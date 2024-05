Européennes 2024 : les électeurs de Jadot très mobilisés… mais pas pour Toussaint

Les soutiens de Yannick Jadot à la présidentielle ont prévu d'aller massivement voter aux européennes le 9 juin. Mais la liste EELV de Marie Toussaint n'en convainc pas la majorité.

Yannick Jadot avait récolté 4,6% des suffrages au premier tour de la présidentielle 2022. Deux ans plus tard, l'électorat de l'écologiste est le plus mobilisé de tous pour aller voter aux élections européennes : 72% de ses électeurs, interrogés dans le sondage Ipsos du 15 mai, déclarent qu'ils participeront au scrutin du 9 juin. Une mobilisation bien plus importante que sur l'ensemble du corps électoral, où seulement 45% des sondés sont sûrs de voter à ces européennes. Une bonne nouvelle pour Europe Ecologie Les Verts ? Si seulement.

L'ennui, c'est que plus de la moitié des électeurs qui avaient fait le choix de Yannick Jadot à la présidentielle se détournent désormais de la liste d'EELV, portée par Marie Toussaint. Cette dernière ne recueille ainsi que 48% des intentions de vote sur l'électorat de son collègue, tandis que plus de la moitié lui préfèrent pour l'heure un autre candidat. Marie Toussaint subit en particulier la concurrence d'une autre liste de gauche : celle de Raphaël Gluckmann. Le candidat de Place publique et du Parti socialiste séduit ainsi 28% des électeurs de Jadot interrogés par l'Ifop.

2% pour Bardella

9% des anciens soutiens de Jadot se tournent pour leur part vers la liste macroniste de Valérie Hayer, 3% vers celle de l'insoumise Manon Aubry, 2% vers celle de Jordan Bardella et 9% vers une autre liste ayant peu de chances d'atteindre le seuil d'éligibilité.

Heureusement pour elle, Marie Toussaint récupère des électeurs d'autres anciens candidats à la présidentielle : 12% de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 déclarent soutenir la liste écologiste aux européennes. C'est aussi le cas de 4% des électeurs d'Emmanuel Macron et de 2% de ceux de Valérie Pécresse.