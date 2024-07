Un front républicain efficace pour faire barrage au RN aux second tour des législatives ?

Alors que plus de 300 triangulaires sont prévues pour le second tour des législatives, plusieurs partis appellent à former un front républicain pour empêcher au Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Mais seront-ils entendus ?

Une victoire incontestable pour le Rassemblement national (RN) et une douche froide pour la majorité présidentielle. Les résultats élections législatures, du moins du 1er tour, ont bien donné l'avantage à l'extrême droite dans la plupart des circonscriptions. Le parti lepéniste a recueilli 33,15% des suffrages, contre 27,99% pour l'union de la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP) et 20,04% pour la majorité présidentielle arrivée troisième.

La division de Français entre ses trois grands blocs a donné lieu à des triangulaires à l'issue du 1er tour des législatives, c'est-à-dire à la qualification de trois candidats pour le second scrutin, dans plus de la moitié des circonscriptions : 306 sur 577. Sans surprise, ces triangulaires opposent pour 244 d'entre elles les candidats du RN, du NFP et de la majorité. Mais les triangulaires sont le plus souvent favorables au candidat arrivé en tête du premier tour et en l'occurrence à un grand nombre de candidats de l'extrême droite, à moins d'un désistement des candidats arrivés en troisième position... Dans cette logique, plusieurs appels à former un front républicain ont été lancés, mais seront-ils entendu ?

L'union de la gauche appelle à un front républicain contre le RN

"Notre consigne est simple, directe et claire. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN". Jean-Luc Mélenchon a été le premier à s'exprimer après la publication des résultats du 1er tour des législatives à gauche et a appelé à préférer toute autre formation politique que celle de l'extrême droite au second tour. N'étant pas membre du Nouveau Front populaire - il le soutient tout de même -, le leader de La France insoumise a assuré au nom de son parti : "Nous retirerons notre candidature, en toutes circonstances, où que ce soit et dans quelque cas que ce soit" quand les candidats insoumis se seront qualifiés à la troisième place.

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a aussi enjoint ses candidats arrivés 3ème de se retirer du second tour "dès lors qu'il y a un risque de faire élire un candidat du Rassemblement national", dans la soirée du 30 juin. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, a clairement mentionné la "construction d'un front républicain" contre l'extrême droite. La gauche est donc unanime quant à ses consignes de vote et la position à tenir pour le second tour des législatives. Et elle est soutenue par une parti de ses électeurs, mais pas par la majorité : 34% se disent favorables au retrait de la gauche pour faire barrage au RN, mais 51% préfèrent voir le candidat NFP se maintenir en cas de triangulaire selon un sondage Ipsos diffusé dimanche soir.

Retrait systématique ou au cas par cas pour la majorité présidentielle ?

Les consignes de vote de la majorité présidentielle sont plus floues après le 1er tour des législatives et les avis des poids lourds de la coalition divergent. Gabriel Attal, Premier ministre et meneur de la campagne du camp présidentiel a pourtant été clair : "Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national". "Dans plusieurs centaines de circonscriptions nos candidats Ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront le meilleur choix pour éviter que le RN ne dispose dune majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, cela passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en 3e position aurait fait élire des candidats du RN" a expliqué le chef du gouvernement penchant pour un retrait systématique des candidats arrivés troisième.

Mais le retrait des candidats de la majorité doit s'évaluer "circonscription par circonscription" selon le patron du MoDem, François Bayrou, quand Edouard Philippe qui préside le parti Horizons estime qu'"aucune voix ne doit se porter sur les candidats du RN, mais aussi ceux de LFI". Si tous semblent prêts à s'effacer au profit de candidats de gauche mieux placés pour l'emporter face à l'extrême droite, un retrait est plus difficilement envisageable quand il s'agit de laisser le champ libre à La France insoumise. Alors que Gabriel Attal qui a renvoyé dos à dos les deux formations jugées "extrêmes" durant la campagne est revenu sur son analyse, cette image a la peau dure aux yeux d'autres ténors.

Ces divisions sont aussi visibles au sein de l'électorat de la majorité. D'après le sondage Ipsos précité, 53% des électeurs macronistes souhaitent le maintien du candidat du camp présidentiel, 21% soutiennent un retrait uniquement si la gauche n'est pas représentée par LFI et 8% veulent un retrait quel que soit le candidat capable de battre l'extrême droite.

Les Républicains s'abstiennent de consigne de vote

La droite, affaiblie par son implosion après l'alliance conclue par Eric Ciotti avec le RN, est arrivée en quatrième position au niveau national. Les Républicains restés fidèles à la ligne historique du parti ont refusé de donner toute consigne de vote en cas d'absence d'un candidat de leur camp au 2e tour.