"Résultat du RN aux législatives 2022 : une douche froide pour l'extrême droite ?"

RASSEMBLEMENT NATIONAL. Le RN a fixé tardivement l'objectif d'une centaine de députés élus aux législatives de 2022. L'extrême droite disposera-t-elle d'un groupe puissant ou de quelques dizaines d'élus à l'Assemblée ?

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 8h00] Combien d'élus le Rassemblement national peut espérer obtenir à l'Assemblée nationale ? Le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin 2022 doit répondre à cette question. Pendant les derniers jours de la campagne, le 8 juin à Perpignan, Marine Le Pen a fat miroiter la constitution d'un groupe d'une centaine de députés RN à l'Assemblée nationale dans l'hypothèse d'un report des votes du second tour de la présidentielle dans les suffrages du jour : "On a été en tête dans 150 circonscriptions, on peut donc avoir 150 députés". Un scénario hautement improbable compte tenu de l'abstention presque record annoncée et de l'avantage indéniable accordé aux candidats de la majorité présidentielle, Ensemble, et de la coalition de la gauche, la Nupes.

Présents dans 567 circonscriptions les candidats du Rassemblement national espèrent tous siéger au palais Bourbon mais seulement une poignée d'entre eux pourraient voir leur voeux exaucé. Jusqu'au début de la période de réserve, les différents sondages tablaient au plus haut sur 50 à 60 sièges gagnés par le RN. Bien sûr, les prévisions ne sont que le reflet à un instant précis des tendances et les résultats des élections législatives peuvent réserver des surprises. Il est toutefois un fait certain : le Rassemblement national est passé à côté de la campagne et n'a pas réussi à rebondir sur ses scores historiques à la présidentielle 2022, se faisant voler la vedette et possiblement le rôle de "première opposition" à Emmanuel Macron par la gauche réunie.

Une entrée tardive et une campagne sans cap défini et sans réelles ambitions avant le réveil de l'extrême droite à dix du premier tour : voici le résumé de la campagne législative du parti à la flamme. Le RN et sa cheffe de file, Marine Le Pen, ont redoublé d'effort dans la dernière ligne droite de la campagne multipliant les appels à la mobilisation des électeurs pour tenter de déjouer l'abstention et les attaques contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon pour s'imposer comme la meilleure alternative. Reste à savoir si ce sprint final a suffit à convaincre. Car l'histoire montre que les élections législatives ne réussissent pas au Rassemblement national, en partie à cause de "la malédiction d'un mode de scrutin injuste [majoritaire à deux tours, ndlr]", selon Marine Le Pen.

Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives 2022 ?

Le Rassemblement national qualifiera-t-il ses 567 candidats au premier tour des élections législatives ce 12 juin ? Marine Le Pen visait seulement la formation d'un groupe parlementaire de 15 députés au début de la campagne puis s'est autorisée des ambitions plus sérieuses avec l'élection d'"au moins 60 députés" avant d'envisager un groupe d'opposition de 100 à 150 élus. Les résultats de ce soir et le nombre de candidats RN élus au premier tour ou qualifiés pour le second donnera au parti une idée plus clair des objectifs qu'il peut se fixer après une campagne décevante pour l'extrême droite.

Le résultat de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle était, lui, de bon augure pour les scrutins législatifs. Pour la deuxième fois consécutive la députée du Pas-de-Calais s'est imposée au second tour, un score qui lui a donné de l'élan pour se présenter comme la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Mais l'élan est retombé aussitôt par l'absence prolongée de la cheffe de file du RN, une campagne sas grandes ambitions et un sursaut à quelques jours du scrutin. En l'état difficile de présager du résultat des élections législatives mais l'avance prise par la majorité présidentielle et l'union de la gauche est nette. Le Rassemblement national devrait tout de même pouvoir compter sur ses électeurs et obtenir une nombre de députés largement supérieur à celui obtenu en 2017 où seulement huit députés avaient été élus.

Quel résultat pour le RN dans les sondages aux élections législatives ?

Selon les sondages réalisés sur les intentions de vote aux élections législatives avant la période de réserve qui a début à minuit dans la nuit de vendredi à samedi, le Rassemblement national pourrait arriver sur la troisième marche du podium au soir du premier tour. La majorité présidentielle et l'union de la gauche s'imposeraient devant l'extrême droite avec entre 3 et 9 points d'avance. Le RN pourrait donc payer son entrée tardive en campagne et sa volonté de faire cavalier seul face aux alliances formées autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Les études sondagières s'avancent aussi sur le nombre de sièges décrochés par chaque famille politique et selon les prévisions, le RN pourrait espérer entre 25 et 50 députés élus à l'Assemblée nationale. Ce nombre reste amplement suffisant pour former un groupe parlementaire. A noter toutefois que les sondages ne reflètent que des tendances à un instant T et que le résultat des élections législatives peut être différent.

Sondage des législatives 2022 : la Nupes devant LREM ? Ce qu'il faut retenir avant le 1er tour

Quel est le programme du Rassemblement national ?

Le Rassemblement national assure être la "seule opposition" à Emmanuel Macron mais dans sa campagne le parti se bat à la fois contre la majorité présidentielle formée de "prédateurs d'en haut" qui selon les termes de Jordan Bardella dans un communiqué veut faire de la France "une salle de marché" et la coalition de la gauche composée des "prédateurs d'en bas" qui souhaitent "en faire un squat géant" toujours selon le président du RN. Le RN défend un programme en conséquence, similaire à celui défendu durant la campagne présidentielle par Marine Le Pen avec pour priorités les thèmes du pouvoir d'achat, de l'immigration et de la retraite.

Sur le pouvoir d'achat, première préoccupation des électeurs, le RN promet d'"augmenter le pouvoir d'achat et baisser les taxes". La très défendue proposition sur la suppression totale de la TVA sur un panier de cent produits de première nécessité et la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur le carburant et l'énergie sont de nouveau mises en avant. L'extrême droite promet aussi d'exonérer d'impôts les moins de 30 ans, notamment ceux qui créent leur entreprise, de mettre en place un prêt à taux zéro pour les jeunes familles françaises et de réindexer les pensions de retraites sur l'inflation. Au sujet des retraites, le RN rappelle défendre un système progressif garantissant le départ à la retraite à 60 pour les personnes entrées tôt dans la vie active et à 62 ans pour celle ayant commencé à travailler après 25 ans.

Une grande partie du programme RN concerne l'immigration et en la matière le parti souhaite "stopper l'immigration de masse et rétablir l'ordre" mais le sujet de l'immigration est aussi présent dans d'autres mesures qui concernent l'emploi. Le RN veut instaurer la "priorité nationale" pour "fixer l'accès des étrangers à tout emploi public ou privé" et "supprimer l'autorisation de séjour" aux étrangers "n'ayant pas travaillé depuis un an en France". La sécurité est aussi liée à la question de l'immigration sur certains points du programme du RN qui propose d'expulser les étrangers condamnés pour des crimes ou des délits. Plus généralement côté sécurité, le parti suggère la mise en place d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, de rétablir les peines planchers et d'ouvrir des places de prison supplémentaire.

Parmi les autres mesures mises en avant de la programme du RN on compte un investissement dans le secteur hospitalier notamment pour revaloriser les salaires des soignants et ouvrir 10 000 places en EHPAD, mais aussi la création de 100 000 logements pour les étudiants et la revalorisation des salaires des enseignants de 20% par an pendant 5 ans. L'écologie est la grande absente du programme RN, sur ce sujet le parti explique simplement vouloir supprimer les subventions accordées à l'éolien ou au solaire et développer l'hydroélectricité, le photovoltaïque, la géothermie en parallèle de la construction de quatorze centrales EPR.

Qui sont les candidats du Rassemblement national aux législatives ?

Marine Le Pen a été une des premières à officialiser sa candidature aux élections législatives par la voix de son bras droit, Jordan Bardella, le 28 avril depuis Fréjus. Elle a confirmé début mai se présenter à sa réélection dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. Au même moment, le président par intérim du parti à la flamme a vanté les rangs fournis du RN avec des candidats investis dans 567 circonscriptions sur 577. Sur les six députés RN présents à l'Assemblée, seuls quatre se représentent : Marine Le Pen et Bruno Bilde dans le Pas-de-Calais, Sébastien Chenu dans le Nord et Nicolas Meizonnet dans le Gard. Tous les autres candidats formeront la "nouvelle génération" du RN comme voulu par Jordan Bardella et Marine Le Pen.