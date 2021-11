DIRECT. Débat LR : échanges policés, mais aussi des tensions et crispations

DEBAT LR. Le grand débat Les Républicains, organisé ce lundi 8 novembre, par LCI, RTL et Le Figaro, a été marqué par quelques échanges tendus.

23:13 - Des accords sur le fond, un débat policé Fin du direct. Les candidats ont montré ce soir que sur la plupart des sujets abordés - sur l'économie, la sécurité, l'immigration - ils étaient très largement d'accord. Le débat, de bonne tenue, s'achève sur la "place de la France dans le monde", une thématique qui permet aux candidats d'encore une fois manifester leurs accords sur la nécessité de renforcer l'armée française.

23:02 - Interdire le voile au mineur, c'est souhaitable ? La proposition d'Eric Ciotti d'interdire le port du voile pour les mineurs crée quelques remous. Valérie Pécresse ne se prononce pas vraiment, jugeant utile d'interdire le "port du voile forcé". Les candidats ne semblent pas très convaincus de la nécessité de cette mesure. Philippe Juvin indique qu'il lui semble difficile d'instaurer un code vestimentaire dans l'espace public.

22:54 - Xavier Bertrand veut convaincre les maires de construire des prisons Xavier Bertrand veut convaincre les maires sur la nécessité d'installer des prisons sur leur commune. Pour se faire, il souhaite augmenter considérablement les rémunérations de l'Etat versées en échange de la construction de centres pénitentiaires sur leur sol.

22:46 - Le sujet de la sécurité réunit les candidats Eric Ciotti est d'accord avec Michel Barnier sur la nécessité d'instaurer des peines plancher, mais va plus loin, marquant sa différence avec une phrase simplificatrice : "Tu touches un policier, le soir même tu dors en prison", dit-il, pointant le "laxisme" des gouvernement actuel et des ministres de la Justice sous les mandats de François Hollande et Emmanuel Macron. Tous les candidats veulent davantage de places de prison en France. Valérie Pécresse souhaite agir sur "les délais judiciaires et le délai des peines". "Je propose des centres fermés pour majeurs", et en finir avec le réflexe des "bracelets électroniques pour les dealers qui restent dans leurs quartiers". Philippe Juvin souhaite que "toutes les villes de plus de 10 000 habitants" aient une police municipale armée et de la vidéosurveillance".

22:37 - Michel Barnier manifeste son agacement "Vous faites semblant de ne pas comprendre mes propositions sur le moratoire", dit Michel Barnier, qui cible Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. "Valérie, toi qui cites régulièrement Nicolas Sarkozy, je t'invite à te rapprocher de lui, il avait approuvé en 2010 mon idée de moratoire sur l'immigration. Sur le sujet, j'ai fait des propositions, sans doute bien avant toi et de manière plus complète", dit-il.

22:34 - Valérie Pécresse veut des mesures sur le droit d'asile "La droite faisait beaucoup mieux" en matière d'immigration, dit Valérie Pécresse, qui souhaite que "l'expulsion des clandestins doit être une priorité absolue". La président de l'Île de France revendique une spécificité : les demandes d'asile devront se faire à la frontière. "Il faut tout reprendre en main", dit-elle. L'asile c'est une manière de détourner la loi française.

22:29 - Xavier Bertrand prend la parole sur les tensions avec l'Algérie Xavier Bertrand change de sujet pour parler du "bras de fer" engagé avec l'Algérie. "L'Algérie nous empêche de survoler son territoire, alors même que notre aviation a besoin de se rendre au Mali", regrette-t-il indiquant qu'il est prêt à rompre l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie.

22:24 - Eric Ciotti veut instaurer la préférence nationale Très incisif sur le sujet de l'immigration, Eric Ciotti estime qu'il faut instaurer des conditions drastiques de contrôle de l'immigration. Il indique vouloir mettre en place un permis à points migratoire, un système de caution pour s'assurer d'un niveau de ressource suffisant de chaque immigré, "comme c'est le cas en Australie". "Nous sommes à un carrefour de l'Histoire. Les commentateurs nous ont empêché de regarder la réalité", avait-il dit plus tôt. "Il faut en finir avec le politiquement correct".

22:18 - Moment de tension entre Michel Barnier et Valéire Pécresse sur l'immigration Michel Barnier veut une coordination européenne et une "négociation qui ne sera pas facile entre les pays d'émigration et nous", présentant sa volonté de faire un moratoire sur l'immigration. "L'immigration zéro, c'est impossible", lance Valérie Pécresse. "Je n'ai jamais dit immigration zéro", rectifie Michel Barnier agacé : "Toi tu as compris ça, mais ce n'est pas ça". Réponse de la présidente de l'Île-de-France : "Je pense que les gens l'ont compris comme ça, moratoire ça veut dire on arrête tout", dit-elle, indiquant que pour elle, cette mesure n'est pas claire.

22:11 - Le sujet de l'immigration abordé par les candidats La France fait-elle face à un grand remplacement ? Sur cette question lancée par les journalistes, Eric Ciotti estime que l'expression en le choque pas. Valérie Pécresse indique que c'est une manière biaisée de mener ce débat, parlant tout de même de "dislocation de la France si l'immigration n'est pas contrôlée". Xavier Bertrand, après être revenu sur la manière ont il a été coupé précédemment, s'autorise une longue prise de parole sur le sujet, présentant quelques mesures : référendum présenté aux Français, mesures pour réduire les flux migratoires. "Le grand remplacement n'aura pas lieu", dit le président de la région des Hauts-de-France.

22:04 - Xavier Bertrand remis à sa place par Ruth ElKrief Gros moment de tension sur le plateau de LCI : Xavier Bertrand exige de prendre la parole sur le pouvoir d'achat pour exposer une de ses propositions. Mais la journaliste de LCI ne l'entend pas de cette oreille, lui demandant de s'abstenir de revenir sur un sujet déjà abordé au début de l'émission. Xavier Bertrand refuse et poursuit son propos, ce qui entraîne un bras de fer gagné par la journaliste : "Non, non et non ! Nous dirigeons le fil de l'émission, nous passons à un autre sujet", lance-t-elle, manifestant une vraie colère.

21:50 - Xavier Bertrand insiste sur le nucléaire, une priorité pour lui Le président de l'Île-de-France indique encore qu'il souhaite la construction de nouveaux EPR sur 10 ans. "Aujourd'hui le nucléaire c'est 72% de l'énergie électrique, je ne descendrai pas la part du nucléaire à 50%", dit-il pour marquer sa différence sur le mix énergétique. "Je veux plus de nucléaire et moins de renouvelable", dit-il, se disant farouchement opposé au développement des éoliennes. Valérie Pécresse abonde, mais veut que l'on marche "sur deux pieds pour lutter contre le dérèglement climatique". "Il nous faudra de l'hydrogène, du solaire, de l'éolien", dit-elle.

21:43 - Philippe Juvin : "Tout se joue dès l'école" "Je veux un grand plan de rénovation de l'école", dit Philippe Juvin, insistant sur le fait que selon lui "il y a un défaut de formation à l'école et professionnelle". "Il y a un lien direct entre l'appauvrissement économique et l'appauvrissement intellectuel, si on ne forme pas bien, on n'a plus de chercheur. Un enfant qui ne sait pas compter au collège ne sera jamais chercheur".

21:37 - Michel Barnier veut une baisse des charges patronales Michel Barnier revient sur les propositions faites jusque-là sur les charges sociales et patronales, qu'il entend lui aussi réduire. Michel Barnier ne donne pas de chiffres précis ni sur le plan de réduction de la dette ni sur la manière de redonner des marges de manoeuvre aux entreprises, ce qui lui vaut une remarque assez marquée de Valérie Pécresse, qui juge que ce n'est pas "responsable". Michel Barnier répond à sa rivale avec un point : "Il nous faut un plan pour réduire les fraudes sociales. Nous allons proposer de modifier toutes les cartes vitales", dit Michel Barnier. Xavier Bertrand approuve.