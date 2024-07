Nouveau gouvernement : quand sera-t-il nommé ? Qui sera Premier ministre ?

L'annonce des résultats du 2nd tour des élections législatives est venue bouleverser les scénarios prévus. Dès lors, qui va gouverner la France ?

C'est un scénario que peu, pour ne pas dire personne, n'avait vu venir. Celui d'une Assemblée dont la première force politique est finalement l'union de la gauche avec le Nouveau Front populaire, au soir du second tour des élections législatives, avec un groupe de députés macronistes (Renaissance, Horizons, MoDem, Agir...) gardant encore un peu d'épaisseur et Rassemblement national finalement simple troisième groupe au palais Bourbon. Le tout avec une pointe de Républicains qui, avec leur soixantaines d'élus, peuvent encore et toujours jouer un rôle pivot au sein de l'hémicycle. Mais dès lors, avec une chambre basse du Parlement véritablement scindée en trois, comment la France pourra-t-elle être gouvernée dans les mois à venir ? Qui sera nommé Premier ministre ? Quelles figures occuperont des postes à responsabilités dans les ministères ? L'équipe gouvernementale penchera-t-elle à gauche ?

A ce stade, il est impossible de répondre avec certitude à la question. Comme le veut la tradition républicaine, Gabriel Attal a remis sa démission et cette de son gouvernement à Emmanuel Macron. Seul ce dernier a le pouvoir de nommer un Premier ministre. Vers qui le chef de l'Etat va-t-il se tourner ? L'heure est à la réflexion. "Prudence et analyse des résultats : la question est qui pour gouverner désormais et atteindre la majorité", a indiqué l'Elysée après l'annonce des chiffres, ajoutant que le président de la République "attendra la structuration de la nouvelle Assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires."

Dans quel délai le nouveau Premier ministre sera-t-il nommé ?

Disons le d'emblée, pas tout de suite. Lors de son discours annonçant qu'il remettrait sa démission, Gabriel Attal a précisé qu'il "assumer[ait] [s]es fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera." Autrement dit, Emmanuel Macron ne sera pas obligé de l'accepter tout de suite. Pour rappel, il avait mis trois semaines avant d'officialiser le départ de Jean Castex à l'issue de l'élection présidentielle de 2022.

Tout d'abord, le futur locataire de Matignon ne sera pas connu d'ici quelques jours car Emmanuel Macron est contraint pas son agenda. Le chef de l'Etat ne se précipitera pas à nommer quelqu'un dès lundi et il doit ensuite partir pour Washington mardi, pour un sommet de l'Otan. Il ne sera de retour à Paris que jeudi. Il faudra donc, a minima, patienter tout au long de la semaine. Dans les meilleurs délais.

Car compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République aura pour mission de trouver une personne portant un programme capable de rassembler l'adhésion d'au moins 289 députés. Le cas contraire, il s'exposerait le gouvernement à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'Etat a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Exit donc cette soixantaine d'élus, qui pourrait être compensée par la soixantaine de LR qui devraient à nouveau intégrer le palais Bourbon. Trouver une personnalité qui convienne aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains ne sera pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord. Les négociations s'annoncent longues et complexes. Autant dire que Gabriel Attal devrait faire du rab…

Qui pourrait être nommé Premier ministre ?

Un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire ?

Qui dit situation politique inédite, dit flou total sur l'identité du futur Premier ministre. Dès l'annonce des résultats, la gauche a demandé à gouverner, au titre qu'elle représente la première force de l'Assemblée nationale. Cependant, le Nouveau Front populaire n'est pas d'accord sur la manière de désigner la personne qui pourrait être proposée à Emmanuel Macron : est-ce au parti politique de gauche comptant le plus de députés d'imposer une figure ou à tous les élus du NFP de voter parmi plusieurs propositions ?

Clémentine Autain (LFI) a demandé aux communistes, socialistes et écologistes de se réunir dès lundi "en assemblée plénière" pour désigner une personne. Avec un prérequis : ni François Hollande, ni Jean-Luc Mélenchon. Quoi qu'il en soit, la gauche veut s'installer à Matignon. Emmanuel Macron a "le devoir d'appeler le Nouveau Front populaire à gouverner" selon Jean-Luc Mélenchon. Marine Tondelier, Manuel Bompard, Mathilde Panot, Olivier Faure… Il y a presqu'autant de supputations que de leaders.

Un Premier ministre de coalition ?

Toutefois, rien n'oblige Emmanuel Macron à céder aux appels du pied de la gauche. Le président de la République pourrait tout à fait faire le choix de désigner une autre personne, capable de mener un rassemblement politique de la gauche à la droite, afin qu'une majorité se dégage à l'Assemblée.

Reste à savoir qui pourrait incarner cette figure. Le quotidien avance l'hypothèse de Charles de Courson, plus vieux député de l'Assemblée et figure centriste découverte par le grand public lors de son opposition à la réforme des retraites. Le Point rappelle de son côté que le président du Sénat, Gérard Larcher, est souvent cité pour Matignon. Cependant, cette dernière hypothèse a pris sérieusement du plomb dans l'aile depuis que c'est la gauche qui est arrivée en tête aux législatives. Même en cas de coalition, le chef du gouvernement devrait forcément avoir une sensibilité de gauche.