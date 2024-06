Laurent Wauquiez candidat aux législatives 2024 : quel résultat et quelles chances d'être élu ?

L'actuel président de la région Auvergne Rhône-Alpes est candidat aux élections législatives 2024 pour Les Républicains. Mais quelles sont les chances de Laurent Wauquiez de l'emporter ?

Laurent Wauquiez, actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, fait partie des candidats des Républicains aux élections législatives 2024. Il a officialisé mardi 11 juin sa candidature dans la 1ere circonscription de Haute-Loire, avec la conseillère régionale Caroline Di Vicenzo comme suppléante. Ce sont les dimanche 30 juin et 7 juillet prochains que l'on saura si l'ancien président du parti de droite siègera à l'Assemblée nationale.

"Je suis candidat pour porter la voix de la Haute-Loire", a déclaré Laurent Wauquiez au moment d'officialiser sa candidature mardi dernier, "car le moment est important et difficile pour notre pays. Il y a un risque d'effondrement des institutions, surtout frappé par le niveau d'abaissement de la politique, dans le buzz, déconnecté des réalités du terrain". "Le pays est au-dessus d'un volcan", a-t-il également fait savoir. "On ne peut pas rester spectateurs, il faut défendre ses idées et le faire devant les Français, les seuls juges."

En cas de victoire, Laurent Wauquiez devra quitter la tête du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour l'heure, sa succession n'est ni actée, ni en discussion, puisqu'il continue d'occuper ce poste tout en menant campagne pour les législatives. Auprès du Figaro, Renaud Pfeffer, vice-président chargé de la sécurité de la région, a fait savoir que "le sujet n'a pas été abordé et ne le sera pas avant la fin du 2e tour des élections législatives".

Quelles sont les chances de Laurent Wauquiez d'être élu aux législatives 2024 ?

Laurent Wauquiez se présente comme candidat du parti Républicain dans la 1ere circonscription de Haute-Loire. Rappelons que l'actuel président de région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà été élu député dans cette circonscription, d'abord en 2004 puis en 2012. A partir de cette date, il a occupé ce poste jusqu'au 20 juin 2017. Lors des dernières élections législatives en 2022, il avait toutefois choisi d'être le suppléant d'Isabelle Valentin, candidate LR, qui avait été élue dans la 1ere circonscription.

Si Laurent Wauquiez a donc l'habitude de l'emporter dans la première circonscription de Haute-Loire, c'est cependant le Rassemblement National qui est arrivé en tête lors des élections européennes 2024, le 9 juin dernier dans le département. Avec 37,77% des voix, la liste de Jordan Bardella est arrivée loin devant la liste LR, quatrième du classement avec 10,70% des scrutins en sa faveur en Haute-Loire.