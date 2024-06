Zemmour s'amuse sur une chanson raciste qui soutient Bardella

Le patron du parti d'extrême droite Reconquête, Eric Zemmour, a repartagé en vidéo une chanson raciste devenue virale sur les réseaux sociaux. La musique au texte xénophobe exprime pourtant un soutien à Jordan Bardella.

"Je partira pas. Si, si, tu partiras et plus tôt que tu crois". Les paroles de la chanson raciste devenue virale sur les réseaux sociaux sont reprises et diffusées par Eric Zemmour dans une vidéo publiée sur X dans la soirée du jeudi 26 juin. Le patron du parti d'extrême droite Reconquête, s'il ne chante pas lui-même, s'amuse et se balance au rythme de la musique au texte ouvertement xénophobe dans un montage vidéo.

La chanson intitulée "Je partira pas", en référence à une vidéo également diffusée sur les réseaux en 2023 et dans laquelle une personne d'origine étrangère forcée à prendre un avion pour quitter la France criait cette même phrase, gagne les réseaux comme TikTok et Twitter car largement partagée par les soutiens aux forces d'extrême droite. "Tu partiras avec ta Fatma, pour toi fini le RSA. Le bateau n'attend pas" peut-on entendre dans les premières seconde de la chanson. Mais c'est un autre morceau du texte qui est mis en avant dans la vidéo d'Eric Zemmour : "Si, si, tu partiras. On t'a assez donné, maintenant tu peux te casser. Bon débarras et ne reviens pas".

Une chanson raciste en soutien à Jordan Bardella

Si Eric Zemmour semble apprécier la musique, comme d'autres représentants de la sphère d'extrême droite, la chanson s'affiche surtout en soutien de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Le prétendant à Matignon en cas de victoire de son parti aux élections législatives est d'ailleurs cité dans le texte : "Quand va passer Bardella, tu vas retourner chez toi, tu mettras ta djellaba, tu pourras prier toute la journée". La mention "Bardella Music" est également associée au titre, sans que le poulain de Marine Le Pen ne soit rattaché à la production du morceau. Le compte TikTok d'une dénommée "Grazy Girl" à l'origine de la diffusion de la musique est l'auteur de plusieurs contenus xénophobes et racistes et affiche un soutien à Jordan Bardella.

Or, si Eric Zemmour et Jordan Bardella sont tous les deux situés à l'extrême droite de l'échiquier politique, le polémiste et patron de Reconquête a refusé de s'allier au Rassemblement national. Cela ne l'empêche apparemment pas de participer à la promotion de la chanson.

Alors que la musique de Grazy Girl qui semble avoir été générée par une intelligence artificielle en raison de la voix modifiée et automatisée de la chanteuse et de la production musicale est largement diffusée sur les réseaux, l'influenceuse Mila, devenue proche de l'extrême droite par ses prises de position, a proposé ses services pour une version acoustique du morceau sur X comme le rapporte Marianne. Depuis le compte Grazy Girl a remercié Mila et a annoncé la sortie du titre "Je partira pas" "sur toutes les plateformes de musique streaming" le vendredi 28 juin à minuit, soit à la fin de la campagne des législatives et au début de la période de réserve, à deux jours du premier tour.