Nicolas Dupont-Aignan réélu pour un septième mandat ? Quel résultat aux législatives ?

Nicolas Dupont-Aignan retente sa chance pour un septième mandat de député. Quel résultat pour le leader de Debout la France dans la 8e circonscription de l'Essonne ?

Après déjà six mandats, Nicolas Dupont-Aignan espère un bon résultat ce dimanche lors du premier tour des élections législatives anticipées. S'il est candidat dans la 8e circonscription de l'Essonne, autour de Brunoy, Montgeron, Crosne, Yerres et Vigneux-sur-Seine, le leader de Debout la France a aussi appelé à soutenir l'alliance entre le Rassemblement national et la branche de LR qui a suivi Eric Ciotti notamment dans les circonscriptions où il n'a pas envoyé de candidat. Il a, en effet, assuré à CNews avoir dû "retirer 477 candidats" pour soutenir la coalition menée par Jordan Bardella. En contrepartie, le RN n'a pas placé de candidat face à lui dans sa circonscription.

En revanche, LR a investi le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, dans cette circonscription. Le Nouveau Front populaire a, pour sa part, opté pour le syndicaliste cheminot de la France insoumise Béranger Cernon. Ce dernier a assuré durant sa campagne se distinguer par le fait qu'il est issu de la "société civile" et n'a pas hésité à s'en prendre à Nicolas-Dupont Aignan : "ça fait 27 ans qu'il est député, zéro loi porte son nom, donc c'est bien d'être indépendant mais y a un moment où c'est bien de prendre ses responsabilités", a-t-il déclaré sur BFMTV. Sont aussi en course ce dimanche : Chantal Duboulay (extrême gauche), Amina Bouatlaoui (écologiste), Jean-Baptiste Taofifenua (divers centre) et Lolita Duquenoy. Qui parviendra alors à se hisser au second tour ?

Quel résultat pour Nicolas Dupont-Aignan aux législatives ?

Le député sortant reste tout de même bien placé pour conserver son siège à l'Assemblée nationale. En 2022, il avait remporté le scrutin au second tour sous la bannière Debout la France, en recueillant 57,26% des voix face au candidat de la Nupes. Au premier tour, il avait déjà obtenu 33,34% des voix.

Lors des élections européennes, s'il n'y avait pas de liste Debout La France, le RN est arrivé en tête avec 24,66% des votes, loin devant La France insoumise (16,41%) et le PS (14,31%). La liste de la majorité présidentielle a obtenu un score de 13,81% et LR 7,11%. A noter tout de même que les partis de gauche, désormais réunis en Nouveau Front Populaire, ont obtenu tous ensemble 38,82% le 9 juin.

De plus, les résultats des sondages des élections législatives, qui ont été publiés jusqu'au vendredi 28 juin minuit, donnaient plutôt une victoire du Rassemblement national à l'issue du scrutin avec plus de 30% d'intentions de vote, mais l'union de la gauche n'était estimée qu'avec seulement quelques points de retard, oscillant entre 25 et 30%. La majorité présidentielle restait derrière, tournant autour des 20% d'intentions de vote. Ces estimations restaient nationales, ne donnant pas les rapports de force politiques locaux et traduisant des tendances observées à un moment précis.

