Résultats des régionales et départementales avant 20 heures : peut-on les trouver en ligne ?

Et si ce dimanche 20 juin, un média étranger disposant de résultats sur les élections régionales ou départementales décidaient de les diffuser avant 20 ? Les autorités françaises ne pourraient pas l'empêcher.

La règle est on ne peut plus claire : il est strictement interdit pour un média français de communiquer des résultats ou des estimations d'élections avant 20h. Cette interdiction s'applique bien entendu pour le premier tour de ces élections régionales et de ces élections départementales ce dimanche 20 juin. Cependant, les médias étrangers ont, de facto toute la liberté de publier en ligne les éléments dont ils disposent sur le scrutin français, y compris des estimations sur les résultats dans les régions ou dans les départements. Certains points chauds peuvent en effet intéresser les médias francophones qui publient en Suisse ou en Belgique, comme l'élection régionale en Île-de-France, l'élection régionale dans les Hauts-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes. Les présidents sortants affichent en effet des ambitions pour la présidentielle à venir, leurs scores pourraient valoir un article en ligne.

Les médias étrangers ne peuvent pas être contrariée par la législation française, qui, de manière tout à fait fondée, empêche la communication de résultats avant que le scrutin ne soit clos. Les lois françaises s'arrêtent à nos frontières, et aucune dispositions européenne n'est prévue en la matière. Reste que pour mettre en ligne des résultats avant 20 heures, il faut disposer d'éléments solides et fiables. Depuis l'élection présidentielle, force est de constater que les fuites sont de plus en plus rares. Peu d'indiscrétions pour les européennes et encore moins pour les municipales dans les médias suisses et belges qui, avant 2017, multipliaient les articles sur les résultats avant 20h. Il faut dire que ces médias avaient comme source des instituts de sondage français et ces derniers ont été très vivement rappelés à l'ordre. Face aux risques et aux menaces réitérées par les autorités françaises, les instituts qui acceptaient de livrer les résultats des élections "sortie des urnes" se sont tous plus ou moins ravisés. Il est donc assez peu probable que les chaînes et les sites d'informations francophones non français parviennent à se procurer des éléments solides sur les résultats des élections régionales ou départementales.

