Résultat de Renaissance aux législatives : le parti présidentiel va-t-il tout perdre ?

A moins de deux semaines du premier tour des élections législatives, programmé le dimanche 30 juin, le parti présidentiel semble condamné à jouer les seconds rôles.

Ce fut la grande surprise de la soirée des élections européennes du 9 juin 2024. Quelques minutes après l'annonce des résultats, marqués en France par la large victoire du Rassemblement National, Emmanuel Macron a proclamé la dissolution de l'Assemblée Nationale, la sixième dans l'histoire de la Vème République. La décision du président, dont le deuxième mandat court jusqu'en 2027, a surpris beaucoup de monde, y compris dans son propre camp, celui de Renaissance. Si la liste Besoin d'Europe est arrivée en deuxième position, avec 14,6% des suffrages, elle a été écrasée par le RN, pointé à 31,3%.

L'électrochoc voulu par Emmanuel Macron a-t-il porté ses fruits ? Non, si l'on en croit les derniers sondages sur les élections législatives anticipées qui auront lieu les 30 juin (1er tour) et 7 juillet (2e tour). Alors que le président de la République espérait sans doute sur un sursaut de son électorat et récupérer des voix de la gauche et de la droite pour renforcer le centre, il semble avoir précipité la chute de la majorité présidentielle, aujourd'hui relative.

Renaissance récolte entre 18 et 19% des intentions de votes dans les sondages d'intentions de vote dans ces législatives, et semble promis, sans grande dynamique, à jouer le rôle d'arbitre face au Rassemblement National et au Front Populaire, qui semble pouvoir finir en tête dans une majorité de circonscriptions au soir du premier tour.

En juin 2022, lors des dernières élections législatives, tenues dans la foulée de la réélection d'Emmanuel Macron, le parti présidentiel - Ensemble ! - avait récolté plus de 38% des suffrages. En l'espace de deux ans, son électorat se serait donc réduit de moitié si l'on s'en tient aux récentes estimations. Fort de 245 sièges à l'Assemblée nationale avant le coup de poker d'Emmanuel Macron tenté le 9 juin, Renaissance obtiendrait selon les dernières prévisions une centaine de sièges dans le futur hémicycle.

Avec possiblement trois fois moins de députés que sous le gouvernement Attal, lequel n'aura tenu que six mois s'il devait être démis à l'issue du deuxième tour au début du mois de juillet, le parti présidentiel pourrait ne plus avoir la moindre possibilité de constituer un gouvernement.

La formation présidentielle, fondée en 2016 sous l'appellation En marche, garde toutefois un petit espoir de récolter les voix de ceux qui, à gauche comme à droite, ne se reconnaissent pas dans les programmes respectifs du Front Populaire et du Rassemblement National. Mais à la vue des chiffres – Renaissance pointe assez loin des deux autres blocs politiques -, il semble difficile d'imaginer qu'elle pourra combler tout son retard.

Ceci d'autant plus que dans les circonscriptions où Renaissance se qualifiera pour le second tour - ce qui signifie obtenir au moins 12,5% des inscrits -, le risque de se retrouver dans une triangulaire avec à la fois le RN et le Front Populaire sera grand. Dans ce cas, et sans désistement, il est probable que l'extrême droite soit favorisée s'il a terminé en tête le 30 juin.