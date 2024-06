Discours de Mélenchon : quelles consignes pour le 2e tour ?

Jean-Luc Mélenchon devrait prendre la parole dans la foulée de l'annonce des résultats du 1er tour des législatives. Appellera-t-il au barrage contre le RN dans son discours ?

Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux élections législatives. Ce qui n'empêche pas le fondateur de La France insoumise d'être très impliqué dans la campagne du Nouveau Front Populaire. Il devrait donc prononcer un discours ce dimanche soir à l'issue de la publication des résultats du 1er tour des législatives 2024. Que va-t-il dire ? Va-t-il donner une consigne de vote en vue du second tour ? "Dimanche soir, on vous dira exactement comment faire", a-t-il promis mercredi sur LCI.

Quels que soient les résultats des candidats de gauche, la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon sera très attendue : l'ancien député de Marseille est réputé pour son art oratoire. Mais de nombreux candidats et électeurs attendront surtout de connaitre son avis sur l'attitude à adopter en vue du 2e tour des élections législatives. Appellera-t-il à faire barrage au Rassemblement national coûte que coûte ?

"Il ne faut pas voter Rassemblement national"

"Depuis toujours, en toute circonstance, les insoumis, et auparavant l'homme que j'étais lorsque j'étais socialiste, se sont opposés au Rassemblement national et ont toujours refusé que l'on vote pour lui", a rappelé Jean-Luc Mélenchon mercredi soir sur LCI. "Il ne faut pas voter Rassemblement national", a répété le fondateur de LFI. "Après, la différence entre bon nombre de chefs politiques et moi, c'est que je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Ils savent réfléchir. Ils savent adapter, interpréter, en fonction de ce qu'ils ont sous les yeux dans leur circonscription."

"Ce sont des situation complètement différentes qui vont se présenter dans les triangulaires. Et nous avons commencé à y réfléchir en regardant le tableau. Dimanche soir, nous vous dirons très clairement quelque chose", a promis Jean-Luc Mélenchon. Son discours post-résultats devrait donc préciser la position du parti dans les différentes configurations possibles au second tour. Mais ira-t-il jusqu'à appeler explicitement à voter pour des candidats macronistes ? Il s'y était refusé lors des derniers scrutin.

"Chacun appréciera dans sa circonscription quel est son devoir"

"Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen", avait martelé Jean-Luc Mélenchon à l'issue du 1er tour de la présidentielle 2022. "Je connais votre colère, mes compatriotes. ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables", avait-il encore plaidé. Il n'avait cependant pas appelé explicitement à voter pour Emmanuel Macron au 2e tour.

Quelques semaines plus tard, à l'issue du 1er tour des législatives 2022, alors que la gauche était arrivée au coude à coude avec le camp macroniste, Jean-Luc Mélenchon s'était à nouveau refusé à donner une consigne de vote explicite : "Chacun appréciera dans sa circonscription quel est son devoir, en républicain, en démocrate, et saura quoi faire de son bulletin de vote", avait-il déclaré.

Pour ces législatives 2024, la question du retrait de candidats du Nouveau Front populaire en cas de triangulaire dans certaines circonscriptions pourrait se poser : dans la situation où un candidat de LFI arriverait en troisième position d'une triangulaire, se retirera-t-il pour faire barrage au RN, comme les écologistes et les communistes ont promis de le faire ? "Je n'exclus pas cette hypothèse de se retirer mais nous allons regarder au cas par cas", a déclaré l'insoumise Manon Aubry, mardi sur Sud Radio, tout en rappelant la ligne du parti : "Pas une voix pour le RN".