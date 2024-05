Liste de LR aux européennes 2024 : qui sont les candidats éligibles selon les résultats des sondages ?

Les Républicains comptent à nouveau sur François-Xavier Bellamy pour les représenter aux élections européennes. Combien de colistiers l'eurodéputé arrivera-t-il à faire élire avec son résultat ? Et qui sont les candidats présents sur la liste ?

Les Républicains ont choisi la même tête de liste qu'il y a cinq ans pour les élections européennes, mais ils espèrent obtenir un meilleur résultat le jour du scrutin. François-Xavier Bellamy sera-t-il à la hauteur de la mission ? L'eurodéputé veut convaincre et reconquérir la part de son électorat qui a basculé vers la majorité présidentielle et celle qui a été séduite par le Rassemblement national. Mais au vu des résultats des sondages le candidat LR aux européennes peine toujours à rivaliser avec ces deux camps. Il joue aussi des coudes avec trois autres listes en queue de peloton.

François Xavier-Bellamy parait toutefois en mesure d'assurer un minimum de sièges à la droite au Parlement européen, mais seule une poignée de candidats peut espérer rejoindre l'hémicycle. Lesquels ?

Qui est la tête de liste LR, François Xavier Bellamy ?

François-Xavier Bellamy avait déjà conduit la liste des Républicains aux européennes de 2019 et avait assuré la droite d'une présence au Parlement européen avec un peu plus de 8% des suffrages. Le score n'était pas fabuleux, mais il permettait de sauver les meubles. La droite a toutefois décidé de renouveler sa confiance à l'eurodéputé qui a pris ses marques dans l'hémicycle. L'homme préside la délégation française du Parti populaire européen, le groupe majoritaire dans lequel siègent les élus LR.

L'eurodéputé est aussi bien installé au niveau national au sein de son parti : il est devenu vice-président exécutif des Républicains en 2023. Mais n'ayant pas eu de mandat national, son visage présenté aux Français uniquement pour les élections européennes parle peu aux électeurs.

Qui sont les candidats sur la liste LR aux européennes ?

Le ministère de l'Intérieur a officialisé la liste des candidats LR aux élections européennes. La liste compte 81 candidats, dont la tête de liste François-Xavier Bellamy, mais le parti a gardé le secret sur une grande partie des noms jusqu'au 17 mai. Seuls les 30 premiers candidats étaient connus avant l'officialisation de la liste :

François-Xavier Bellamy, député européen depuis 2019

député européen depuis 2019 Céline Imart

Christophe Gomart

Isabelle Le Callennec

Laurent Castillo

Nadine Morano , députée européenne depuis 2014

, députée européenne depuis 2014 Brice Hortefeux , député européen de 1999 à 2005 et depuis 2011

, député européen de 1999 à 2005 et depuis 2011 Nathalie Colin-Oesterlé , députée européenne depuis 2019

, députée européenne depuis 2019 Guilhem Carayon

Anne Sander, députée européenne depuis 2014

Geoffroy Didier, député européen depuis 2017

Emmanuelle Mignon

Frédéric Nihous

Valérie Boyer

Jean-Pierre Audy

Laura Vendegou

Aurélien Caron

Charlotte Vaillot

Nicolas Lacroix

Nathalie Porte

Christophe Le Dorven

Patricia Lime-Vieille

Bruno Faure

Marie-Hélène Ivol

Fabrice Boigard

Aline Mouseghian

David Labiche

Pascale Bories

Jack-Yves Bohbot

Clémence Lambert

Christophe Mathieu

Combien de candidats sont éligibles selon les résultats des sondages ?

Une liste doit obtenir au moins 5% des voix lors des élections européennes pour voir certains de ses candidats élus. Le nombre de personnes élues sur les 81 candidats présents sur les listes de chaque parti est proportionnel au résultat obtenu le jour du scrutin. Un minimum de 5% permet d'obtenir 4 sièges, 10% permettent d'obtenir 8 sièges, etc. Ainsi selon les résultats des sondages, François-Xavier Bellamy parait en mesure de remporter entre 6 et 7 sièges au Parlement européen. Le parti en compte 7 depuis 2019. A noter que les résultats des sondages et les projections ne sont que des pronostics représentants les tendances de vote à un instant T et ne peuvent être compris comme des prédictions fiables.

Quel est le programme des Républicains aux européennes ?

La maîtrise de l'immigration et la souveraineté de l'Europe sont les deux piliers de la campagne et du programme de François-Xavier Bellamy. En matière de politique migratoire, les Républicains militent pour un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Europe et un renforcement de l'agence Frontex. Ils souhaitent aussi s'assurer d'une meilleure coopération avec les pays d'origine et les pays tiers impliqués dans le flux migratoire et veulent en faire une condition pour accueillir les migrants. Mais en plus du contrôle des frontières extérieures, la droite envisage le maintien d'une "clause de sauvegarde" permettant à chaque pays de rétablir les contrôles à ses propres frontières en cas d'urgence.

La reconquête de la souveraineté européenne passe, elle, par un vaste programme, notamment la fin d'une règlementation jugée abusive et davantage d'investissements dans le progrès. Sur le plan économique, François-Xavier Bellamy propose la mise en place d'un plan "Made in Europe 2030" et refuse tout nouvel accord de libre-échange qui entrainerait de la concurrence déloyale ou ne contiendrait pas de clauses miroirs privilégier les productions européennes. Dans cette optique et celle de préserver l'environnement, le parti prévoit aussi de taxer les produits étrangers non-conformes aux normes environnementales européennes. Toujours sur l'environnement, la droite veut taxer l'usage de centrales à charbon ou à l'enfouissement de déchets, financer la construction de centrales nucléaires et promouvoir la filière de l'hydrogène.

La souveraineté européenne se traduit aussi selon Les Républicains par la défense du territoire. Ils souhaitent donc contraindre tous les pays membres de l'Union européenne à allouer 3% de leur PIB à l'Otan et attribuer plus de moyens à l'UE pour qu'elle devienne un pilier européen de l'Otan.