Législatives 2024 : dates 1er et 2ème tour, calendrier, mode de scrutin, tout ce qu'il faut savoir

Des élections législatives anticipées vont se tenir trois semaines après l'annonce d'Emmanuel Macron, le 9 juin, de dissoudre l'Assemblée Nationale. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Deux ans après les élections législatives de 2022, organisées comme le veut la tradition dans la foulée des élections présidentielles – de nouvelles élections législatives sont organisées en France. Elles font suite à la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale à l'issue des élections européennes du 9 juin 2024. Le président de la République a surpris beaucoup de monde, y compris dans son propre camp politique, en prenant une telle décision quelques minutes seulement après le raz-de-marée du Rassemblement National qui a obtenu lors de ces européennes plus de 31% des suffrages quand le score du parti de la majorité présidentielle, pourtant arrivé en deuxième position, n'atteignait même pas les 15%.

Quand aura lieu le premier tour ?

Qui dit dissolution de l'Assemblée Nationale dit nouvelles élections législatives. Les Français sont donc invités à se rendre aux urnes en ce début d'été afin d'élire les députés qui siégeront dans l'hémicycle pour participer à l'élaboration et à l'adoption des lois. Le premier tour de ces législatives anticipées se tiendra le dimanche 30 juin, soit trois semaines après les européennes, le délai minimum puisque la Constitution demande à ce qu'elles soient organisées entre 20 et 40 jours après la dissolution de l'Assemblée Nationale.

Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8 heures et fermeront entre 18 et 20 heures selon les communes. A l'issue des dépouillements, les noms des premiers députés seront connus, pour ceux qui auront obtenu plus de 50% des suffrages exprimés dans leur circonscription et au moins 25% du nombre des électeurs inscrits.

Quand aura lieu le deuxième tour ?

Les élections législatives se déroulent sur deux tours. Si quelques députés seront sans doute connus à l'issue du premier tour le 30 juin au soir, c'est une semaine plus tard, le dimanche 7 juillet, que les 577 circonscriptions auront rendu leur verdict. Les Français seront donc une nouvelle fois appelés à se déplacer pour élire leur député. Cette fois ils pourront voter pour les candidats qui se seront qualifiés pour le second tour, c'est à dire ceux qui auront obtenu au moins 12,5% de votes des électeurs inscrits dans leur circonscription au premier tour.

Le candidat qui arrive en tête sera élu – en cas d'égalité le plus âgé l'emporte – et deviendra l'un des 577 députés qui représentent les Français. Comme sept jours plus tôt, les bureaux de votes seront ouverts dès 8h et fermeront entre 18h et 20h selon les villes. Le gouvernement de Gabriel Attal restera en place jusqu'au lendemain des législatives, soit le 8 juillet. Une fois la nouvelle Assemblée nationale constituée, elle se réunira pour la première fois le deuxième jeudi après l'élection, soit le 18 juillet