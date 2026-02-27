Combien coûte une campagne municipale ? Le chiffre que les candidats ne doivent pas dépasser

Les candidats aux élections municipales sont en pleine campagne. Mais combien coûte-t-elle vraiment ?

Les élections sont aussi une affaire d'argent. Pour financer leurs tracts, meetings et déplacements, les candidats doivent lever des fonds tout en respectant un cadre légal strict qui varie selon la taille de la commune. Le coût d'une campagne est initialement supporté par le candidat et ses colistiers via deux sources : l'apport personnel (épargne ou prêt bancaire), les dons de personnes physiques.

Pour les candidats à la mairie d'une commune de moins de 9000 habitants, la loi n'impose pas la tenue d'un compte de campagne formel ni la nomination d'un mandataire financier. En contrepartie, l'État ne prévoit aucun remboursement forfaitaire pour les frais de campagne (frais de déplacement, location de salle, etc.). Le coût moyen constaté est souvent compris entre 500 et 3 000 euros. Les dépenses se limitent généralement à l'impression des tracts et des bulletins de vote. Un remboursement partiel existe tout de même pour la "propagande officielle" (impression des bulletins de vote et circulaires) si la liste obtient au moins 5% des suffrages exprimés.

Côté dons, la règle est stricte : les personnes morales (entreprises, associations, syndicats) ont l'interdiction totale de contribuer. Seuls les individus peuvent donner, dans la limite de 4 600 euros par élection. Contrairement à une idée reçue, un donateur n'a pas besoin d'être de nationalité française : il suffit qu'il réside en France pour avoir le droit de soutenir financièrement un candidat.

Mais les règles différent dans les municipalité habitées par plus de 9000 personnes. Dès que ce seuil est franchi, les têtes de liste entrent dans une autre dimension administrative. Ils sont soumis aux plafonds de dépenses définis par le Code électoral et doivent obligatoirement nommer un mandataire financier. Ce dernier est le seul habilité à percevoir des fonds et à régler les factures via un compte bancaire unique. La période de comptabilisation des dépenses a débuté le 1er septembre 2025 et s'achèvera lors du dépôt du compte de campagne après le scrutin, comme l'explique le ministère de l'Intérieur.

Dans les communes de 9 000 habitants, les coûts grimpent rapidement pour atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans les plus grandes villes. Pour éviter que l'élection ne soit influencée, chaque commune possède un plafond de dépenses calculé selon son nombre d'habitants. Si une liste dépasse ce montant, elle risque l'annulation de l'élection et l'inéligibilité de ses membres.

La Commission nationale (CNCCFP) fixe les plafonds de dépenses des municipales, en s'appuyant sur le code électoral. Le plafond est calculé par tranche de population Voici des estimations des plafonds basées sur les derniers coefficients connus (applicables avec indexation) :

Taille de la commune Estimation du plafond de dépenses par liste Ville de 10 000 habitants Environ 18 000 euros Ville de 50 000 habitants Environ 75 000 euros Ville de 100 000 habitants Environ 140 000 euros Paris (total des arrondissements) Plus de 6 millions d'euros

L'État incite à la vertu financière : si le candidat obtient plus de 5% des voix au premier tour et que son compte est validé par la Commission nationale (CNCCFP), il peut obtenir un remboursement forfaitaire allant jusqu'à 47,5 % du plafond de dépenses. Prenons un exemple concret : dans une ville où le plafond est de 20 000 euros, un candidat ayant obtenu 6% des voix et ayant dépensé 12 000 euros pourra être remboursé au maximum de 9 500 euros (soit 47,5% du plafond). Les 2 500 euros restants restent à sa charge ou doivent être couverts par des dons.