Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ? Trois raisons pour lesquelles c'est improbable

Brandie comme un épouvantail par les adversaires du Nouveau Front Populaire, l'hypothèse "Mélenchon Premier ministre" a du plomb dans l'aile. Voici pourquoi.

Jean-Luc Mélenchon sera-t-il le Premier ministre du Nouveau Front Populaire ? Voici une question à laquelle toutes les figures de la gauche ont eu à répondre ces dernières semaines, en pleine campagne des élections législatives. "J'ai l'impression que c'est un comique de répétition", s'est agacée Marine Tondelier, mercredi soir sur BFMTV. La cheffe des écologistes, comme ses partenaires, a une nouvelle fois balayé cette hypothèse.

Alors que la séquence des législatives 2024 touche à sa fin, il semble plus que jamais improbable de voir Jean-Luc Mélenchon accéder à Matignon dans les prochaines semaines. Pour trois raisons.

Le Nouveau Front Populaire ne semble plus pouvoir gagner ces législatives

En créant une coalition en quelques jours, les forces politiques de gauche espéraient remporter les élections législatives et obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Or, les résultats du premier tour ont sérieusement fait reculer cette hypothèse : c'est bien le Rassemblement national qui est arrivé en tête, et qui seul semblait en mesure d'obtenir une majorité, selon les sondages dévoilés avant la fin de la campagne officielle.

Les partis de gauche l'ont bien compris, d'ailleurs, puisqu'ils ont redéfini leur priorité dès dimanche dernier : empêcher l'extrême droite d'avoir une majorité absolue. Quitte à demander à plus d'une centaine de leurs candidats de se désister au profit d'adversaires de la droite et du centre. Résultat : le NFP présente 335 candidats au second tour des législatives, auxquels il faut ajouter les 32 députés élus dès dimanche dernier. S'il n'est mathématiquement pas impossible que la gauche obtienne une majorité absolue (289 sièges), aucune projection d'institut de sondage n'avance cette hypothèse. Rappelons tout de même que ces projections ne préjugent en aucun cas des résultats des législatives, connus ce dimanche soir à partir de 20h.

Toujours est-il qu'en l'absence de majorité à l'Assemblée, la gauche ne pourra pas constituer un gouvernement 100% Nouveau Front Populaire. Or le parti de Jean-Luc Mélenchon, par la bouche de Manuel Bompard, a déjà rejeté la perspective de participer à un gouvernement de coalition avec d'autres tendances politiques.

Les partenaires de La France insoumise ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon

Une autre bonne raison pour exclure l'hypothèse "Mélenchon Premier ministre" est le rejet qu'elle a suscité chez tous les partenaires de La France insoumise au sein du Nouveau Front Populaire. "Ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon", martelait le socialiste Olivier Faure mercredi 24 juin sur TF1. "Jean-Luc Mélenchon n'est pas la personnalité qui fera consensus parmi nous pour un Parlement apaisé", confirmait le communiste Fabien Roussel le lendemain sur Franceinfo. Jean-Luc Mélenchon "n'est pas le leader du Nouveau Front populaire et il ne sera pas Premier ministre", tranchait quelques jours plus tôt l'écologiste Marine Tondelier auprès de l'AFP.

"A la fin, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon", promettait déjà Raphaël Glucksmann le 14 juin sur France Inter. Même François Ruffin, investi par LFI, avait rapidement fait le constat, dans les colonnes du Courrier Picard : "En toute franchise, lors des premiers porte-à-porte, son nom revient, et avec inquiétude." Et le député de la Somme de conclure : "Ça semble manifeste qu'il ne sera pas Premier ministre."

Emmanuel Macron ne nommera pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre

Dernier argument, et pas des moindres : le choix final du Premier ministre revient à Emmanuel Macron. S'il est de coutume que le président de la République nomme un chef de gouvernement issu du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, rien ne l'oblige à choisir la personnalité désignée par le groupe en question. De plus, dans une Assemblée nationale constituée de plusieurs coalitions dont il se pourrait qu'aucune n'ait de majorité absolue, le chef de l'Etat pourra assez librement interpréter le principe de "groupe majoritaire".

Si Emmanuel Macron optait effectivement pour un Premier ministre de gauche, il ferait probablement porter son choix sur une personnalité plus modérée que Jean-Luc Mélenchon : un socialiste, un communiste ou un écologiste, voire une personne qui n'est pas affiliée à un grand parti. Il a d'ailleurs déjà assuré qu'il ne gouvernerait pas avec La France insoumise.

