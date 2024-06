Gouvernement Bardella : qui seraient les ministres du patron du RN ?

Le Rassemblement national espère voir Jordan Bardella nommé Premier ministre à l'issue des élections législatives. Mais qui sera ministre si un gouvernement Bardella voit le jour ? Des rumeurs circulent déjà.

"Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France". Marine Le Pen a donné le ton après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le 9 juin et a sonné, avec son discours, le retour en campagne du Rassemblement national en vue des élections législatives. Elle a aussi fixé l'objectif : devenir majoritaire dans la chambre basse du Parlement et s'installer à Matignon.

Si Marine Le Pen assure que son parti est "prêt" à gouverner, c'est parce qu'un "Plan Matignon" est à l'œuvre depuis plusieurs mois dans les couloirs du RN. Le parti s'est déjà mis d'accord sur le nom de celui qu'il veut voir à la tête du gouvernement et a désigné son président, Jordan Bardella - la patronne se réservant pour la présidence en cas de victoire en 2027. Mais une fois le rôle du Premier ministre attribué, il reste tout un gouvernement à former et des noms semblent plus ministrables que d'autres.

Le "cabinet fantôme" du RN

Le parti de Jordan Bardella semble avoir adopté une stratégie habituellement en place dans les sphères politiques anglo-saxonnes, celle du "cabinet fantôme" - ou "shadow cabinet" en anglais". Cette pratique courante au Parlement anglais, pousse le principal parti de l'opposition à mettre en place une sorte de gouvernement parallèle et officieux avec ses élus les plus influents. Ce cabinet fantôme censé suivre et maîtriser les différents sujets gouvernementaux pour prouver la capacité du parti à gouverner, à surtout servi au RN à faire une sélection de personnalités jugées à même de devenir ministres dans un gouvernement dirigé par Jordan Bardella.

Des entretiens ont été menés par le député européen du RN, Philippe Olivier, auprès de différents élus du parti dans le but de former un gouvernement selon La Provence. Une mission commanditée par Marine Le Pen elle-même pour former des "spécialistes" pour chaque portefeuille gouvernemental à pourvoir.

Qui pourrait devenir ministre sous Jordan Bardella ?

La stratégie du "cabinet fantôme" semble avoir porté ses fruits puisque plusieurs noms d'élus du Rassemblement national jugés ministrables circulent alors que l'hypothèse d'un gouvernement Bardella doit être envisagée au vu des résultats des sondages sur les législatives. Ces derniers donnent le RN en tête et en mesure de devenir le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale.

Parmi les rumeurs les plus répandues, il y a celle sur la nomination du député européen et magistrat de profession Jean-Paul Garraud au ministère de la Justice. Le portefeuille de la Défense pourrait revenir au député Laurent Jacobelli selon La Provence. D'autres noms sont également cités : Thierry Mariani qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy ou encore Sébastien Chenu pourraient aussi atterrir dans un gouvernement du RN selon BFMTV.

Mais il y a de nombreux ministères techniques à attribuer, dont des maroquins de premiers plans comme l'Economie, l'Education ou la Santé. Plusieurs pourraient être attribués en fonction des spécialités des élus, la députée Joëlle Melin qui est une ancienne médecin libérale pourrait donc être pressentie pour la Santé. Mais le RN est prêt à piocher parmi tous ses élus, même ceux qui viennent d'être nommés au Parlement européen : Malika Sorel, Fabrice Leggeri ou encore Pierre Pimpie, respectivement 2ème, 3ème et 25ème sur la liste des européennes, seraient ainsi considérés comme de potentiels ministres. Le Rassemblement national pourrait aussi décider de revoir le nombre de ministères ou leurs champs d'action, notamment pour créer un ministère de la fiscalité et de la fraude à la tête duquel s'imagine bien le député Franck Allisio.

Des ministres issus de la droite et d'autres partis ?

Un gouvernement Bardella ne pourrait toutefois pas compter uniquement des ministres issus du Rassemblement national, car certaines alliances nouées lors des élections législatives devraient être honorées. Des personnalités issues de l'extrême droite, mais étrangères au parti pourraient donc être nommées comme Marion Maréchal qui a appelé à soutenir les candidats RN et l'union des droites. Certains politiques du parti Les Républicains s'étant montrés favorables à l'alliance voulue par Eric Ciotti entre LR et le RN pourraient aussi être nommé dans un gouvernement mené par Jordan Bardella, lequel reste encore hypothétique.