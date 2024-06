Nouveau Front populaire : Mélenchon définitivement écarté ? L'insoumis divise la gauche

Le Nouveau Front populaire n'a toujours pas désigner de potentiel Premier ministre pour représenter l'alliance de gauche en cas de victoire aux législatives. Le sujet continue de faire débat et de diviser alors que Jean-Luc Mélenchon s'est de nouveau dit prêt à gouverner.

►Trouvez votre commune ou votre circonscription pour consulter les listes de candidats aux législatives L'essentiel A un semaine du premier tour des législatives, le Nouveau Front populaire n'a toujours pas désigné de Premier ministre potentiel en vue d'une victoire à l'issue des scrutins. Le sujet fait débat alors que LFI veut laisser le choix au parti de gauche qui sera majoritaire à l'Assemblée nationale. Une option avantageuse pour les insoumis qui compte le plus de candidat au sein du NFP.

Le cas Jean-Luc Mélenchon continue de diviser les élus du Nouveau Front populaire. Le leader de LFI s'est redit prêt à gouverner le pays sur France 5, samedi soir, mais sa sortie a été mal accueillie par toute une partie la gauche qui estime que Jean-Luc Mélenchon "n'est pas la solution". Outre l'insoumis, près d'une dizaine de personnalités s'est dite "capable" d'occuper la fonction.

Le Nouveau Front populaire s'est élevé contre une "campagne de diffamation" le concernant pour répondre aux accusations d'antisémitisme ou d'ambiguïté sur la lutte contre l'antisémitisme. LFI est plus particulièrement visée par ces accusations, mais les quatre principaux partis ont signé une tribune oubliée le 22 juin et promettant "un plan de lutte contre les discriminations".

08:20 - "Jean-Luc Mélenchon n'est pas la solution" Jean-Luc Mélenchon a rappelé son "intention de gouverner le pays" samedi soir sur le plateau de France 5, mais sa sortie a agacé dans les rangs de l'alliance de gauche. Si le désir du leader insoumis de devenir Premier ministre n'est pas un secret, il est loin d'être partagé par les élus de gauche. Au contraire, ils sont nombreux à écarter Jean-Luc Mélenchon des prétendants à Matignon. L'ex candidat à la présidentielle "n'est pas la solution" a estimé l'ancien chef du gouvernement Lionel Jospin sur BFMTV, le candidat socialiste dissident au NFP aux législatives, Jérôme Guedj a ajouté sur Franceinfo dimanche soir que Jean-Luc Mélenchon "est le problème, parce qu’aujourd’hui, il incarne cette gauche qui effraie une partie de l’électorat de gauche".

150 mesures mises en place au cours de trois périodes successives. Voilà la ligne directrice du programme du Nouveau Front populaire, présenté vendredi 14 juin 2024. LFI, EELV, le PS, le PCF se sont mis d'accord sur de nombreux engagements qu'ils souhaitent mettre en œuvre s'ils obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, le 7 juillet prochain, au soir du 2e tour des élections législatives. Ce programme se mettrait en œuvre en trois phases : d'abord une série de décisions prises dans les 15 jours après l'arrivée au pouvoir, puis une autre dans les 100 jours suivant le début de leur gouvernance et, enfin, certaines au cours des mois suivants.

Il va sans dire que le Nouveau Front populaire a accès ses principales promesses sur le pouvoir d'achat, qu'il entend améliorer. Pour cela, de nombreuses hausses seront décrétées : celle du Smic à 1600 euros net, celle du minimum contributif au niveau du Smic, celle du minimum vieillesse au niveau du seul de pauvreté, celle de l'AAH au niveau du Smic, celle des APL de 10%, tout en actant l'indexation des salaires sur l'inflation. Dans le même temps, les réformes des retraites, du chômage et du RSA seront abrogées.

Par ailleurs, face à l'envolée des factures d'énergie (électricité, gaz, carburant), le Nouveau Front populaire promet de supprimer la taxe de 10% sur les factures d'énergie, d'annuler la hausse prévue du prix du gaz, de rendre gratuits les premiers KwH d'électricité et de mettre fin aux coupures d'électricité, de chaleur et de gaz.

Concernant l'Education, la gauche annonce vouloir abroger le "choc des savoirs" voulu par Emmanuel Macron, préserver la liberté pédagogique des enseignants, travailler sur la gratuité totale de l'école (Cantine, fournitures, transports, périscolaire), mais aussi réduire les effectifs par classe à 19 élèves, abolir Parcoursup, instaurer le repas à 1 euros au Crous.

Très attendue sur le brûlant sujet de la diplomatie internationale, l'alliance de gauche a dévoilé sa position. Sur l'Ukraine, elle souhaite maintenir la livraison d'armes et défendre la souveraineté du peuple ukrainien, poursuivre la saisie des avoirs des oligarques dans les banques et envoyer des casques bleus, notamment pour sécuriser les centrales nucléaires.

Quant à l'épineux sujet d'Israël et de Gaza, le Nouveau Front populaire propose de rompre avec le soutien au gouvernement de Benjamin Netanyahu (Premier ministre israélien), et de faire respecter l’ordonnance de la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui évoque un risque de génocide. Il souhaite aussi agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres, qualifiés de "terroristes", du Hamas, et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Il promet de soutenir la Cour Pénale Internationale dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement israélien et demande une reconnaissance immédiate de l’État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël sur la base des résolutions de l’ONU, avec la tenue d'élections en Palestine.

Qui sont les candidats du Nouveau Front populaire ?

La coalition du Nouveau Front populaire réunit plusieurs partis de gauche dont, La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) et Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), en plus de partis alliés. L'accord sur la répartition des candidats sur le territoire prévoit d'envoyer des candidats insoumis dans 229 circonscriptions, des socialistes dans 175 autres, des écologistes dans 92 territoires et des communistes dans les 50 restantes.

Chaque circonscription ne présentera donc qu'un seul candidat pour la gauche, qu'importe le parti politique auquel il appartient. L'accord conclu par les membres du Nouveau Front populaire donne l'avantage à La France insoumise qui compte plus de 50 circonscriptions en plus par rapport au Parti socialiste. La répartition a été faite en fonction des résultats des précédentes législatives et des chances de chaque parti de gagner dans les différentes circonscriptions face aux autres forces de gauche, mais aussi et surtout face à la majorité présidentielle, la droite et l'extrême droite. A noter que dans de nombreuses circonscriptions, ce sont les députés sortants qui sont réinvestis.