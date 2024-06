Résultat des Républicains aux législatives : une nouvelle déconvenue pour la droite ?

A quelques jour du premier tour des élections législatives, programmé le dimanche 30 juin, les sondages laissent entrevoir le scénario d'une sévère défaite pour Les Républicains.

Quelle force politique sera majoritaire à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet ? La campagne s'articule autour de trois blocs : l'union de la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire, l'extrême droite qui a conclu un accord avec une petite partie de LR et enfin la majorité présidentielle qui souhaite s'élargir, sans succès. Le Rassemblement national reste au dessus de la barre des 30% d'intentions de vote dans le dernier sondage publié par Ifop pour LCI. Il atteint la barre symbolique d'un tiers des intentions de vote et distance la coalition de gauche qui est donnée en deuxième position. En revanche, Les Républicains n'arrivent qu'en 4e position avec seulement 5 % des intentions de vote.

Les Républicains ont réalisé une performance pour le moins décevante lors des dernières élections européennes, le 9 juin dernier. La liste menée par François-Xavier Bellamy avait rassemblé 7,24 % des suffrages et envoyait par la même occasion 6 députés au Parlement européen. Avec une telle performance, la droite arrivait en 5e position, derrière LFI, le Parti socialiste, Renaissance, et très loin du Rassemblement national qui réalisait un score de 31,47 % à l'échelle nationale. Une défaite cuisante qui a visiblement donné mal à la tête au président du parti, Eric Ciotti.

Après l'annonce choc de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron, le chef de file des Républicains, après le scrutin européen, a provoqué un séisme dans son parti en appelant à s'allier au Rassemblement national en vue des législatives, dont le premier tour se déroulera le 30 juin. Du côté des Républicains, Eric Ciotti est lâché de toute part, certains allant jusqu'à demander sa démission du parti. Une véritable scission pourrait se créer chez les Républicain, tiraillés entre la macronie, le RN et leur volonté d'indépendance. De plus, en pleine campagne, Eric Ciotti est visé par une enquête pour "détournements de fonds publics" pendant la campagne des législatives 2022. Justement, en 2022, la liste LR-UDI avait recueilli 7,28 % des suffrages, déjà loin derrière les principales forces du pays. La majorité présidentielle était arrivée en première position, suivie de la Nupes puis du Rassemblement national sur la dernière marche du podium.

Depuis 2017, Les Républicains ne cessent de dégringoler au fil des élections, jusqu'aux derniers sondages pour les Législatives 2024 accordant un maigre score de 5 % en termes d'intentions de vote pour la droite. Lors des élections législatives de 2017, LR recueillait 22 % des voix, en deuxième position derrière LREM (parti présidentiel à 43 %). Depuis cette date, la droite française n'a cessé de baisser pavillon. Le rendez-vous des européennes 2019 est un échec cuisant, la liste LR obtient 8,5 % des voix, derrière Les Verts, LREM-MoDem et le RN qui remporte les élections avec 23 % des suffrages. Deux ans plus tard, lors des élections législatives de 2022, nouveau revers pour la droite, LR-UDI totalise 7,28 % des votes. Pour ce nouveau scrutin législatif, les 30 juin et 7 juillet prochain, difficile d'imaginer LR relever la tête, notamment après l'appel du boss de la droite, Eric Ciotti, à constituer un "rassemblement des droites" avec le Rassemblement national. Pour l'heure, les projections attribuent entre 25 et 35 sièges de députés aux représentants LR.