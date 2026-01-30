Ils ne vivent pas dans la commune mais peuvent quand même voter aux municipales ! Cette règle méconnue peut bousculer les résultats

Ne pas résider dans une commune n'empêche pas de participer à l'élection municipale, c'est en tout cas ce que dit la loi. Il faut toutefois remplir un certain nombre de critères.

À l'approche des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 2026, les inscriptions sur les listes électorales s'intensifient. Dans les mairies des différentes villes et villages de France, et en ligne, les Français de 18 ans et plus ont jusqu'au 6 février pour s'inscrire s'ils veulent pouvoir voter lors des prochaines élections et ainsi peser sur l'avenir de leur municipalité. Un vote d'autant plus important qu'il concerne directement le quotidien de chacun. De la gestion des écoles primaires, à celle des centres culturels locaux en passant par la police de proximité, le choix des élus est crucial pour les résidents mais pas que…

Le contexte politique dans lequel se retrouve la France rend peut-être encore plus importantes ces élections locales car elles auront un impact national lors de la désignation des sénateurs à l'automne prochain. Dans les villes et les villages, certains partis sont implantés depuis parfois plusieurs décennies et d'autres émergent. Les dernières élections ont montré que les certitudes peuvent parfois voler en éclats. Les résultats des prochaines municipales sont donc très attendus et pourraient surprendre même là où les candidats sont déjà bien ancrés.

Une règle méconnue peut bousculer les résultats. En effet pour les élections municipales, les habitants ne sont pas les seuls décideurs, certaines personnes peuvent également participer au scrutin et ce même si elles vivent à 50 kilomètres de là. Certains professionnels peuvent ainsi voter pour le maire qui dirigera la ville dans laquelle ils travaillent. Ces professionnels sont artisans, chefs d'entreprise, gérants ou associés d'une société implantée dans la commune.

Une telle règle peut paraître surprenante pourtant les commerçants, bien qu'ils ne résident pas toujours dans la commune où ils s'exercent, sont tout autant concernés par les politiques locales que les habitants, comme le rappelle la Confédération des commerçants de France. Ce sont en effet les mairies qui décident des plans aménagements d'urbains, des politiques commerciales, de la sécurité, du stationnement ou encore de la délivrance de permis de construire, autant de décisions qui comptent pour un entrepreneur.

Comme pour les résidents il faut être inscrit en mairie ou en ligne sur les listes électorales, pour les élections municipales de 2026, la date limite d'inscription est fixée au 6 février. Il faut également pouvoir justifier que son entreprise est implantée dans la commune depuis au moins deux ans et qu'elle est soumise à l'impôt local, également depuis deux ans. Par ailleurs il est demandé au moment de l'inscription trois justificatifs : une attestation sur l'honneur confirmant une fonction continue depuis deux ans, un document fiscal attestant l'assujettissement à l'impôt et un justificatif de qualité. À noter toutefois qu'en choisissant de voter dans sa commune d'activité, il faut renoncer à voter dans sa commune de résidence. En réalité les professionnels choisissent où ils vont voter mais ils ne peuvent pas voter dans deux communes.