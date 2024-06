Cohabitation : qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Macron peut s'y préparer pour juillet

Le Rassemblement national s'y prépare, les représentants de la majorité la redoute, la cohabitation pourrait faire son retour dans la vie politique et parlementaire.

Après le séisme politique causé par la dissolution de l'Assemblée nationale, toutes les forces politiques se sont lancées dans les législatives anticipées dont le premier tour aura lieu le 30 juin et le second le 7 juillet. À l'issue du second scrutin, si la majorité présidentielle ne parvient pas à se maintenir à l'Assemblée nationale, le président de la République devra se résoudre à créer un gouvernement de cohabitation. Mais de quoi s'agit-il ? Et qu'est-ce que cela signifie exactement pour l'exécutif et pour nos institutions ?

En France, les débats parlementaires sont à l'arrêt depuis dimanche soir minuit, heure à laquelle était actée la dissolution de l'Assemblée et la mise à l'arrêt du travail des 577 députés qui la composent. Ce travail parlementaire ne pourra reprendre qu'à la fin des élections législatives anticipées et rien ne garantit qu'il faudra reprendre ce qui a été stoppé. Les projets de loi seront mis de côté si le visage de l'Assemblée est drastiquement modifié, puisque les textes étaient jusque-là portés par la majorité actuelle ou le gouvernement.

Concrètement, lorsqu'il y a cohabitation, cela signifie que la majorité présidentielle n'est pas la majorité parlementaire. Cela arrive lorsqu'une force politique obtient plus de sièges parlementaires que le groupe auquel appartient le chef de l'Etat.

Un président d'opposition

La France peut se retrouver dans cette situation compte tenu du score du Rassemblement National aux dernières européennes, si l'extrême droite remportent les élections législatives. Le président Emmanuel Macron n'a alors pas le choix, il doit désigner un nouveau Premier ministre appartenant au parti majoritaire à l'Assemblée. Si cela arrive, le président et les députés de son groupe deviennent eux-mêmes des acteurs de l'opposition puisque l'essentiel des décisions revient au Premier ministre qui, en plus de diriger l'action du gouvernement, détermine la politique du pays, assure l'exécution des lois et la défense nationale.

Dans les débats politiques, une cohabitation entre le président de la République et un gouvernement d'opposition peut signer un coup d'arrêt aux projets de lois en cours. Le nouveau chef du gouvernement peut en effet choisir de mettre à la poubelle les textes qui n'ont pas encore été débattus. Le projet de réforme de l'assurance-chômage, celui sur l'audiovisuel public ou encore celui sur la fin de vie pourraient donc être retirés des débats.

Le président conserve toutefois ses pouvoirs propres, comme la possibilité de dissoudre à nouveau l'assemblée, il devra toutefois attendre à minima un an pour le faire. Il peut également nommer le Premier ministre de son choix (en respectant la couleur politique de la majorité) et continue de présider le Conseil des ministres. Mais son influence sur les décisions pour le pays est très largement diminuée.

Un cas qui a déjà des précédents

Dans l'histoire de la Ve République, une cohabitation à la tête de l'Etat a déjà eu lieu trois fois : à deux reprises lorsque François Mitterrand présidait le pays, une première fois entre 1986 et 1988 et une seconde entre 1993 et 1995. La troisième cohabitation remonte, elle, à Jacques Chirac qui avait du "partager le pouvoir" entre 1997 et 2002.