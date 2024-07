Olivier Faure : réélection assurée ? Son résultat au 1er tour des législatives

Patron du PS, Olivier Faure vise une réélection lors ces élections législatives. Mais quel sera son résultat ?

Olivier Faure est en passe de retrouver son siège à l'Assemblée Nationale. Elu depuis plus d'une dizaine d'années, le Premier secrétaire du Parti Socialiste brigue un nouveau mandat de député lors des élections législatives. Candidat dans la 11ème circonscription de Seine-et-Marne, le candidat du Nouveau Front populaire pourrait bien être réélu dès le premier tour selon les premiers résultats dans cette circonscription.

Selon France Info, le Premier secrétaire du Parti Socialiste serait arrivé nettement en tête avec 52,9% des voix, un score suffisant pour être élu dès le premier tour. La tendance au niveau national, avec la publication de premières estimations à 20h, laisse toutefois le Nouveau Front Populaire à distance du Rassemblement National avec 34% des voix contre 30% pour la nouvelle alliance de gauche. Ce score a rapidement fait réagir le premier secrétaire du Parti Socialiste présent sur le plateau de TF1.

"Nous sommes face à un score historique qui nous oblige. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite peut gouverner. La question qui est posée est-ce que nous leur donnons les pleins pouvoirs ou pas ?", a déclaré Olivier Faure, sur TF1. "La position des Socialistes est extrêmement claire : il n'y aura pas, à aucun endroit, de candidat maintenu dès lors qu'il y a un risque de faire élire un candidat de l'extrême droite. Il n'y aura aucune exception."

Une victoire locale mais des tensions au niveau national

S'il espérait évidemment regagner son siège de député à l'issue des scrutins, il souhaite également voir l'union des gauches, qu'il a participé à construire, remporter les élections au niveau national. Pourtant, l'union n'a pas été le maître-mot durant toute la camapagne. La désignation d'un Premier ministre à gauche fait débat au sein du Nouveau Front populaire et alors que La France insoumise assure que le choix d'un prétendant à Matignon reviendra au groupe majoritaire de l'union des gauches à l'Assemblée national, Olivier Faure s'oppose à cette idée et estime qu'un vote est la "seule façon" de désigner un potentiel chef de gouvernement.

"Je ne peux pas imposer un Premier ministre socialiste. Personne ne peut imposer un Premier ministre insoumis. La seule façon de faire fonctionner cette nouvelle majorité, ce sera d'avoir un fonctionnement démocratique. En l'absence de fonctionnement démocratique, les choses ne dureraient pas", a lancé le patron du PS le 18 juin. Pourtant, les insoumis dont Mathilde Panot tiennent leur position et l'ancienne présidente de groupe LFI à l'Assemblée a assuré sur France 2 qu'Olivier Faure a été "le premier" a proposé de laisser le soin de désigner un Premier ministre au groupe majoritaire.

Pas de candidat RN face à lui

Olivier Faure bénéficiait du statut de candidat favori dans sa circonscription avec trois victoires aux législatives à son actif. Lors du dernier scrutin encore il s'était imposé sans trop de difficulté face à ses adversaires. En 2024, comme en 2022 avec la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) grâce à l'union de la gauche il évitera la dispersion des voix des électeurs de gauche. Mais il devrait faire face aux deux autres blocs des législatives : celui de la majorité présidentielle et celui de l'extrême droite. Olivier Faure a martelé au cours de la campagne, et même lors d'un débat face à Gabriel Attal et Jordan Bardella que le Nouveau Front populaire était le seul vote capable de faire barrage au RN et d'empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.

Lors des élections législatives de 2022, Olivier Faure était arrivé en tête dans sa circonscription dès le 1er tour, avec 46,90% des voix, faisant plus du double du score de la candidate macroniste (22,03%). Au second tour, Olivier Faure s'était de nouveau imposé en remportant 64,45% des suffrages. Le Rassemblement national n'était pas parvenu à se qualifier.

Le contexte politique n'était toutefois plus le même : l'extrême droite a encore progressé et est arrivée en tête lors des élections européennes dans la 11ème circonscription de Seine-et-Marne avec 27,92% des voix. Le Rassemblement national n'avait toutefois pas envoyé de candidat de ce territoire, mais soutenait le candidat LR Vincent Paul-Petit. L'autre parti d'extrême droite, Reconquête, n'avait pas investi de candidat non plus.