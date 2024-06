Ballotage favorable ou défavorable : que signifie vraiment ce terme utilisé lors des résultats des élections législatives ?

Les termes de ballotage favorable et de ballotage défavorable sont souvent utilisés après les résultats du premier tour des élections législatives 2024. Mais de quoi parle-t-on exactement ?

Les élections législatives, et plus particulièrement la soirée électorale qui suit la diffusion des premières estimations et résultats partiels à partir de 20 heures, sont marquées par l'utilisation de termes et de jargons qui peuvent intriguer. "Majorité absolue", "triangulaires" ou "ballotage" en font partie. L'expression "ballotage favorable" ou son contraire "ballotage défavorable" devrait ainsi être massivement utilisée par les experts en plateau ou les présentateurs TV. Vous êters perdu ? Pas de panique, voici ce qu'il faut retenir.

Les élections législatives sont un scrutin à deux tours. Pour se qualifier pour le second tour, un candidat doit enregistrer un score équivalent à 12,5% des inscrits sur les listes électorales de sa circonscription. Pour être directement élu dès le premier tour, il doit obtenir 50% des voix mais aussi un score équivalent à 25% des inscrits. Une situation très rare...

Que veut dire "ballotage favorable" aux élections législatives ?

Le terme de "ballotage" tout court signifie en effet que lors du premier tour, aucun candidat n'a rempli les conditions requises pour être élu dès le premier tour (la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits). La désignation du vainqueur intervient alors via le second tour du scrutin. C'est le candidat qui obtient le plus de suffrages au 2e tour qui sera élu.

Un candidat peut toutefois arriver en tête et disposer d'une avance substantielle sur les autres candidats ainsi que de potentielles réserves de voix parmi les candidats éliminés dont le programme ou les positions semblent se rapprocher de lui. On parle alors de "ballotage favorable" quand un candidat se retrouve dans cette situation, sans pour autant avoir récolté le nombre de voix nécessaire à son élection.

Que signifie l'expression "ballotage défavorable" ?

Maintenant que vous connaissez la définition du ballotage favorable, il est assez facile de deviner la signification de son opposé, le ballotage défavorable.

A l'issue du premier tour, si un candidat récolte suffisamment de voix pour passer au second tour de l'élection, mais qu'il n'est pas le premier en termes de bulletins récoltés ou qu'il ne dispose pas suffisamment de réserves de voix d'un candidat éliminé proche de lui, on dit qu'il est en ballotage défavorable. Cela signifie donc qu'il est bel et bien qualifié pour le second tour de l'élection, mais qu'il n'est pas le favori selon les bulletins dépouillés au terme du premier scrutin et qu'une victoire au second tour apparaît difficile à obtenir.