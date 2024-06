Louis Boyard : quel résultat et quelles chances d'être élu aux législatives ?

Candidat dans le Val-de-Marne aux élections législatives sous la bannière du Front populaire, quel résultat Louis Boyard peut-il espérer lors du premier tour ce dimanche 30 juin ?

Investi par le Nouveau Front populaire pour ces Législatives anticipées, l'Insoumis Louis Boyard est candidat dans la 3e circonscription du Val-de-Marne pour tenter de conserver son siège à l'Assemblée nationale. Député sortant, il tentera de rééditer sa performance d'il y a deux ans. Dans cette circonscription, il sera opposé à Arnaud Barbotin, candidat de l'alliance entre le Rassemblement national (RN) et Les Républicains d'Éric Ciotti. Loïc Signor, un ex-journaliste politique de CNews est également candidat dans ce territoire sous la bannière Ensemble. Pour connaître le résultat des élections législatives anticipées et le score réalisé par Louis Boyard, rendez-vous ce dimanche à 20 heures.

Louis Boyard et la gauche favoris dans la 3e circonscription du Val-de-Marne ?

La troisième circonscription du Val-de-Marne vote historiquement à gauche, depuis plus de 40 ans ce sont les candidats des listes PCF et PRG qui arrivent en tête, exceptions faites en 2012 et en 2017 où un candidat UMP (aujourd'hui Les Républicains) et LREM (actuel Renaissance) avaient été élus. En 2022, Louis Boyard était arrivé en tête dès le premier tour avec 31,57% des voix, devant le député LREM sortant Laurent Saint-Martin (25,52%). Une place confirmée au second tour avec 51,98% des suffrages exprimés.

Aux dernières européennes, le Val-de-Marne plaçait la liste de Manon Aubry en tête avec 21,9% des voix et l'ensemble des forces de gauche, aujourd'hui rassemblées au sein du Nouveau Front populaire, à 46,4%, devant la liste menée par Jordan Bardella (17,59%). En revanche, les habitants de Villecresnes et Villeneuve-le-Roi ont placé le RN en tête, rien n'est donc totalement acquis pour le député LFI. Pendant la campagne les sondages donnaient le Rassemblement national en tête des intentions de vote aux législatives pour l'ensemble du pays. Toutefois, dans le département du Val-de-Marne, historiquement communiste jusqu'en 2021, La France insoumise profite depuis quelques années d'une opinion favorable. Lors des précédentes législatives, le parti rejoint par Louis Boyard, en décembre 2022, avait remporté quatre des onze circonscriptions du département.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".