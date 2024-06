Programme Rassemblement national (RN) aux législatives : les premières pistes évoquées par Jordan Bardella

Le programme du RN aux législatives 2024 sera sans doute le plus observé de tous. Loi immigration, retraite à 60 ans, baisse de la TVA... Voici les premières mesures annoncée par Jordan Bardella...

Grand vainqueur des élections européennes, le Rassemblement national (RN) se prépare pour la prochaine étape, celle des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Si le parti d'extrême droite est arrivé en première position lors des élections européennes, il va devoir faire face cette fois à une union de la gauche, qui était partie en ordre dispersé lors du scrutin du 9 juin et quia présenté son programme dès le 14 juin.

Le programme du Rassemblement national pour ces législatives 2024, lui, n'est pas encore pleinement connu. L'enjeux est pourtant des plus importants pour le RN, qui pourrait arriver au pouvoir s'il obtient la majorité à l'assemblée nationale. Pour défendre sa place, le parti assure à ses électeurs vouloir répondre à leur "demande d'ordre" et remettre sur pied la situation économique de la France. Voici les quelques mesures déjà connues sur un Jordan Bardella devenait premier ministre en juillet.

Les mesures clés du programme du Rassemblement National

Jordan Bardella, le président du RN, a présenté au micro de BFMTV une ébauche du programme qui sera défendu aux législatives qui s'articule autour de "trois grandes urgences : le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration". Dans un deuxième temps, le parti se penchera sur la question des retraites.

L'immigration et le contrôle des frontières

Jordan Bardella n'y va pas par quatre chemins et annonce sur BFMTV que s'il devient Premier ministre à l'issue des élections législatives, il fera "de la question de l'immigration et du contrôle des frontières" l'une de ses "priorités", avec comme objectif de supprimer le droit du sol, de "faciliter les expulsions de délinquants et criminels islamistes étrangers en levant les contraintes administratives".

Une loi sécurité sera présentée

Le président du Rassemblement national souhaite remettre de l'ordre dans le pays. "En matière de politique pénale et de politique sécuritaire, il est temps de siffler la fin de la récréation", a-t-il lancé sur BFMTV. Parmi les mesures qui pourraient être mises en place :

Le rétablissement des peines "plancher" ;

La suppressions des allocations aux parents des mineurs récidivistes ;

L'interdiction d'obtenir un logement social en cas de "casier judiciaire long comme le bras" .

Le pouvoir d'achat, une priorité

Jordan Bardella s'engage baisser immédiatement la TVA sur le carburant, l'électricité, le gaz et le fioul pour rétablir le pouvoir d'achat des Français s'il devient Premier ministre.

La retraite à 60 ans

Dans un deuxième temps, le gouvernement de Jordan Bardella se penchera sur la question des retraites, pour revenir à un âge de départ à la retraite à 60 ans. Oui, mais pas pour tout le monde. Tous "ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans" et qui ont cotisé 40 annuités pourront partir à la retraite à 60 ans.