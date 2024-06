Triangulaire dans une élection législative : explications sur un scrutin rare mais à forts enjeux

Le second tour des élections législatives 2024 devrait permettre aux Français de choisir entre deux candidats. Il existe cependant une possibilité d'élection avec trois qualifiés. Cela s'appelle une triangulaire.

Les Français sont à nouveau appelés à s'exprimer par le biais du vote. Les élections législatives 2024 se déroulent respectivement le 30 juin et le 7 juillet prochain. Un scrutin qui se tient en deux tours dans toutes les circonscriptions, au cours du second, l'immense majorité des électeurs devront choisir entre deux candidats pour les représenter au sein de l'Assemblée nationale.

Il existe cependant une probabilité pour qu'à l'issue du premier tour, les Français doivent à nouveau faire le choix entre plus de deux candidats en lice. Cela s'appelle une triangulaire.

Qu'est-ce qu'une triangulaire pour les élections législatives 2024 ?

A l'issue du premier tour des élections législatives 2024, si un candidat récolte plus de 50% des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre de voix au moins égal à 25% des inscrits, ce dernier est directement élu dans sa circonscription. Il s'agit toutefois d'un fait rare, et la majorité des candidats en lice pour les élections législatives 2024 devront passer par un second tour qui les opposera à un autre candidat.

Toutefois, il existe une situation tout aussi rare, mais qui pourrait bien se produire à l'issue des résultats du premier tour des élections législatives 2024. Il s'agit d'une triangulaire. Lorsque, à l'issue du premier tour, trois candidats parviennent à accumuler 12,5% des voix des électeurs inscrits, alors ces derniers sont éligibles pour le second tour de l'élection.

Si aucun de trois candidats ne se retire, les électeurs doivent alors voter au second tour pour leur parti préféré selon les trois choix proposés. A l'issue de ce vote, le candidat avec le plus de voix récoltés l'emporte et devient député à l'Assemblée nationale. Si deux candidats sont ex-aequo, hors de question d'élire deux députés. L'Assemblée nationale en compte 577 et pas un de plus. C'est alors l'ancienneté prime et c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Y a t-il un risque de triangulaires après le premier tour des législatives 2024 ?

Les triangulaires sont assez rares, mais pas impossibles. Lors des dernières élections législatives de 2022, on comptait 8 triangulaires sur l'ensemble des circonscriptions. Ces dernières regroupaient principalement des candidats provenant des partis d'Ensemble, de la Nupes et du Rassemblement National. En cas de triangulaire, les candidats toujours en lice disposeront de quelques jours pour remettre leur candidature en préfecture afin d'être éligibles au second tour des élections législatives 2024.