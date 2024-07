Jordan Bardella Premier ministre ? Les résultats des sondages du 2e tour

"Jordan Bardella Premier ministre ? Les résultats des sondages du 2e tour"

Jordan Bardella sera-t-il Premier ministre à l'issue des élections législatives anticipées ? Le résultat d premier tour du RN donne le ton et place une nouvelle fois le chef de file du Rassemblement national en position de force à l'aube du second tour. Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives

S'il n'est pas candidat dans une circonscription, Jordan Bardella a pris la tête de la campagne du RN. Après une campagne express mais où le RN a vite creusé l’écart dans les sondages, dans la foulée de sa victoire aux élections européennes le 9 juin dernier, Jordan Bardella espère ainsi que le RN va qualifier un maximum de députés que ce soit directement ou pour le second tour. Selon lui, son parti est la "seule alternance crédible et responsable" à Emmanuel Macron et est "prêt" à gouverner, comme il l'avait déclaré le 24 juin lors de sa conférence de presse.

Le président du RN ambitionne, pour sa part, le poste de Premier ministre et a évoqué à plusieurs reprises sa vision d'une potentielle cohabitation avec Emmanuel Macron : "Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation, respectueux, parce que c'est ma nature et mon éducation, de la fonction de président, des institutions, mais je serai intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus, et sur les convictions qui sont les miennes", a assuré Jordan Bardella lors de sa conférence de presse.

S'il n'est pas candidat dans une circonscription, Jordan Bardella a pris la tête de la campagne du RN. Il a notamment participé à deux grands débats face à Gabriel Attal mais aussi à Manuel Bompard puis Olivier Faure. Lors de la rencontre du 28 juin, il a détaillé ce qu'il a promis en cas de victoire du RN aux élections législatives, un "gouvernement d'union nationale" : "Je souhaite que, dans ce gouvernement, puissent siéger et participer au redressement du pays toutes les énergies et toutes les compétences qui s'expriment dans le pays. (...) Il y aura des visages connus du Rassemblement national, mais aussi des visages connus des Républicains (...) et des gens qui sont issus de la société civile".

Quel résultat pour Jordan Bardella et son parti aux législatives ?