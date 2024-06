Bureau de vote : attention à l'heure de fermeture pour les législatives !

Les électeurs français sont appelés à voter pour le premier tour des élections législatives mais quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ce dimanche 30 juin 2024 ? Voici le mode d'emploi et toutes les dernières infos en direct.

Dernières mises à jour

17:56 - Le Nouveau Front populaire annonce un rassemblement à Paris ce soir Le Nouveau Front populaire appelle à un rassemblement place de la République, ce soir à 22 heures. 14:58 - Un nouveau chiffre de participation communiqué peu avant la fermeture des premiers bureaux de vote Rappelons que le ministère de l'Intérieur doit communiquer un nouveau chiffre sur la participation à 17 heures ce dimanche 30 juin. Il interviendra donc une heure seulement avant la fermeture des bureaux de vote dans de nombreuses communes. La plupart des communes françaises affichent les mêmes horaires dans leurs bureaux de vote pour ce premier tour des législatives 2024 : de 8h à 18h. 14:32 - En outre-mer, les électeurs ont voté dès samedi Les bureaux de vote étaient déjà ouverts samedi 29 juin dans les territoires d'outre-mer, ce qui explique que certains résultats partiels aient déjà été publiés, par exemple pour la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Martinique. Les résultats définitifs de ce premier tour des élections législatives sont toutefois encore attendus et ne seront confirmés par le min istère de l'Intérieur qu'à partir de 20 heures, heure de fermeture des tout derniers bureaux de vote en France métropolitaine. 13:35 - La règle pour les horaires des bureaux de vote, quelle heure de fermeture chez vous ? Attention, tous les bureaux de vote ne fermeront pas à la même heure ce dimanche 30 juin pour le premier tour des élections législatives 2024. Retenez que la règle globale est une ouverture à 8 heures pour une fermeture des bureaux de vote à 18h. Mais certaines municipalités dans les grandes villes peuvent décider de fermer plus tard les bureaux de vote. Ainsi, à Lille, Rennes, ou Metz, les bureaux de vote fermeront une heure plus tard, à 19h. Ils fermeront même à 20h à Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Nice, Toulouse mais aussi Marseille. 13:33 - Des bureaux de vote plus fréquentés dans ces départements A midi, le taux de participation était de 25,90% au niveau national et certains départements sortent du lot. C'est le cas en Aveyron, département qui a le plus voté à la mi-journée avec 34,41% de taux de participation, devant les Bouches-du-Rhône (33,70%), le Gers (33,61%), la Dordogne (32,85%) et les Hautes-Alpes (32,68%). 12:52 - A Paris, où les bureaux de vote fermeront à 20h, les électeurs sont nombreux à avoir déjà voté A Paris, les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20 heures ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Les Parisiens sont toutefois déjà nombreux à s'être rendus dans leurs bureaux de vote attitrés puisque la participation à midi était de 25,48%, très proche de la moyenne nationale donnée par le ministère de l'Intérieur (25,90%). A noter que ce chiffre est surtout nettement supérieur à celui enregistré en 2022 à la même heure puisque seuls 12,26% des électeurs avaient alors voté le matin. La tendance est donc à une plus forte mobilisation dans la capitale. Il faudra attendre 17 heures et le deuxième pointage de la journée pour confirmer ou non cette tendance... 12:05 - Une forte mobilisation ce dimanche dans les bureaux de vote ? Les premiers chiffres de la participation sont tombés avec le traditionnel pointage de la mi-journée. A midi, soit quatre heures après l'ouverture des bureaux de vote, 25,90% des électeurs ont voté au premier tour des élections législatives 2024 ce dimanche 30 juin, un pourcentage nettement au-dessus de celui enregistré à la même heure lors des dernières élections législatives en 2022 (18,43%). Il est également supérieur à celui enregistré le 9 juin dernier lors des élections européennes (19,81%). 11:20 - Le vote électronique dans certaines villes pour les législatives Plus rarement, des communes peuvent opter pour un système de vote électronique sur une borne. Les électeurs doivent alors se rendre dans l'isoloir où se trouve la borne et appuyer sur le bouton correspondant au candidat qu'ils souhaitent soutenir, puis appuyer à nouveau pour confirmer leur choix. 10:40 - Comment voter aux élecgtions législatives ? Les bureaux de vote sont généralement organisés pour faciliter le vote des électeurs avec un parcours à sens unique ou fléché. En cas de vote traditionnel, les bulletins de vote de tous les binômes en lice, un candidat et son suppléant, sont mis à disposition pour permettre aux électeurs de faire un choix ou une sélection, ainsi que des enveloppes. Les électeurs doivent ensuite se rendre dans l'isoloir, un par un, pour glisser la liste de leur choix dans l'enveloppe sans y ajouter la moindre inscription sous peine de rendre le vote nul. Cette enveloppe doit ensuite être insérée dans l'urne face aux assesseurs qui consignent la participation au scrutin et gratifient les électeurs du célèbre "a voter". 10:05 - Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce matin En France métropolitaine, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin, le dimanche 30 juin 2024. Les horaires de fermeture dépendent en revanche de votre commune. Vous pouvez vérifier les horaires directement dans le moteur de recherche ci-dessus en entrant le nom de votre commune. Les différents candidats y sont également renseignés. Les résultats dans votre commune y seront publiés à partir de 20 heures ce soir.

Les bureaux de vote sont ouverts ce dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour des élections législatives anticipées. Anticipées car le scrutin n'était pas prévu, mais s'est organisé à la hâte après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en réaction à la défaite de la majorité aux élections européennes. Les électeurs se rendent donc pour la deuxième fois aux urnes cette année et seront de nouveau appelés à voter pour le second tour de législatives le dimanche 7 juillet, du moins si aucun candidat ne se qualifie dans leur circonscription à l'issue du vote d'aujourd'hui.

Les électeurs ont eu tout juste trois semaines pour prendre connaissance des candidats présents dans leur circonscription, des différentes alliances conclues et des projets défendus par chacun, mais ils doivent désormais choisir pour qui voter. Qu'ils aillent glisser un bulletin dans l'urne eux-mêmes ou qu'ils aient fait procuration, il n'y a qu'un seul endroit dans lequel ils pourront participer au scrutin : le bureau de vote.

Comment trouver son bureau de vote ?

A chaque élection une ou plusieurs dizaines de bureaux de vote sont installées dans les communes pour permettre au plus grand nombre de Français de voter. Mais chaque électeur doit se rendre dans un bureau de vote précis s'il veut exprimer sa voix au scrutin. L'adresse du bureau de vote dans lequel est attendu un électeur est indiquée sur la carte électorale du votant et pour ceux qui ne disposent plus de carte électorale il est possible de retrouver l'adresse de son bureau de vote auprès de la mairie, sur le site de l'administration publique ou plus rapidement sur Linternaute.com grâce au moteur de recherche présent en tête de cet article. Il suffit d'entrer le nom de la ville ou commune concernée pour trouver les adresses des bureaux de vote.

Non seulement de se rendre dans le bon bureau de vote, les électeurs doivent faire attention aux horaires d'ouverture et de fermeture qui peuvent changer.

A quelle heure les bureaux de vote ferment-ils ?

Tous les bureaux de vote de France ouvrent leur porte à 8 heures ce dimanche 30 juin, pour permettre aux plus matinaux de participer au scrutin dès le réveil, mais ils restent ouverts une grande partie de la journée pour s'assurer de la participation du plus grand nombre d'électeurs. S'ils ouvrent tous à la même heure, les bureaux de porte ferment plus ou moins tôt selon les communes pour inciter au vote et lutter contre l'abstention. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures au plus tôt, ce sera notamment le cas dans la plupart des communes françaises.

Mais l'heure de fermeture des bureaux de vote peut être repoussée dans certaines villes sur décision des mairies ou des préfectures. La tradition veut que les bureaux de vote ferment à 18 heures dans les milieux ruraux et la majorité des communes, à 19h dans les plus grandes agglomérations et à 20 heures dans les très grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon. Pour connaître les horaires des bureaux de vote, notamment du votre, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche en haut de cette article : là encore, il suffit de renseigner le nom de la commune concernée.