mais aussi sur Xavier Bertrand. "Plusieurs macronistes partagent cette analyse, en partant du principe que la présidentielle se jouera dans 'un match à trois'", écrit le journal du soir. Le parti de la majorité présidentielle distille déjà des piques sur les ambitions présidentielles de Xavier Bertrand, en pleine campagne des régionales. "A quoi sert de voter pour un candidat qui quittera sa région quoi qu’il arrive ?", répète à l'envi Stanislas Guerini. Plusieurs ministres font campagne dans les Hauts-de-France pour les régionales et départementales dans le but d'affaiblir l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, dont Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin.

L'institut de sondage Yougov a par ailleurs effectué pour Linternaute un sondage sur le positionnement et la stratégie de la droite pour cette présidentielle. Les Français - et tout particulièrement les sympathisants de droite - estiment que Xavier Bertrand serait le meilleur candidat de son camp pour le scrutin. 38% des sondés sont favorables à l'organisation d'une primaire à droite pour désigner un candidat à l'élection présidentielle, 29% y sont opposés et 32% ne se prononcent pas.

Marine Le Pen en tête au premier tour, Macron en campagne

Chronique de campagne du 28 mai 2021. La semaine qui s'achève aura sans doute été une marche de plus vers l'élection présidentielle de 2022 avec un président sortant qui a désormais clairement mis un pied dans la (pré)campagne et des sondages qui augurent d'un niveau sans doute plus élevé pour le Rassemblement national en 2022 qu'en 2017. A un an de la prochaine présidentielle, Emmanuel Macron n'a pas manqué de se rappeler au bon souvenir des Français en sortant du flux et du reflux politique quotidien lors de deux temps forts. Le chef de l'Etat a d'abord été la vedette d'une vidéo très commentée des Youtubeurs McFly et Carlito le week-end dernier, invités à l'Elysée pour le soumettre à un "concours d'anecdotes" loufoque puis d'une interview fleuve très personnelle accordée au magazine Zadig en milieu de semaine. Le premier épisode aura sans doute eu vocation à séduire la jeunesse et à montrer un chef de l'Etat bien dans son temps quand le second aura certainement voulu livrer des explications et des éclaircissements en réponse à certaines incompréhensions des Français face au phénomène Macron.

Au crépuscule d'un mandat marqué par la crise des gilets jaunes et l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a voulu dans Zadig corriger l'image du président des riches et de la nouvelle économie, frappé de surcroît d'une certaine arrogance, se présentant à l'inverse comme un enfant de la province, nostalgique de "la France d’avant" et des territoires, même s'il n'a qu'une vision déformée ou "désynchronisée" de ces derniers de son propre aveu. En vue de 2022, Emmanuel Macron va entamer un nouveau tour de France pour tenter d'anticiper les prochains soubresauts et les prochaines colères. Et de prôner d'ores et déjà "un rapport pacifié à nous-mêmes", qui passera selon lui par une réflexion apaisée sur l'immigration, sur le passé de la France en Algérie ou encore sur le Rwanda, comme le chef de l'Etat l'a esquissé avec un déplacement à Kigali cette semaine, où il a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsi.

Marine Le Pen en tête au premier tour (Harris Interactive)

Si Emmanuel Macron semble retravailler son image et son discours un an avant l'échéance, c'est peut être aussi parce que le temps presse. Selon un sondage Harris Interactive commandé par le cabinet CommStrat et le quotidien L'Opinion en début de semaine, si le scrutin avait eu lieu ce dimanche 24 janvier, Marine Le Pen aurait devancé d'une courte tête Ele président sortant au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est donné entre 23 à 24% des suffrages au premier tour, en fonction des différents candidats potentiels à droite et à gauche, tandis que la présidente du Rassemblement national engrangerait, elle, 26 à 27% des votes. Une nette progression par rapport aux 21,3% obtenus par Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle il y a 4 ans. Macron doit notamment composer avec une potentielle candidature de Xavier Bertrand à droite qui recueillerait 16% des intentions de vote quand Valérie Pécresse en obtiendrait 14%, grappillant en partie son électorat de 2017. En dehors de Jean-Luc Mélenchon (10 à 11% des intentions de vote) tous les candidats de gauche (Jadot, Hidalgo, Montebourg) seraient sous les 10%. Harris Interactive a également dévoilé les derniers résultats de son baromètre pour Challenges, que nous présentons ci-dessous dans notre compilateur.