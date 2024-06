Laurent Wauquiez : le résultat du premier tour est tombé, quelles chances d'être élu aux législatives 2024 ?

Sept ans après avoir quitté l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez brigue à nouveau un siège de député. Le résultat sera-t-il à la hauteur de ses attentes ? Les premiers chiffres sont tombés.

►Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives :

Laurent Wauquiez va-t-il réussir son pari ? Candidat aux élections législatives 2024, dans la 1ere circonscription de Haute-Loire, le candidat LR, président de la région Auvergne Rhône-Alpes, serait crédité de 36,78% des voix au premier tour selon les premiers chiffres communiqués par BFM TV ce dimanche 30 juin peu après 20 heures. Ce résultat intervient alors que les premières estimations au niveau national, publiées à 20h, placent la liste LR en 4e position avec 10% des voix.

Laurent Wauquiez a déjà été élu député dans cette circonscription : d'abord en 2004 puis en 2012. A partir de cette date, il a siégé au Palais Bourbon jusqu'au 20 juin 2017. Cependant, lors des dernières élections législatives en 2022, il avait choisi d'être le suppléant d'Isabelle Valentin, candidate LR, qui avait été élue dans la 1ere circonscription. Celui qui œuvre actuellement comme président de la région Auvergne Rhône-Alpes tente d'obtenir une place à l'Assemblée nationale, et donc potentiellement quitter son poste actuel pour un siège au Palais Bourbon s'il est élu le 7 juillet prochain. Il devra toutefois étudier les possibles reports de voix à gauche pour jauger du potentiel d'une élection au second tour dans une semaine.

Mais que se passera-t-il en Auvergne-Rhône-Alpes en cas de victoire de celui qui préside actuellement la collectivité ? S'il est élu député le 7 juillet, Laurent Wauquiez devra quitter ses fonctions du patron d'"AURA". Cependant, la question de sa succession ne serait pas encore posée, comme l'a fait savoir Renaud Pfeffer, vice-président chargé de la sécurité de la région, auprès du Figaro, qui assure que "le sujet ne sera pas abordé avant la fin du second tour des législatives". Il faut dire que Laurent Wauquiez a pris un peu de court son entourage, lui qui n'a plus été député depuis 2017, et ne s'est plus présenté comme candidat titulaire à l'Assemblée depuis.

Sur son territoire, c'est le Rassemblement National qui est arrivé en tête avec 39,61% des voix lors des élections européennes du 9 juin dernier, qui ont donné lieu à ces législatives anticipées. Pour autant, Laurent Wauquiez n'a pas suivi la ligne du président du parti Républicain Eric Ciotti, qui a choisi de s'allier au Rassemblement national pour ce scrutin, contrairement à l'avis de plusieurs personnalités de la droite.