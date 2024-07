Résultat du Front populaire aux législatives : une surprise pour la gauche ?

Arrivée en deuxième position derrière le Rassemblement national lors du premier tour des législatives, l'union de la gauche va-t-elle profiter des nombreux désistements pour être la grande gagnante du deuxième tour ce dimanche ?

Les candidats investis par le Front Populaire ont recueilli 27,99% des voix, soit près de 9 millions des suffrages, lors du premier tour des élections législatives anticipées organisé le dimanche 30 juin. Qu'en sera-t-il au second tour ce dimanche 7 juillet ? Si certains ténors comme Mathilde Panot, Manuel Bompard ou Olivier Faure ont été élus dès le premier tour dans leurs circonscriptions respectives, des duels sont en vue pour le second tour alors que, dans le cas de triangulaires, les retraits ont été nombreux, suivant ainsi les consignes données dimanche dernier au soir de la victoire du RN, arrivé en tête au premier tour.

Si le Front populaire, rejoint par la très grande majorité des figures emblématiques de La France Insoumise, du Parti socialiste, de Europe Écologie les Verts et du Parti communiste français, est parvenu à présenter un programme commun qui a convaincu un nombre important de citoyens français, il n'y a cependant pas eu de percée fulgurante dimanche dernier face au Rassemblement National. Mais la gauche unifiée devrait pouvoir bénéficier au deuxième tour des barrages au RN pour s'imposer dans certaines circonscriptions. Les projections de sièges à quelques heures du scrutin laissent tout de même le parti d'extrême-droite devant pour former le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.

Voici ce que prévoyait les derniers sondages comme résultats au deuxième tour des législatives ce dimanche 7 juillet. Sont donnés ci-dessous les nombres de sièges par parti et par union politique (NFP, RN, Ens!). La majorité absolue est à 289 députés.

Les dernières projections attribuaient entre 160 et 180 sièges de députés aux représentants du Front Populaire. C'est très loin du score à atteindre pour obtenir la majorité absolue – fixé à 289 sièges – mais le NFP peut encore espérer obtenir une majorité relative à l'issue du second tour. En effet, les nombreux désistements enregistrés par les différents partis politiques afin de faire barrage au Rassemblement National lors de ce deuxième tour pourrait permettre à la gauche unifiée de mettre la main sur un certain nombre de circonscriptions. Reste à savoir ce qui passera dans les prochains jours, notamment si elle parviendra à convaincre suffisamment de députés dans l'hémicycle pour pouvoir obtenir une majorité relative à l'Assemblée nationale.

