Résultat d'Arnaud Robinet aux municipales 2026 à Reims : le maire peut-il réitérer une victoire directe sous la bannière Horizons ?

Arnaud Robinet est candidat à l'élection municipale 2026 à Reims. Il veut briguer un troisième mandat, mais cette fois-ci sous la bannière Horizons.

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Arnaud Robinet compte bien rester à la mairie de Reims. Le candidat veut briguer un nouveau mandat lors des municipales 2026, dont le premier tour a lieu ce 15 mars. Il est à la tête de la ville depuis 12 ans et a été élu dès le premier tour avec 66,3% des voix en 2020. Depuis ce dernier scrutin, Arnaud Robinet a quitté LR pour rejoindre Horizons en 2021. Il a toutefois conservé le soutien des Républicains pour sa liste "Vivons Reims". Elle est composée de 60 colistiers, dont la moitié a été renouvelée. Alors qu'au Havre la victoire d'Edouard Philippe, chef de file d'Horizons, n'est pas assurée, le parti a bien besoin de conserver la grande ville de 177 000 habitants.

Lors de l'élection municipale à Reims, le président de la Fédération hospitalière de France fait notamment face à un ancien proche. Stéphane Lang, qui appartient à la majorité municipale, a perdu ses prérogatives d'adjoint en 2024 pour retomber à conseiller. La rupture est donc consommée et il se présente avec une liste divers droite. Parmi les candidats, Eric Quénard est la tête de liste d'une union des gauches et a été premier adjoint de 2008 à 2014, mais LFI a présenté sa propre liste menée par Patricia Coradel. Sébastien Mura avec une liste citoyenne, Thomas Rose pour Lutte Ouvrière et Anne-Sophie Frigout pour le RN sont aussi de la partie.

Les résultats possibles pour Arnaud Robinet aux municipales 2026

Si le maire sortant garde toutes ses chances, le vote pourrait être divisé au vu du nombre de candidats et de la présence de Stéphane Lang. Si LR soutient Arnaud Robinet, Stéphane Lang a défendu que c'était bien sa liste qui a "le plus d'authentiques adhérents LR". Le mandat du maire a, en plus, été très critiqué à droite comme à gauche. Un dossier rassemble ses opposants : sa décision de démolir le vieux pont Charles-de-Gaulle qui assurait la liaison entre les quartiers populaires au sud et le centre-ville, mais qui a provoqué la colère des automobilistes. Un nouveau plan de circulation a été proposé, avec notamment le réaménagement de la voie des Sacres. Les autres partis n'ont pas manqué de promettre de trouver un nouvel équilibre entre voitures, transports en commun, piétons et vélos.

L'électorat populaire est, par ailleurs, largement sollicité lors de la campagne électorale. Arnaud Robinet a alors décidé de se rendre dans le quartier populaire de Croix-Rouge, où l'électorat lui est moins favorable qu'au centre-ville. En 2020, il avait déjà enregistré des scores bas dans ce secteur, avec une participation très faible des inscrits. Ses adversaires, comme Sébastien Mura et Éric Quénard, ont alors appelé à mobiliser les abstentionnistes pour changer la dynamique électorale.

Un programme tourné vers le quotidien

"Le prochain mandat sera celui du quotidien. Se sentir en sécurité partout, accéder à un logement, pouvoir compter sur des services publics accessibles et réactifs. Nous voulons une ville qui protège, une ville qui prend soin des plus fragiles, de la jeunesse et des aînés. Une ville, donc, qui renforce le lien social", a résumé Arnaud Robinet concernant son programme, auprès de France 3 Grand Est.

Dans ce dernier, il propose notamment pour l'onglet sécurité la création de plusieurs commissariats mutualisés entre police nationale et municipale et le renforcement des caméras de surveillance. Il veut aussi finaliser les grands travaux d'infrastructures débutés, comme les berges et le quartier du port Colbert et s'axer sur le commerce de proximité.